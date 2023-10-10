Пятая часть или 20% находящихся в Европе «агентов Москвы» компактно сосредоточена в Швейцарии — это более чем 80 человек, среди которых могут быть дипломаты. С таким утверждением выступила швейцарская газета NZZ.

Иван Шилов ИА Регнум

Тема «русских шпионов», которые «угрожают внутренней и внешней безопасности» страны, даже стала предметом особого обсуждения в парламенте Швейцарской конфедерации. «Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться о том, чтобы они покинули страну», — заявил NZZ депутат нижней палаты Национального совета Фабиан Молина.

На первый взгляд, история напоминает события весны этого года в другом нейтральном (точнее, теперь уже бывшем нейтральном) государстве Европы — Швеции. Тогда после серии сюжетов скандинавских телеканалов о «подрывной деятельности» России в Северной Европе Стокгольм постановил выслать пять наших дипломатов, заявив, что их деятельность якобы несовместима с их статусом. Всего, напомним, за 2022–2023 годы другими странами было выслано порядка 700 наших дипсотрудников, причем во многих случаях внятных объяснений высылки не последовало.

Но в случае со Швейцарией ситуация явно развивается по-другому. Во-первых, Швейцария в принципе не практикует высылку дипломатов. Во-вторых, призыв депутата Молины и его коллег выслать «российских агентов» натолкнулся на возражения. Парламентарий Ганс-Петер Портманн охарактеризовал инициативу как «чистый популизм» и отметил: большая часть сбора разведданных является «законной и в принципе не несет проблем». Профильная парламентская комиссия по иностранным делам ранее внесла проект закона о высылке «шпионов». Но, как отмечает NZZ, в правительстве страны — Федеральном совете — не поддержали эту инициативу.

Глава швейцарской дипломатии экс-президент Конфедерации Иньяцио Кассис пояснил: Федеральный совет не вводит санкции в виде высылки дипломатов, так как страна хочет сохранить контакты с Москвой.

«Надо иметь в виду, что Швейцария — самая независимая от США страна Европы. И возможности давления на нее весьма ограничены. Поэтому она ведет себя в соответствии со своими представлениями», — сказал ИА Регнум старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачев.

Тем не менее европейские соседи и США, очевидно, подталкивают старейшего нейтрала Старого Света к ухудшению отношений с Россией. Не так давно Федеральный совет опубликовал проект внешнеполитической стратегии на 2024–2027 годы, где закреплена решимость Швейцарии «укреплять политический диалог с НАТО», чаще участвовать в учениях Североатлантического альянса и командировать сотрудников в штаб-квартиру и центры НАТО.

«Документ получился откровенно антироссийским», — заявила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, «швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали «на бумаге» демонтаж принципов «вечного нейтралитета“».

На это в Федеральном департаменте иностранных дел 10 октября пояснили: стратегия «ещё не принята», речь, по сути, идёт о черновике.

«Он ехал в Берн с зашифрованным донесением для Москвы»

В Москве уже не в первый раз констатируют: Швейцария теряет почти двухсотлетний статус «тихой гавани» для финансов и политики. Ещё в марте 2022 года правительство России включило альпийскую конфедерацию в список недружественных стран.

В XX веке Берн старался придерживаться политики нейтралитета (или, по крайней мере, внеблоковости), закрепленного конституцией Конфедерации еще в 1848 году. Швейцарии удалось обойти стороной не только обе мировые войны, но и Холодную войну. Показательно, что конфедерация, «приютившая» в Женеве руководящие органы ООН, сама вступила в эту организацию лишь в 2002-м.

Пусть и придерживаясь политической линии Запада, Берн за счет своей политики невмешательства в военные конфликты в прошлом веке имел репутацию места, где можно проводить переговоры. Такая репутация привлекла в Цюрих, Женеву или Лозанну не только дипломатов, но и разведчиков со всего мира, фактически превратив маленькую центральноевропейскую страну в «международный хаб» для спецслужб. История миссии в Берне профессора Плейшнера, описанная Юлианом Семёновым в «Семнадцати мгновениях весны», придумана не на пустом месте.

