Внимание масс-медиа по всему миру ожидаемо приковано к драматическим событиям в Израиле и секторе Газа. Масштабные боевые действия, судя по реакции, стали неожиданностью для подавляющего большинства наблюдателей.

Иван Шилов ИА Регнум

Западные издания акцентировали внимание преимущественно на внезапности нападения ХАМАС на прилегающие к сектору Газа израильские районы, на жертвах среди мирного населения, на решимости Израиля и его союзников дать вооружённый отпор. В некоторых случаях предлагаемая картина дополнялась критикой нынешнего руководства израильского государства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

«Израиль заявил, что находится в состоянии войны», — констатировала британская Times. Газета процитировала Нетаньяху, который сказал, что происходящие события формально оправдывают «значительные военные шаги». «Во время нападения ХАМАС около 2000 человек ранены, около 100 мирных жителей и солдат похищены», — рассказала Times.

При этом издание задалось вопросом: «Как могла террористическая группа, действующая на участке земли площадью 140 квадратных миль, окружённая израильской и египетской блокадой и Средиземным морем, прорваться и начать дерзкую эффективную атаку на одну из наиболее финансируемых и наиболее развитых вооруженных сил на Ближнем Востоке?».

Развёрнутую картину попыталось дать другое британское издание — Guardian. Его журналисты также акцентировали внимание на количестве подтверждённых на момент выхода статьи жертв с обеих сторон, рассказали о приведших к этим последствиям действиях ХАМАС и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), процитировали Нетаньяху и президента США Джо Байдена, добавили свидетельства ряда очевидцев кровавых событий.

Число погибших в Израиле на юге страны возросло как минимум до 600 человек, включая женщин и детей, уточнила Guardian вечером 8 октября, добавив, что «более 100 израильских граждан, включая женщин и детей, предположительно, были похищены». При этом в списке погибших — представители «всех слоёв израильского общества», в том числе — генерал бригады коммандос Амир Фишер и бывший игрок сборной Израиля по футболу Лиор Асулин.

Многих мирных жителей из погибших израильтян, по информации британского издания, убили буквально в их домах, а также «на улицах их населённых пунктов и в других местах на обширной территории, граничащей с сектором Газа». Это обстоятельство, по замечанию Guardian, побудило госсекретаря США Энтони Блинкена охарактеризовать действия ХАМАС как «неизбирательный теракт». Впрочем, ещё в субботу, 7 октября, Джо Байден, как заметили британские журналисты, недвусмысленно выразил позицию Вашингтона, заявив, что США «поддерживают народ Израиля перед лицом этих террористических нападений».

Более того, США, как сообщило Reuters со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина, «направят несколько военных кораблей и самолётов ближе к Израилю в знак поддержки».

В свою очередь, премьер Нетаньяху, как отметила Guardian, заявил, что его страна вступает в «долгую и тяжёлую войну». Издание уточнило, что Израиль «нанёс удары по 800 целям в секторе Газа, официальное число убитых там палестинцев выросло до 370, включая 20 детей, около 2000 человек получили ранения». Причём издание заметило, что израильский премьер потребовал от палестинцев, проживающих в секторе Газа: «Убирайтесь оттуда немедленно». Однако у этих людей «нет возможности покинуть крошечную, перенаселенную средиземноморскую территорию».

Израильское издание Haaretz озвучило тягостный для общественности страны вывод: «Что бы ни случилось в этом раунде войны между Израилем и сектором Газа, мы уже проиграли». Автор материала пояснил, что произошедшие события лишили израильтян привычного чувства безопасности.

«Всё, что делает Израиль начиная с этого момента, бессмысленно, — заявил журналист. — Даже если найдут Мухаммеда Дейфа (глава военного крыла ХАМАС. — Прим. ИА Регнум) в его бункере и представят перед трибуналом народного суда».

