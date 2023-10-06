Что-то на Украине пошло не так. Этот тезис сейчас активно обсуждается не только на европейских и американских политических кухнях, но и в мейнстримных средствах массовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

Аналитики разбирают причины провалов, подсчитывают количество (а также качество) ошибок в западном военно-политическом планировании и пытаются разобраться, как действовать дальше. И здесь у них три варианта.

Блеф не сработает

Первый — путь эскалации. Резко нарастить объем помощи Украине, передавать Киеву качественно новые вооружения или даже предоставить ему натовский ядерный зонтик. Либо продемонстрировать готовность этой эскалации для того, чтобы убедить Москву в готовности США и ЕС воевать до победного или до последнего конца.

Минус этого варианта в том, что для его успеха Москва должна поверить в возможность и готовность Запада заниматься эскалацией — а такого доверия нет.

«Президент США Джо Байден еще год назад грозил России всяческими последствиями если вдруг она применит тактическое ядерное оружие на Украине. В этой связи уже тогда американские специалисты подсчитали, что может случиться, если Россия и США дойдут до обмена ядерными ударами. Некоторые математики пришли к выводу, что при худшем сценарии на Земле погибнет около 5 млрд человек. Такой сценарий никому не нужен», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

«К ядерной эскалации НАТО не готово. Этот вопрос обсуждался и отвергался большинством властных кругов в США и Великобритании», — согласен с ней глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

И речь тут не только об отсутствии политической воли для начала (или демонстрации начала) ядерного конфликта, но и о банальной неготовности к конфликту конвенциональному.

«Американцы отстали от нас по целому ряду направлений. У нас два типа гиперзвукового оружия, а США даже испытания закончить не могут. У нас системы ПВО, которые опережают американские аналоги на поколение. Ну и сухопутные войска за время конфликта у нас выросли кратно», — поясняет ИА Регнум глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

И это уже не говоря об объемах военного производства, которое в России выросло в разы, тогда как американцы не могут даже покрыть нынешние украинские потребности в боеприпасах. «Сейчас ВПК Запада работает на максимуме своих возможностей, и у них не получается поставлять нужные объемы боеприпасов на Украину. И речь неизбежно будет идти о сокращении поставок вооружений на Украину. Прежде всего артиллерии и боеприпасов основных калибров», — говорит Никита Мендкович.

Эксперты соглашаются с тем, что Москва запросто может ответить эскалацией на эскалацию. Собственно, уже отвечает — на Валдайском форуме Владимир Путин не исключил выхода из договора о запрете ядерных испытаний (который американцы так и не ратифицировали), и в Госдуме уже заявили, что рассмотрят этот вопрос.

Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

И тогда эскалационный вариант Запада вместо выгод может принести ему дополнительные имиджевые проблемы.

«Россия будет идти вверх по лестнице эскалации, усиливать политику сдерживания в отношении США, демонстрировать готовность и способность вести в том числе ядерную войну против стран Запада. В этой ситуации вероятность отступления без эскалации Запада будет повышаться», — говорит ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. А отступление Запада, в свою очередь, воодушевит на более активную политику его врагов — прежде всего на Ближнем Востоке и в Азии.

Уход по-афгански

Второй вариант — медленное отползание. Снижение объемов финансирования и вооружения Украины с последующим «уходом по-афгански» оттуда.

Казалось бы, оптимальный вариант, который обретает всё большее и большее количество сторонников. «Украина сыграла плохо, контрнаступление успехов не имело, и делать ставку на её мифические победы мало кто рискует. На Западе наступило определенное разочарование, которое усиливается разговорами о том, что Украина — это не образец демократии и вообще от нее далека.

Случаи глубокой коррупции, связанной в том числе с западными военными поставками, приводят в шок неискушенных западных молодых политиков, которые сейчас начинают определять некоторые тренды на то, чтобы сворачивать прежнюю масштабную помощь Украине. Они улавливают настроение народа, уставшего от ухудшающейся экономической ситуации», — поясняет Елена Супонина.

Видимо, этих политиков и имел в виду Владимир Путин, когда на заседании Валдайского клуба сказал о росте количества своих друзей в Германии.

