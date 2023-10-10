Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признало не только ущерб в живой силе — гибель не менее девяноста резервистов, спецназовцев и танкистов в первые же часы вторжения боевиков ХАМАС — но и ощутимые потери техники.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, исламисты смогли на время захватить несколько десятков танков Merkava 4, десятки тяжёлых бронетранспортёров Achzarit, Namer, бронетранспортёры M113 и Nakpadon.

В ходе операции «Буря Аль-Аксы» силами ХАМАС, напомним, были временно взяты под контроль несколько баз израильской армии. Согласно опубликованным в Сети материалам, на военных базах находилось большое количество бронетехники, которая так и не выехала на боевые позиции.

Судьба большей части единиц техники остаётся неизвестной. Отдельные бронемашины были угнаны боевиками в сектор Газа. Но вероятнее всего, большая часть была уничтожена на базах ЦАХАЛ. Такое мнение, основываясь на данных из зоны конфликта, высказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

Еще часть бронетехники всё же успела вступить в бой, но была уничтожена боевиками. Как минимум один танк Merkava 4 был поражён в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Впоследствии машина была захвачена ХАМАС, который показал тела погибших членов экипажа. Как минимум один танк был выведен из строя огнём противотанкового ракетного комплекса, и ещё один — в результате попадания из гранатомёта.

Не прошли по «Конкурсу»

Опубликованные кадры показали серьёзную уязвимость израильской бронетехники, которая ранее позиционировалась как самая современная и адаптированная к современной войне, отмечают эксперты.

Танк Merkava IV был принят на вооружение ЦАХАЛ по меркам «оборонки» недавно — в 2004 году. Израильские разработчики заявляли, что при разработке танковой брони использовались уникальные сплавы, а также современные методы компоновки корпуса. Модифицированная версия танка — Merkava IVM поступила на вооружение в 2009 году. На машину установлен комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, считающийся наиболее современной разработкой в этой области.

Разработчики подчёркивали — при установке комплекса танк оснащается датчиками обнаружения противотанковых ракет и боеприпасов ручного противотанкового гранатомёта. Компьютер успевает проанализировать траекторию полёта ракеты и выстрелить навстречу заряд, уничтожающий её на подлёте. По крайней мере, так это было в теории.

«Уничтожение или даже поражение танков — это главный имиджевый провал израильского оборонного комплекса», — подчеркнул Михайловский.

В случае поражения одной из машин из ПТРК комплекс Trophy не сработал, в случае со сбросом гранаты с коптера — тоже. Почему так произошло — отдельный вопрос, но теперь «Меркава» лишилась статуса «лучшего танка в мире», как ранее «Абрамс».

Для поражения танков использовались не современные вооружения, а противотанковые комплексы ещё советского производства — «Фагот» и «Конкурс» и гранатомёты РПГ-7 с тандемным боеприпасом. Ранее эти вооружения, разработанные в 1970-е годы, аналогично похоронили репутацию танков Abrams, используемых Саудовской Аравией в Йемене.

С другой стороны, ни один из случаев поражения танков не привёл к детонации боекомплекта или другим фатальным повреждениям машины. Уничтожить «Меркаву» удалось только подорвав изнутри. Однако в ряде случаев жизни экипажа израильская техника всё же сохранить не смогла.

«Как с этим идти на штурм Газы?»

Эксперты отмечают: комплекс активной защиты Trophy, скорее всего, был сильно переоценён, что внушило израильским танкистам ложное ощущение безопасности.

«После этого главный вопрос — как экипажи пойдут на этих танках на штурм Газы», — отметил Михайловский. Главная идея израильского оборонпрома — безопасность экипажа: об этом говорят в училищах, говорят иностранным делегациям и заказчикам. Теперь выясняется, что их бронемашины просто не готовы к реалиям современной войны.

Та же концепция безопасности экипажа легла и в основу израильской программы по разработке бронемашин для транспортировки пехоты.

