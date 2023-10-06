Почти четыре десятилетия Турция ведет войну с Рабочей партией Курдистана. Раньше Анкара действовала полномасштабными силами и вела борьбу на своей территории. Сейчас они приняли форму антитеррористических операций в Турции с периодическими вылазками в виде бомбардировок Ирака и сухопутными миссиями в Сирии. Однако курдский вопрос до сих пор заставляет нервничать турецкое руководство.

Иван Шилов ИА Регнум

3 октября глава МВД Турции Али Ерликая объявил о начале антитеррористической операции «Герои». По подозрению в экстремизме и терроризме арестованы под тысячу человек, четверть из них в Стамбуле. Конфисковано до 800 единиц незаконного оружия.

Операция, которая претендует на статус самой масштабной в истории, проводится в 64 из 81 провинции страны. Сразу после этого бои распространились на соседний Ирак. ВВС Турции атаковали там базы боевиков.

Формальный повод к масштабной миссии дали нападения боевиков РПК в Анкаре. 1 октября они атаковали здание МВД Турции в центре столицы. В операции были задействованы два боевика, один из которых совершил самоподрыв. Второго задержали, но злоумышленники успели нанести ранения двум полицейским.

Намерение правительства Реджепа Тайипа Эрдогана начать масштабную операцию связано не только с формальным поводом, свидетельствующим о сохранении потенциала РПК в Турции.

Решительность Эрдогана укрепляет и тот факт, что РПК угрожает не только стабильности в обществе, но и его личной безопасности, и посягает на институты власти. Ведь в день нападения в Анкаре планировалось открытие сессии парламента, ушедшего на летние каникулы. Взрыв происходит прямо у здания Великого национального собрания. Там же должен был лично выступать Эрдоган.

РПК берет на себя ответственность за теракт и называет его «предупреждающим» сигналом и местью за военные действия Турции против боевиков в Сирии и Ираке. То есть это личный выпад против Эрдогана.

Турецкий президент вынужден реагировать, чтобы продемонстрировать возмездие и силу перед нарушителями спокойствия. Он напоминает, что «мы можем прийти внезапно ночью». Но слова, не подкрепленные действиями и силой — особенно на Ближнем Востоке, — воспринимаются за слабость. В многочисленных воинственных заявлениях Эрдогана бросается в глаза больше не степень решительности, а следующее:

«Из-за террористической организации мы вынуждены 40 лет нести человеческие и экономические потери. Мы хотим ее ликвидировать и внутри наших границ, и за ее пределами. Мы можем закрепить уже достигнутые нами военные успехи новыми достижениями».

С одной стороны, Эрдоган объявляет об успехах антитеррористической борьбы, но с другой — вольно или невольно — дает понять, что нитки конфликта тянутся еще с 80-х годов и борьба (по сути — война с Курдистаном) еще не завершена.

Если посмотреть в исторической ретроспективе, то курдский вопрос в Турции тянется еще с начала прошлого века.

В 1920-е и 1930-е годы курды 15 раз восставали против Турецкой Республики. Но современный этап не менее масштабный. Он знаменуется формированием в 1978 году Рабочей партии Курдистана, поставившей целью отделение от Турции восточных и юго-восточных вилаятов, населенных курдами, и создание «Турецкого Курдистана».

В 1993 году РПК смягчила курс и объявила целью формирование курдской автономии. Однако от этого суть не меняется. Там, где автономия, там и независимость. Взглянем хотя бы на Ирак и Сирию, где формально курды остаются в составе арабских республик, но де факто (с 2003 и 2011 годов соответственно) живут своей жизнью и пользуются суверенитетом.

Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/globallookpress

После масштабных боев конца XX века и ареста при поддержке израильских спецслужб лидера РПК Абдуллы Оджалана конфликт не завершился. Турецкая армия в новом столетии провела множество операций. Одна из крупнейших состоялась в 2008 году с почти 40 тысячами погибших с двух сторон.

Курдские сепаратисты, представленные тем же РПК, использовали любую возможность, чтобы пошатнуть власть Анкары на востоке. Падение режима Саддама Хусейна в 2003 году открыло для курдов окно возможностей. Борьба хоть и перешла на иракскую территорию, где турецкие ВВС наносили удары и появились турецкие базы, однако удачный кейс под названием «Иракский Курдистан» создавал прецедент для реанимации кейса «Турецкого Курдистана».

Эрдоган попытался договориться с правительством в Багдаде для совместных действий против РПК. Багдад закрывал глаза на бомбардировки баз курдов в горах Гандил.

С 2013 года сама РПК даже пошла на уступки и объявила о перемирии с Турцией в связи с необозримостью совместных действий против ИГ (запрещена в РФ). Но перемирие длилось два года. Сначала Вооруженные силы Турции (ВСТ) вошли на север Ирака, а потом начали широкомасштабную операцию в Джизре и Силопи, задействовав 10 тысяч военных и полицейских с применением таковых войск.

К этому моменту становилось ясно, что мощи и численности РПК недостаточно для успешной борьбы с второй армией НАТО. Единственный шанс — иракский сценарий. В июле 2016 года боевики были близки к этому. Военные чуть не свергли Эрдогана. Но устоявший президент хоть сразу после путча и вывел свои силы из Ирака, но уже через четыре дня авиация Турция возобновила масштабные бомбардировки баз РПК.

