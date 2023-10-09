Значение выборов в баварский ландтаг (парламент Баварии) с точки зрения их влияния на всю германскую внутреннюю политику сложно переоценить. То, как голосуют избиратели в самом богатом и экономически развитом регионе Германии, является объективным отражением настроений основной массы германского электората.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя в баварских выборах, безусловно, есть свои особенности, то, как выступят в ходе избирательной кампании другие партии, дает их политтехнологам шанс сделать правильные выводы и провести работу над ошибками в преддверии выборов в бундестаг.

Главная особенность баварских региональных выборов — практически незыблемые позиции партии ХСС, или Христианско-социального союза, — партии-сестры федеральной политической силы — Христианско-демократического союза (ХДС), — которой за ее незыблемые позиции в важнейшем для всей Германии регионе было разрешено повысить свой статус до равного партнера в единой партии, объединившей почти всех системных немецких консерваторов.

ХСС стабильно показывает в Баварии отличные результаты, получая не менее трети всех голосов избирателей, однако этого оказывается недостаточно для того, чтобы самостоятельно сформировать региональное правительство.

В итоге христианским социалистам приходится блокироваться с другими силами — например, с партией «Свободных избирателей» — политической силой либерально-консервативного толка, имеющей очень ограниченную популярность за пределами Баварии.

Если бы ХСС и «Свободные избиратели» вошли в коалицию с партией «Альтернатива для Германии», которая, если отбросить предрассудки и оголтелые обвинения в нацизме, весьма близка им по идеологии, опирающейся на правоконсервативные ценности, такой союз мог бы возглавить баварское правительство без оглядки на остальные политические организации в регионе.

Однако картина предварительных результатов выборов, прошедших в минувшее воскресенье, лишь добавляет интриги в преддверии неизбежных переговоров ХСС с другими партиями о создании жизнеспособной коалиции.

Итак, согласно предварительным результатам, партия ХСС получает 37% голосов баварских избирателей, лишь незначительно ухудшившая свой прошлый результат (-0,2%).

Второе место заняли «Свободные избиратели», получившие 15,8% (+4,2%), что несколько выше предварительных прогнозов.

«Альтернатива для Германии» на третьем месте с результатом 14,6%, также значительно улучшившая свои результаты (+4,4%), чего, однако, для второго места всё же не хватило.

На четвертой позиции оказались «Зеленые» с результатом 14,4%, заметно сдавшие по сравнению с предыдущими выборами (-3,2%), а партия канцлера Олафа Шольца СДПГ закончила кампанию с худшим в своей региональной истории результатом — 8,4% (-1,3%).

Daniel Karmann/Global Look Press Премьер-министр Баварии, лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер и его супруга Карин Баумюллер-Зёдер, наблюдатель за выборами Вольфрам Гэбиш (слева направо) во время голосования на выборах в ландтаг Баварии

Остальные политические силы в ландтаг не прошли, показав результат ниже проходного барьера и на уровне статистической погрешности. В их числе и «Свободные демократы» (СвДП), которые на федеральном уровне составляют правящую «светофорную» (названа так по партийным цветам. — Прим. ред.) коалицию с социал-демократами и зелёными.

В контексте минувшей каденции очень интересна картина электоральных предпочтений жителей Баварии, нарисованная немецкими социологами из института Forschungsgruppe Wahlen в сотрудничестве с каналом ZDF в преддверии выборов.

Война на Украине, рецессия в немецкой экономике, скандал с насилием в отношении лидеров «Альтернативы для Германии», тяжелая избирательная кампания — всё это, возможно, стало причиной того, что избиратели на этот раз изменили своему традиционному выбору.

Как и на выборах 2018 года, ХСС всё еще является доминирующей партией во всех возрастных группах. Однако результаты между молодыми и пожилыми людьми существенно различается. Согласно результатам опроса, партия Маркуса Зедера набрала почти половину всех голосов среди людей старше 60 лет (в этой возрастной группе ХСС и «Свободные избиратели» суммарно набирают более 60%), однако среди тех, кому от 18 до 29, популярность ХСС более чем в два раза ниже.