Израильской армией используются БТР Achzarit, сделанные на базе танков Т-54/55, взятых в качестве трофея в войнах с Египтом и Сирией. Используя концепцию превращения танка в тяжёлый бронетранспортёр, израильская промышленность выпустила бронемашину Namer на базе ранних модификаций танка Merkava. Израильские бронетранспортёры также считались лучшими в своём классе, но не смогли защитить жизни экипажей.

Отдельный вопрос вызывает уровень подготовки израильских танкистов, которые оказались не готовы к участию в боевых действиях. Согласно опубликованным ХАМАС видео, экипажи бронемашин не обучены тактике ведения боевых действий против пехоты.

В условиях, когда противник обладает большим количеством ручных средств поражения бронетехники, танковым экипажам приходится активно маневрировать, не давая противнику навестись на цель и попросту «уворачиваясь» от ракет. По неизвестной причине отдельные израильские танкисты не стали маневрировать, а приняли бой «лоб в лоб».

«Видимо, слишком полагались на всё тот же комплекс активной защиты Trophy, который не сработал. Это фатальная ошибка, и думаю, что в будущем разработчикам комплекса будут заданы справедливые вопросы», — добавляет Михайловский.

Что палестинцы смогут извлечь из «пленной» техники

Главная интрига — удалось ли ХАМАС увезти хотя бы часть захваченной техники в сектор Газа.

Палестинские группировки не располагают подготовленными экипажами для того, чтобы управлять танками и тяжёлой бронетехникой. Не исключено, что в бронетехнику вшита «противоугонная система» — маячок, позволяющий установить расположение машины. Не имея возможности отогнать бронетехнику в Газу, боевики уничтожили часть машин, подорвав их изнутри. Однако полностью исключать возможность того, что часть трофеев могла быть в итоге доставлена в Газу и укрыта на базах ХАМАС, нельзя.

В таком случае трофейная бронетехника может представлять определённый интерес для иностранных наблюдателей. Израильские танки, при всех выявленных недостатках, оснащены передовой электроникой, системами управления огня (СУО), системами связи. Самой тяжёлой потерей для ЦАХАЛ стало попадание в руки палестинских группировок новейшей модификации танка Merkava Barak, которая засветилась на одной из видеозаписей, сделанных боевиками.

Бронемашины были поставлены на вооружение только в 2023 году и оснащены самым современным оборудованием, в том числе всепогодной камерой с радиусом обзора 360 градусов, позволяющей вести круглосуточное наблюдение. Танки получили полноценный бортовой компьютер с передовыми системами обработки данных и модифицированным комплексом активной защиты Trophy.

И теперь всё это может попасть в руки палестинцев или их союзников.

Если хоть одну трофейную бронемашину удалось спрятать в тоннелях под Газой — в будущем у Израиля могут возникнуть серьёзные проблемы. В своё время иранские специалисты развинтили один-единственный трофейный израильский дрон и создали на его основе целый модельный ряд беспилотников.

В случае, если какие-то трофейные израильские разработки утекут к союзникам ХАМАС, они могут быть использованы при разработке новой бронетехники производства условного Ирана или Пакистана.

Разбор и анализ «начинки» израильских танков также открывает возможности для разработки новых средств противотанковой борьбы, что в будущем означает ещё большие проблемы для израильских танкистов.

Пока израильская армия готовится к реваншу за вторжение ХАМАС, итоги действий боевиков ещё только предстоит оценить. Вне зависимости от того, как будет проходить операция в Газе, израильской армии придётся переосмыслить всю концепцию по разработке и применению тяжёлой бронетехники.

Возможно, часть их «лучших в мире» танков придётся списать или серьёзно модернизировать под реалии современной войны, что потребует больших затрат и организационных решений. Однако главный удар был нанесён на имиджевом фронте. И теперь «Меркава» — уже не «лучший танк» в мире.