Как писал в своей книге «Главная профессия — разведка» кадровый советский разведчик Всеволод Радченко, «специальные службы, в первую очередь американцев и их союзников, активно работали по изучению советских представителей в Женеве». Их коллеги из СССР тоже не сидели без дела.

Лозаннское издание 24 Heures в 2009 году в статье «Я — советский шпион, которого арестовали в Швейцарии. Вот моя история» рассказывало об аресте в Цюрихе советского разведчика Виталия Шлыкова, который регулярно встречался в Швейцарии со своими агентами.

Удобное расположение в центре Европы, многочисленные международные штаб-квартиры, не задающий лишних вопросов банковский сектор, политическая стабильность, деликатное поведение местной контрразведки — все создавало тепличные условия для полулегальной и нелегальной работы.

Но ещё до начала СВО Конфедерация стала сворачивать и легальные связи с Россией. «В этих условиях у нас и торговый оборот значительно упал, туризм отсутствует. Меньше стало деловых контактов, политических, дипломатических контактов. Отношения пребывают в таком статусе уже достаточно давно», — сказал ИА Регнум доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин.

До определённой точки

После начала СВО Швейцария ещё больше стала равняться на «остальную Европу» в её отношении к России. 28 февраля 2022 года Конфедерация закрыла воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с маркировкой РФ. Тогда же Берн ввел персональные санкции в отношении Владимира Путина, Михаила Мишустина и Сергея Лаврова.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против финансового сектора, ввела санкции против наших граждан и компаний, принимала пакеты антироссийских ограничений, повторяющие санкции Евросоюза. Уже в этом году Берн включил девятый пакет санкций ЕС в своё санкционное законодательство.

Один из символов страны — цюрихский банк Credit Suisse, работающий с середины позапрошлого века, заморозил российские активы на сумму около 17,6 млрд швейцарских франков, что заметно больше суммы в 7,5 млрд франков, официально заблокированной властями Конфедерации.

И ещё в прошлом году в местной прессе стали тиражировать тезис о «российских шпионах», отмечал наш посол в Берне Сергей Гармонин.

Тем не менее, пока для Швейцарии остаются «красные линии», одна из которых — отказ от высылки дипломатов, отмечают эксперты. Ключевую роль играют, как ни странно, демократические принципы, благодаря которым альпийские кантоны в своё время и сложились в швейцарское государство.

Как сообщала исследовательская компания Gallup, в 2022 году 71% опрошенных жителей страны полагали, что Швейцарии предпочтительно сохранять нейтралитет. 22 октября предстоят федеральные выборы. И пока что по результатам опросов в предвыборной гонке лидирует правящая национал-консервативная Швейцарская народная партия. «Ряд партий, антироссийски настроенных, прежде всего местные либералы и «зеленые», раскручивают под выборы тему российской угрозы, необходимости быть ближе к Евросоюзу в вопросах отношений с Россией», — отмечает Топорнин. Этим, судя по всему, и были продиктованы появление в прессе «шпионского скандала» и выступление депутата от социал-демократов Фабиана Молины.

Но большинство и в обществе, и в политических кругах склоняется к тому, чтобы рвать с Россией не до конца. Эту позицию озвучил пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. Он заявил РИА Новости: из-за конфликта на Украине диалог Берна и Москвы ограничен, визиты в Москву президента Конфедерации Алена Берсе или шефа дипломатии Иньяцио Кассиса не будут объявляться заранее «по соображениям безопасности». Но тот же Эльчингер подчеркнул: диалог с Россией не прерван, и более того, Швейцария видит себя одним из возможных посредников в переговорах Москвы и Киева.

Показательно, что в марте этого года парламентарии «забаллотировали» законопроект лидера Либерально-радикальной партии Тьерри Буркарта о реэкспорте швейцарских вооружений на Украину. Вполне вероятно, у Швейцарии есть все шансы проводить относительно независимую от диктата западных стран политику и не останавливать диалог с Москвой, комментирует Трухачев. Статус «всемирной кладовой», преимущества швейцарского франка и внеблоковый статус, когда страна не входит ни в ЕС, ни в НАТО, дают швейцарцам пространство для маневра, резюмирует эксперт.