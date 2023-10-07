Два дня, 5 и 6 октября, в испанской Гранаде лидеры европейских стран обсуждали проблемы, которые нарастают как снежный ком.

Иван Шилов ИА Регнум

В первый день встречи проходили в формате Европейского политического сообщества, во второй — уже в более узком кругу глав государств ЕС. Но и там, и там договориться по ключевым вопросам не удалось.

ЕС хочет «больше влияния»

В первый день саммита особое внимание было уделено вопросу о расширении Европейского союза. Сейчас статус кандидата на членство имеют Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Турция, Украина и Молдавия.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что расширение ЕС к 2030 году — это сложная, но реалистичная цель.

«Смысл расширения не в том, чтобы стать больше. Его смысл в том, чтобы приобрести больше влияния, больше возможностей защищать интересы наших граждан», — подчеркнул Мишель.

Но, исходя из этого тезиса сложно понять, как на усилении влияния ЕС может сказаться, например, приём Молдавии.

Около трети населения этой страны живёт за чертой бедности, к чему привели инфляция порядка 30% в прошлом году и подорожание энергоресурсов в семь (sic!) раз. Это официальная информация правительства республики, цифры назвал 5 октября министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Тем не менее Европарламент в этот же день принял резолюцию о начале переговоров между ЕС и Молдавией до конца текущего года о вступлении страны в сообщество.

Не все в Европе разделяют оптимизма Мишеля о способности принятия новых членов к 2030 году. Так, президент Румынии Клаус Йоханнис сказал журналистам на полях саммита, что называть сроки расширения Евросоюза совершенно нереалистично.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте категорически не согласился с мнением Мишеля, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если будут выполнены все установленные условия, подчеркнув, что ни Украине, ни другим кандидатам никаких уступок делать нельзя, ведь они должны выполнить тысячи условий.

«Когда мы сказали Украине, что считаем её страной-кандидатом и собираемся сделать всё возможное, чтобы помочь ей выполнить необходимые условия для перехода от кандидатуры к членству, это серьёзное политическое обязательство, это не пустые слова. Наверняка они были сказаны, потому что идёт война, и без неё мы бы не сказали этого, мы бы не взяли на себя это обязательство, но мы это сделали», — признался Жозеп Боррель в интервью радиостанции RNE.

Аккурат накануне саммита в Гранаде в издании Augsburger Allgemeine вышло интервью бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в котором он объясняет, почему Украина не может стать членом ЕС: «Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению в ЕС и нуждается в масштабных внутренних реформах».

Владимир Зеленский, посетивший мероприятие, поспешил назвать Юнкера агентом Кремля.

Как бы то ни было, саммит Европейского политического сообщества в Гранаде так и не приблизил страны ЕС к консенсусу по поводу расширения этого союза.

Мигранты всех рассорили

Не более успешным оказался второй день заседаний в Гранаде, где прошла неформальная встреча лидеров ЕС. Страны не смогли договориться по одному из ключевых вопросов повестки — урегулированию миграционного кризиса, в результате чего итоговую декларацию пришлось принять без этого пункта.

Global Look Press/Ciro Fusco/Keystone Press Agency Рекордное количество мигрантов в Лампедузе

Сам факт не должен никого удивлять — тема мигрантов вбила клин в стан ЕС ещё в 2015 году, когда выходцы из африканских стран в таком количестве начали прибывать в Старый Свет в поисках лучшей жизни, что европейцы не знали, что с ними делать. Пропускать на территорию сообщества всех без разбора не могли, число нелегальных мигрантов на итальянском острове Лампедуза превысило численность местного населения, лодки с людьми регулярно тонули в открытом море, в лагерях для беженцев условия были невыносимыми — и тогда прозвучало предложение распределить приезжих по всему Евросоюзу, установив квоты, сколько человек должна принять каждая страна. Но такой вариант устроил не всех.

Объяснять журналистам, почему пункт о миграции не включили в итоговый документ, Шарль Мишель не стал, лишь анонсировав своё заявление на этот счёт. Заявление вскоре появилось на сайте Евросовета, но ясности оно не добавило, общие слова, да и только:

«Миграция — это европейский вызов, который требует европейского ответа. С нелегальной миграцией необходимо немедленно и решительно бороться. Мы не позволим контрабандистам решать, кто въезжает в ЕС. Мы продолжим эффективно и оперативно реализовывать все наши решения».

