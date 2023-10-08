В России прошли испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», оснащённой ядерной установкой. Как заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», испытания прошли успешно.

РИА Новости/Министерство обороны РФ Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой», — заявил президент. Впервые о разработке перспективных вооружений, в частности ракеты «Буревестника», Путин заявил в своём послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По его словам, модернизация российской ядерной триады призвана обеспечить баланс сил в мире на ближайшие десятилетия.

Наряду с «Буревестником» идет активная работа по внедрению ракеты «Сармат» и комплекса «Авангард».

О подготовке испытаний новых ракет ранее сообщила американская газета New York Times. Журналисты сослались на анализ спутниковых снимков, которые фиксируют передвижение самолетов и транспортных средств в районе одного из полигонов на острове Новая Земля, где проводятся испытания перспективных вооружений.

Издание отмечало, что на спутниковых снимках от 20 и 28 сентября на пусковой площадке были замечены грузовые машины, габариты которых отвечают предполагаемым размерам ракеты «Авангард». На время испытаний со стартовой площадки были сняты укрытия от непогоды. Газета также сообщила о том, что американские лётчики получили предупреждение о введении «временной опасной зоны» в районе Баренцева моря в непосредственной близости от полигона Панково. На основании этих данных издание сделало вывод о подготовке испытаний перспективных вооружений, сделав предположение о том, что это может быть ракета «Авангард».

Что же касается «Буревестника», то, как отметил в комментарии для ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев, данных о его технических характеристиках в открытых источниках немного. Известно, что «Буревестник» — это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая также позиционируется разработчиками как «ракета с неограниченной дальностью действия».

Предполагается, что разработка ведется одним из ракетных конструкторских бюро — НПО машиностроения в Реутове, МКБ «Радуга» в городе Дубне или ОКБ «Новатор» в Екатеринбурге.

Эксперт также отметил, что внимание американских СМИ к испытаниям новой ракеты отнюдь не случайно, поскольку Вашингтон неоднократно высказывал свои опасения по поводу разработки Россией новых вооружений.

«Буревестник» заявляется как ракета, у которой нет ограничений по длительности полёта. Соответственно, она может прилететь на цель по совершенно непредсказуемой траектории и в неожиданное время для противника. Таким образом, у тех же Штатов появляются серьёзные проблемы с противоракетной обороной. Для армии США, по словам их официальных лиц, вызовом являются и «обычные» крылатые ракеты воздушного базирования, дальность которых позволяет достигать территории США при запуске с воздушных носителей из Арктики. С «Буревестником», видимо, всё будет ещё веселее», — отметил Максим Тумбарцев.

По оценке специалиста, принятие на вооружение новых ракет в арсенал российской ядерной триады как минимум приведёт к росту американских расходов на развитие систем ПВО и ПРО. Кроме того, считает эксперт, у Вашингтона появился лишний повод задуматься о том, стоит ли вообще воевать с Россией.

В США ракетные испытания уже вызвали серьёзную обеспокоенность, пока — в экспертной среде. Как заявил в интервью CBS майор армии США в отставке Майк Лайонс, «Буревестник» — обычная крылатая ракета, но глобальной дальности. Это стратегическое оружие. Потому что если оно будет в Арктике, где как раз сейчас его испытывают, то они легко смогут запустить ракеты с этой платформы по целям в США и поразить их».

А возможности комплекса «Авангард», по словам экс-майора, позволяют российским войскам наносить удары на значительные расстояния, игнорируя существующие средства ПВО и ПРО. Этот российский ракетный комплекс, по его мнению, является экзотическим оружием, поскольку обычно в подобных комплексах ядерная энергия не используется. Разработка «Авангарда», считает Лайонс, даёт России возможность использовать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличить его дальность полета.

В то же время пока неизвестно, какую нишу займёт «Буревестник» в системе сил ядерного сдерживания (СЯС), так как крылатые ракеты, как правило, поступают на вооружение стратегической авиации. Однако не исключено, что «Буревестник» будет комплексом наземного базирования. По крайней мере, испытания проводятся с наземных носителей.

В открытых источниках также нет данных о габаритах ракеты, мощности боевого заряда и других характеристиках. Кроме того, одни успешные испытания не означают того, что ракета будет принята на вооружение прямо завтра.

«По «Буревестнику» работы продолжаются, работы успешны. Но неизвестно даже, какой конкретно статус был у учений. Есть бросковые испытания, когда отрабатывается выход ракеты из шахты и начальный этап работы двигателя, есть государственные. Так что пока непонятно даже это. Однако если испытания прошли успешно, в любом случае это шаг к их принятию на вооружение в обозримом будущем», — отмечает Максим Тумбарцев.

Модернизация российских сил ядерного сдерживания качественно меняет расклад сил в мире. По словам эксперта, новые вооружения появляются в наземной компоненте СЯС. Продолжаются работы по переходу ракетных войск стратегического назначения на тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», способные нести от 10 до 15 боеголовок со средствами преодоления противоракетной обороны.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, постановка ракет на вооружение ожидается «в ближайшее время». Также ракетную часть «Сармата» планируется использовать в составе комплекса «Авангард», где сейчас используется ракета УР-100Н УТТХ, которая способна нести только одну гиперзвуковую боеголовку.

Коллективному Западу пока нечего противопоставить новейшим российским разработкам. По оценке Максима Тумбарцева, в вооружённых силах Франции и Великобритании единственными носителями ядерного оружия остаются ракеты подводного базирования. Французы используют ракеты M51 собственного производства, в то время как Великобритания использует американские ракеты Trident.

США пытаются нагнать Россию в сфере разработки гиперзвуковых вооружений, но пока безрезультатно. «У американцев есть те же ракеты Trident на атомных ракетоносцах и ракеты LGM-30 Minuteman III шахтного базирования. И если Trident — это относительно современный комплекс, который активно модернизируют, то Minuteman — уже откровенно устаревший. Сейчас ведутся работы по созданию замены «Минитмена», но последний пуск ракеты, разработанной в рамках этого проекта, был неудачным, так что они пока в роли догоняющих», — отмечает Максим Тумбарцев.

В марте стало известно о том, что армия США провела испытания перспективной ракеты LGM-35A Sentinel. Ракета взорвалась через 11 секунд после запуска. Как отмечает Максим Тумбарцев, в экспертном сообществе существуют серьёзные опасения относительно того, смогут ли США в принципе завершить проект по разработке ядерных ракет Sentinel.

Согласно официальным данным, эти ракеты должны заступить на боевое дежурство в 2029–2030 годах, когда ракетам Minuteman исполнится 60 лет. Программе разработки мешает недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных кадров и ряд других проблем. Поэтому по мере поступления новых изделий на вооружение российских РВСН американская ядерная триада будет всё более устаревать. А это означает, что коллективному Западу пока нечего противопоставить России в стратегическом плане.