Тот же трюк повторился и в январе 2017 года, когда премьер Турции Бинали Йылдырым договорился с иракскими властями о выводе войск, но через два дня его заместитель отменил данное соглашение. Поводом для сохранения турецких сил в Ираке позже стала не только борьба против терроризма на дальних подступах, но и референдум о независимости Иракского Курдистана. Багдад был уже бессилен возразить, ибо сам опасался за окончательный распад страны.

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/globallookpress Бинали Йылдырым

Летом 2016 года Эрдоган формально для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) занял сирийский Эль-Баб в рамках операции «Щит Евфрата». Еще один удар по Курдистану, но уже в Сирии. Иракский сценарий состоялся в итоге не в Турции, а именно в Сирии.

Получив поддержку США и американской коалиции, курды заняли значительные территории на севере арабской республики. Курды имели там и партию (Демократический союз PYD) и армию (Отряды народной самообороны YPG). Подкрепленный сконцентрированными в Заевфратье нефтяными ресурсами и военными базами США проект Сирийского Курдистана почти стал fait accompli (свершившийся факт). Но вмешался Эрдоган.

В начале 2018 года Анкара приступила к ликвидации курдского кантона в Африне. Операция «Оливковая ветвь», несмотря на критику США и ЕС (и при молчаливом согласии Москвы), прошла успешно.

Дальше Эрдоган взялся за Заевфратье. «Источник мира» в следующем году установил контроль над землями от Рас-эль-Айна до Тель-Абъяда, раздробив полностью зоны владения YPG. Давление США не возымело эффект, несмотря на угрозы Дональда Трампа «разрушить турецкую экономику».

Эрдогана остановило и одновременно спасло (от санкций США) вмешательство Кремля. В Сочи Эрдоган и российский президент договорились вывести YPG из оставшихся приграничных с Турцией территорий.

Неспособный к прямому противодействию на поле боя РПК и его сирийское ответвление в лице YPG отвечало терактами в Турции и Ираке против турецких гражданских и военных.

13 ноября 2022 года они совершили крупный теракт на туристической улице Стамбула, убив шесть человек и ранив 80. Турция отвечала КТО у себя и в Ираке. В арабской республике состоялось наземное вторжение. В апреле того же года ВСТ уничтожили 50 целей, и минобороны Турции объявило о победе.

Эрдоган планировал зачистить и оставшиеся курдские кантоны на севере Сирии, ссылаясь на невыполнимость сочинского меморандума. Однако эту операцию сначала останавливала неодобрительная позиция России и США, а потом вопрос заморозился из-за кризиса лиры.

Кроме того, Эрдоган запустил нормализацию отношений с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, которые к этому моменту сами помирились с Дамаском. Президент САР Башар Асад возражал против очередной интервенции Турции в Сирии, а инвестиции в турецкую экономику вынуждали учесть мнение монархий Залива. После возврата Сирии в ЛАГ Эрдоган и сам стал намекать на мир с Асадом.

Последний теракт в Анкаре хоть и вынуждает Эрдогана к решительным масштабным действиям, но кардинально ничего не меняет в региональных раскладах.

Операции внутри Турции никого из соседей волновать не будут. Там Анкара действует в рамках принципа борьбы с терроризмом и территориальной целостности. Однако расширение военных действий на Ирак и тем более на Сирию чревато.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид уже выступил с осуждением «турецких нарушений в Сулеймании, Эрбиле, Дахуке и других регионах Иракского Курдистана». Он привел пример решения курдской проблемы с Ираном и намекает на такую же схему с Турцией. После очередных авиаударов ВСТ в Ираке министры обороны Турции и Ирака Яшар Гюлер и Сабит аль-Аббаси уже обсудили совместные шаги по борьбе с терроризмом.

Kurdishstruggle/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Тем временем в Анкаре пригрозили очередной наземной операцией в Сирии, однако фактор США и России (даже несмотря на их конфронтацию на Украине) отменить не получится. Арабские страны тоже будут оказывать давление на Турцию, в которую они вложили миллиарды долларов.

При этом говорить о том, что Эрдоган остановится на этом, тоже не представляется возможным. На носу региональные выборы. Партия президента хочет вернуть утраченные мэрии Стамбула, Анкары и Антальи. Следовательно, принять меры против РПК и объединить электорат вокруг общей угрозы придется. Тем более что предыдущие военные операции в Сирии и Ираке хронологически совпадали с президентскими, парламентскими и муниципальными выборами.

Так что не исключено, что Эрдоган кроме КТО в Турции проведет небольшие операции в Ираке и Сирии. Международная ситуация, когда все заняты Украиной, казалось бы, этому располагает.

Однако дальше воздушных операций идти все равно рискованно. Накануне американцы уже дали предупредительный выстрел, сбив турецкий беспилотник над Сирией.

Наземные операции тем более чреваты ухудшением отношений с НАТО. Реверансы Эрдогана в сторону альянса сразу после майских выборов в виде поддержки членства Украины и Швеции были нужны ему, чтобы не только разморозить передачу Турции F-16, но и сделать турецкую экономику более привлекательной для западных инвестиций. Если Эрдоган зачистит Заевфратье, какое-нибудь агентство Fitch снова понизит кредитный рейтинг Турции, а лира пробьет очередное дно. И в Долмабахче об этом прекрасно знают.