Мишель сообщил, что ЕС будет работать над искоренением причин миграции, бороться с организованной преступностью, торговлей людьми и контрабандой, более эффективно защищать внешние границы сообщества, а также тесно сотрудничать со странами, откуда едут мигранты и которые используют в качестве транзитных пунктов.

Более многословными были политики, из-за которых, собственно, и было сорвано достижение договорённостей по урегулированию миграционного кризиса.

На итоговой пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: «Правительство «Права и справедливости» — единственный гарант предотвращения и сдерживания волны нелегальной миграции, которую Евросоюз хочет распространить по всей Европе. Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции. Если бы не наше вето, то после этого саммита начался бы процесс релокации нелегальных мигрантов. Исключительно вето польского правительства, моё вето, привело к тому, что процесс не начался. Польша может противодействовать ошибочным решениям Еврокомиссии».

Предложение о релокации, одобренное Еврокомиссией, сводится к тому, чтобы перемещать мигрантов из тех государств — членов ЕС, где их численность превысила критическую отметку, в другие страны. Власти могут отказаться их принимать, но в таком случае они должны выплатить компенсацию в эквиваленте €22 000 за каждого отвергнутого. На введении такого механизма настаивали Италия и Греция, через которые проходят основные транзитные потоки мигрантов в Европу.

Предложения главы польского правительства для облегчения сложившейся ситуации заключаются в усилении границ ЕС, морских в том числе, и прекращении социальной поддержки нелегалов, которая привлекает их в ряд стран Западной Европы. В прошлом году в ЕС прибыло 3,7 млн легальных и 330 тыс. нелегальных мигрантов, сообщила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Коалиция несогласных

В качестве примеров негативных последствий миграционной политики ЕС Моравецкий ранее, только прибыв в Гранаду, привёл Италию, где мигранты бьют полицейских; Швецию, где контроль за мигрантами осуществляет армия; Францию, где, по официальной статистике, 70% грабежей совершают мигранты.

Ещё 13 июня Моравецкий объявил о создании в Центральной Европе коалиции стран, возражающих против миграционного плана ЕС, и на его предложение сразу же откликнулся премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный противник политики открытых границ. Произошло это спустя почти неделю после принятия того самого плана на совещании глав МВД стран ЕС в Брюсселе большинством голосов. Но венгерские власти настаивают, что такие серьёзные решения должны приниматься исключительно на основе консенсуса, то есть с согласия всех, и всего одного «нет» будет достаточно для блокирования инициатив. Чтобы все планы не рушились из-за этих двух enfants terribles, последние решения в рамках подготовки миграционного плана ЕС принимал без них — без Будапешта и Варшавы.

В Гранаде Орбан высказался насчёт того, что Евросоюз всё же продавил этот проект: «После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Потому что юридически нас, как бы это сказать, изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно».

Позиция Будапешта по миграционному кризису такова: въезжать на территорию ЕС можно только после того, как заявления на въезд будут рассмотрены. Новая же система предоставления убежища в Евросоюзе предусматривает два варианта процедуры рассмотрения заявлений на границе: ускоренную для тех, кто не вызывает подозрений и имеет больше оснований на въезд, и более строгую сроком до 12 недель для детального выяснения информации. В течение этого времени мигранта могут поместить под стражу.

При этом венгерский Институт изучения миграции и Институт миграционной политики (американский аналитический центр с подразделением в Брюсселе) обращают внимание на тот факт, что большинство потенциальных переселенцев в Европу — это не беженцы, вынужденные спасаться от вооружённых конфликтов, а экономические мигранты. То есть люди, которые просто ищут лучшей жизни при отсутствии реальных угроз.

Многие лидеры европейских стран всерьёз обеспокоены масштабами наплыва мигрантов, но предпочитают не заниматься этой темой, поскольку она губительна для политической карьеры, отмечает агентство Bloomberg.