ХАМАС объявил войну Израилю. Причем сделал это в 50-летнюю годовщину войны Судного дня — нападения на Израиль армий Сирии и Египта. Нападения, которое вначале развивалось очень успешно — как и его сегодняшний аналог.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром 7 октября боевые подразделения ХАМАС пересекли границу сектора Газа и захватили целый ряд израильских населённых пунктов, а также баз. В результате десятки израильских солдат убиты, десятки пленены и уже вывезены в Газу как трофеи. Тысячи ракет были запущены по израильским городам. Десятки тысяч евреев оказались если уж не под арабской оккупацией, то, по крайней мере, беззащитными перед боевиками, которые вымещают свою ненависть по отношению как к военнослужащим ЦАХАЛ, так и к мирным жителям.

Да, этот успех является краткосрочным. Тель-Авив уже объявил о проведении военной операции «Железные мечи» — причем не какой-то локальной, а полномасштабной. В стране объявлена мобилизация, а войска из центральных районов страны движутся на юг для освобождения территории. Можно ожидать, что уже к концу этого дня боевики могут быть выдавлены назад в Газу, после чего израильтяне начнут не только воздушную (она уже идет), но и сухопутную операцию возмездия.

Никто из ближневосточных стран на помощь ХАМАС не придет — хотя бы потому, что у Израиля есть ядерное оружие. В итоге операция ЦАХАЛ закончится уничтожением инфраструктуры ХАМАС, ликвидацией какой-то части его лидеров и значительной части боевиков.

Вот только победы Израилю это не принесёт — ведь по факту ХАМАС уже победил.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press Палестинцы на захваченном израильском танке

Во-первых, потому, что продемонстрировал свои возможности. Да, палестинские действия не стали неожиданностью для специалистов — эскалация предполагалась. Эксперты предполагали, что она произойдёт осенью. Слишком много разногласий, нет никакого просвета в решении палестинской проблемы.

В Израиле действует наиболее крайне правое правительство в истории этого государства. Если посмотреть, кто занимает посты министров национальной безопасности, финансов, то это представители крайне правых сил, которые отказывают палестинцами в праве на государственность.

«В последнее время участились столкновения между израильтянами и палестинцами на Храмовой горе, в районе мечети Аль-Акса», — напоминает ИА Регнум контекст событий эксперт Российского совета по международным делам, политолог-международник Елена Супонина.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелон на юго-западе Израиля

Однако масштаб палестинского удара, его многоплановость, включавшая в том числе и высадку боевиков с парапланов, и уровень координации стали для многих сюрпризом. Никто не ожидал от ХАМАС подобного уровня подготовки, глубины организации и способности поддерживать высокий уровень секретности. Так что теперь «котировки» этой организации на Ближнем Востоке резко выросли.

Во-вторых, ХАМАС показал всем слабость Израиля. «Главный результат этой операции на сегодняшний день — колоссальный удар по репутации «Моссада», по всей госбезопасности Израиля. Как бы Тель-Авив сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью не ударил в ответ, образ непобедимости израильской армии и вездесущности израильских спецслужб серьёзно пошатнулся. Полагаю, на это и была направлена операция палестинцев. Израиль выставили слабым, не готовым к подобному», — поясняет ИА Регнум политолог-международник Аббас Джума.

В частности, в таком свете израильское правительство выставили перед собственным населением. Сам факт удара и его успешность на первом этапе, безусловно, погрузят израильское общество в атмосферу страха и перманентного ожидания удара. То есть в паранойю. Которая, если сильно постараться, может сдвинуть с мертвой точки нерешаемые вопросы. Как вопрос с государственностью, так и с принадлежностью Иерусалима.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильская полиция несет раненого после ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелоне

«Нет никакой надежды на то, что проблема Иерусалима будет решена в ближайшем будущем. Израильтяне считают этот город своей столицей, палестинцы настаивают на своих правах хотя бы на часть города. Там находятся святыни как иудеев, так и христиан, и мусульман, и борьба за город будет острой», — напоминает Елена Супонина.

Между тем именно после войны Судного дня, когда Израиль в итоге хоть и победил, но при этом так же проиграл начальный этап войны из-за недооценки противника, он был вынужден пойти на уступки Египту ради подписания мирного договора.

Кроме того, успешное нападение ХАМАС послало сигнал внешним игрокам — тем, кто хотел укреплять сотрудничество с Тель-Авивом. «В той же Саудовской Аравии будут делать выводы относительно необходимости заключать какие-то мирные договоры с Израилем», — уверен Аббас Джума. ХАМАС продемонстрировал, что в теории может побеждать, — и теперь той же Саудовской Аравии (особенно в случае, если она все-таки окончательно помирится с Ираном) будет проще и выгоднее как раз поддержать палестинцев.

Наконец, по итогам операции ХАМАС особо ничего не теряет. Да, Израиль проведёт масштабную операцию, но с большой долей вероятности он не станет оккупировать сектор Газа. Просто потому, что физически и политически к этому не готов.

«Израиль никогда не говорил о необходимости повторной оккупации сектора Газа. Я была там неоднократно, знаю, что это невозможно — слишком большая плотность населения, и израильтяне не планируют это делать», — поясняет Елена Супонина.

Да, израильтяне периодически говорят об аннексии другой территории — Западного берега реки Иордан. Но та территория контролируется группировкой ФАТХ, которая, в отличие от ХАМАС, занимает более умеренную, а значит (в нынешних условиях) менее «героическую» позицию. И агрессивная политика Израиля против ФАТХ лишь играет в пользу ХАМАС, поскольку доказывает простым арабам правоту позиции последних.

Таким образом, по итогам операции ХАМАС приобретает репутацию, новых рекрутов и новых спонсоров. А также демонстрирует другим подобным организациям уязвимость Израиля.