«Альтернатива для Германии», как и на выборах в штаты в 2018 году, больше всего голосов поддержки получает среди самой активной категории граждан — тех, кому от 30 до 44 лет (19%). При этом поддержка как среди тех, кто младше, так и среди тех, кто старше, лишь немногим уступает.

На втором месте по популярности среди баварской молодежи находятся «Зеленые», которые получают почти столько же голосов, сколько и ХСС. СвДП также сравнительно популярна среди молодежи до 30 лет. Так что шансы либералов попасть в представительные органы власти в стране со стремительно стареющим населением становятся все ниже.

В целом данный расклад является подтверждением тезиса, высказанного еще сэром Уинстоном Черчиллем: «Кто в молодости не был либералом — тот человек бессердечный. Кто к зрелости не стал консерватором — тот просто дурак».

Учитывая же, что либеральная повестка усиленно насаждается в головы избирателей посредством медиа, неудивительно, что молодые люди, которых жизнь в сытой и в целом безопасной Германии пока еще не заставила сформировать четкую политическую позицию, чаще голосуют сердцем, чем умом.

При этом чем выше уровень образования, тем меньше среди избирателей консерваторов: баварские выборы это наглядно подтвердили.

В группе выпускников университетов «Зеленые» с небольшим отрывом являются самой представительной силой — 31%. СДПГ и СвДП также показали самые высокие результаты — 11% и 6% процентов соответственно.

Sven Hoppe/Global Look Press

Совсем иная ситуация наблюдается в группе людей, имеющих аттестат о неполном среднем образовании: здесь наибольших результатов добились ХСС и «Свободные избиратели» — 43% и 19% соответственно. А вот «зеленые» вовсе не попали бы в ландтаг, если бы на участки пришла только эта группа избирателей.

AfD с 21% занимает второе место после CSU как среди избирателей с аттестатом о неполном среднем образовании, так и среди избирателей с аттестатом о среднем образовании.

Партии правящей в Германии «светофорной коалиции» явно менее популярны в этих группах. И здесь результаты также вполне очевидны для интерпретации: люди рабочих профессий ценят стабильность выше эфемерных проблем вроде заботы о сохранении климата, «зеленой энергетике» и помощи Украине, а потому голосуют за консервативные силы, не склонные к революционным изменениям в привычном укладе жизни.

Различия между мужчинами и женщинами гораздо меньше, чем между различными возрастными и образовательными группами. Наибольшие различия наблюдаются в пользу AfD: за эту партию проголосовали 18% опрошенных мужчин и только 13% женщин. Среди мужчин AfD заняла второе место, среди женщин — только четвертое.

Рабочие Баварии проголосовали более консервативно, чем все остальные профессиональные группы.

Здесь AfD показала свой лучший результат — 25%. Сильно представлены также ХСС и «Свободные избиратели» — 36% и 17% соответственно. Таким образом, правоцентристские партии составляют почти 80% симпатий баварского рабочего класса. А СДПГ, похоже, пришлось распрощаться со своим основным брендом — рабочей партией.

Любопытно, что среди госслужащих «Зелёные» продемонстрировали самый высокий показатель поддержки, а AfD, напротив, показывает самый низкий результат (9%).

Таким образом, выборы в баварский ландтаг помогли выявить важнейший тренд в картине предпочтений немецких избирателей: правящая «светофорная коалиция», от которой нарастает разочарование во всех слоях немецкого общества, сдает позиции по всем фронтам.

Несколько лицемерное изменение пацифистской риторики на милитаристскую, равно как бездумная помощь Украине в ущерб собственной стране вместе с противоречивой миграционной политикой не могли не сказаться на рейтингах всех трех ее основных сил.

Консервативная ХДС/ХСС за счет старых заслуг, политического капитала, накопленного в Баварии, и формального нахождения в оппозиции к действующей власти, остается ведущей политической силой, хотя рейтинги ее уже не столь велики, как в «золотые» 1990–2000 годы.

А вот партия AfD с каждым годом улучшает свои результаты, тонко чувствуя настроения избирателей. Вполне вероятно, что к следующим выборам в бундестаг эта политическая сила уже будет занимать твердое второе место.