В принципиально иной тональности высказался официальный Тегеран. В столице Ирана — безусловного геополитического противника Израиля — действия ХАМАС охарактеризовали как благородную миссию. «Иран призывает мусульманские страны поддержать (права палестинцев на) мечеть Аль-Акса и неотъемлемые права палестинского народа», — сообщило иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на официального представителя МИД страны Насера Канаани.

Это заявление не осталось незамеченным ни в Израиле, ни в странах коллективного Запада. Одну из цитат Канаани привело агентство Associated Press: «Сегодняшняя операция (боевиков ХАМАС. — Прим. ИА Регнум) создала новую страницу в области сопротивления и вооруженной операции против оккупантов». А посол Израиля в Индии Наор Гилон, как сообщило издание Hindustan Times, прямо обвинил Иран в участии в подготовке атаки палестинцев на израильтян.

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди в своём аккаунте сети X (бывший Twitter) выразил поддержку израильской стороне: «Глубоко потрясены известием о терактах в Израиле… Мы солидарны с Израилем в этот трудный час».

Предсказуемо в поддержку Израиля высказались и европейские лидеры, о чём сообщило Associated Press. «Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна стоит рядом с Израилем, и это мнение поддержал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в «Твиттере», что он шокирован нападениями и что «Израиль имеет абсолютное право защищать себя», — уточнило информагентство.

При этом госсекретарь США Блинкен, выражая поддержку Израилю, уточнил, что у Вашингтона пока нет доказательств причастности Ирана к действиям ХАМАС, за что, как сообщило Fox News, подвергся критике кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли.

Журналисты из Al Jazeera, рассказывая о событиях в Израиле, оставили за скобками роль Ирана в происходящих событиях, но ожидаемо разошлись в оценках с европейскими и американскими коллегами. «Операция ХАМАС последовала за массовыми нападениями израильских поселенцев, ростом напряжённости вокруг мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и рекордным числом убитых палестинцев», — заявило катарское агентство.

А турецкое издание Anadolu Agency процитировало президента Турции Реджепа Эрдогана, призвавшего к созданию «независимого, географически интегрированного палестинского государства». Тезис о «географической интеграции» звучит любопытно, учитывая, что де-юре территория палестинского государства представляет собой два разделённых региона — Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид указал на явное лицемерие и двойные стандарты политиков Запада в оценке конфликтов на Украине и в Израиле. «Двойные стандарты вызывают вопросы о справедливости международных правоохранительных органов. Западные державы быстро оказали поддержку Украине, когда там случился кризис. Однако они полностью проигнорировали Палестину», — цитировало Захида малайзийское издание New Straits Times в материале с недвусмысленным заголовком «Малайзия придерживается твёрдой позиции: палестинцам должна быть предоставлена абсолютная свобода от незаконной оккупации Израиля».

Действующий премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим, как заметили журналисты издания, осудил «все формы провокации и насилия со стороны режима Израиля» по отношению к Палестине.

Заметим: президент России Владимир Путин не раз указывал на лицемерие и двойные стандарты Запада в оценке событий на мировой арене. И эти оценки находили понимание в том числе в самих западных странах. Например, в июне 2021 года он обращал внимание на двойные стандарты Запада при оценке пресечения протестов. А в сентябре 2022 года глава государства, комментируя тезис о мировом порядке, основанном на правилах, заявил: «Только и слышим со всех сторон — Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто их согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты».

Сравнение политическим руководством США событий на Украине и в Израиле также стало ярким примером такого подхода. Так, в августе 2022 года советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан встретился со своим израильским коллегой Эялем Хулатой. Стороны, как сообщала пресс-служба Белого дома, обсудили вопросы сотрудничества. При этом «Салливан подчеркнул твёрдую приверженность президента США Джо Байдена сохранению и укреплению способности Израиля сдерживать своих врагов и самостоятельно защищаться от любой угрозы».

Иными словами, представитель вашингтонской администрации от имени президента США выразил поддержку Израилю в том, в чём категорически отказал России на Украине — в самостоятельном принятии решений, касающихся обеспечения собственной безопасности.