Но растут они не только и не столько в Германии. «Вариант постепенного сокращения помощи ВСУ, судя по всему, возобладает в США, где в условиях избирательной гонки идет обсуждение эффективности трат на Украину. А эти траты на фоне провала контрнаступления рассматриваются как неэффективные», — говорит Никита Мендкович.

Проблема этого варианта в том, что, во-первых, он растянут во времени. «ЕС находится в процессе осознания неспособности Украины победить. Вести переговоры сможет через год-полтора, когда это же осознают в США и там сменится власть. А пока там придумывают способы защиты и поддержки Украины: снаряды на миллиард евро, вступление в ЕС к 2030 году и так далее. Евросоюз ещё не принял новую реальность, и ему для этого понадобится время», — поясняет ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

А времени у Запада не так много — если Россия пойдет в наступление, то вариант плавного выхода из конфликта превратится в самое настоящее бегство. И даже в случае плавного выхода он все равно будет восприниматься как бегство. Что ударит не только по авторитету США, но и по репутации (и перспективам дальнейшей карьеры) тех политиков, которые и втянули США в эту авантюру.

Путь обмана

Третий вариант — это попытаться снова обмануть Россию. Уговорить при помощи пряников, кнутов или иных инструментов Москву сесть за стол переговоров с киевским режимом. «Вариант с заморозкой активно обсуждался в начале этого года в экспертных кругах и в прессе. Речь шла о т. н. «корейском варианте» — заморозке по текущей линии соприкосновения», — говорит Никита Мендкович.

Александр Натрускин/РИА Новости Никита Мендкович

Судя по всему, администрация Байдена, не готовая ни к эскалации, ни к сдаче, ставит именно на этот вариант. Однако Москва на всех уровнях — в том числе самых высоких — за последние дни несколько раз заявила о том, что его не приемлет.

Во-первых, по причине, содержащейся в российской Конституции. «Этот сценарий не годится для России как минимум потому, что по новой Конституции в состав РФ вошли четыре новых региона, которые Москва контролирует не полностью», — поясняет Елена Супонина. Соглашаться на продолжение оккупации этих территорий украинскими войсками Москва не может даже де-факто.

Во-вторых, по причине понимания смысла американской игры. «Россия видит в этом варианте стремление Запада перевооружить и доукомплектовать ВСУ для продолжения агрессии. На слово в мирные инициативы Москва не верит», — разъясняет Никита Мендкович.

Тут достаточно вспомнить слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад рассматривал Минские соглашения не как способ урегулировать конфликт, а как ту же самую возможность Запада перевооружить и доукомплектовать ВСУ для продолжения агрессии.

В-третьих, по причине понимания последствий от этого решения для стабильности внутри России. «Американцы пытаются заставить нас остановиться и сесть за стол переговоров не только для того, чтобы перевооружить Украину и завершить собственную президентскую кампанию, но и для того, чтобы спровоцировать в России внутриполитический кризис. Никто из нас не хочет получить второй Хасавюрт. Мы к этому не готовы — и наше политическое руководство об этом говорит открыто. Всем артикулирует, что этого не будет», — говорит Андрей Клинцевич.

Наконец, в-четвертых, потому, что заморозка не решает проблему. «Как верно сказал президент, это не территориальный конфликт. Россия не удовлетворится фактическим контролем над новыми территориями без решения политических вопросов и вопросов безопасности. А для этого нужно положить конец использованию Украины Западом как инструментом против России, — поясняет Дмитрий Суслов. — А это можно сделать либо через политическое соглашение, когда мы договариваемся о нахождении Украины в серой зоне и ее демилитаризации, либо через продолжение спецоперации. До того момента, пока Украина не прекратит свое существование в качестве единого целостного политического организма, жизнеспособного государственного образования, которое может быть использовано в антироссийской политике».

«И поскольку Запад не пойдет на политическое соглашение с Россией, то у Москвы остается второй вариант. Делать так, чтобы Украина дошла до состояния полного распада и разложения, когда ни она сама, ни даже Запад не сможет ее использовать против России», — продолжает Дмитрий Суслов.

И это, в общем-то, тот единственный вариант, на который сейчас согласна Москва. «России нужна не заморозка, а — рано или поздно — переход от обороны к наступлению для того, чтобы затем диктовать свои условия», — говорит Елена Супонина.