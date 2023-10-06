Сегодня, 6 октября, лидеры стран — членов Европейского союза проводят в испанском городе Гранаде свой неофициальный саммит.

Иван Шилов ИА Регнум

Помимо решения оперативных проблем, им предстоит обсудить стратегический вопрос: реформирование ЕС и его потенциальное расширение.

«Результат нашего процесса размышлений в ближайшие несколько месяцев сформирует Стратегическую повестку дня на 2024–2029 годы», — сообщил в письме-приглашении участникам встречи президент Европейского совета Шарль Мишель.

И хотя многие западные издания увидели в неформальном саммите и проходившем накануне него заседании Европейского политического сообщества преимущественно обсуждение задачи, «как и когда принять обремененную долгами и измученную Украину в ЕС», речь идет о более глубоких проблемах преобразования Евросоюза.

Как заявил в свое время канцлер Германии Олаф Шольц, необходимо четко установить связь между расширением и реформой, чтобы в конечном итоге Евросоюз не превратился в неуправляемый клуб с 35 странами, имеющими право вето.

В середине сентября сего года был опубликован доклад немецко-французской рабочей группы под названием «Плавание в открытом море: реформирование и расширение ЕС в XXI веке». В нем предлагается среди прочего отказаться в будущем от единогласия при принятии решений в пользу квалифицированного большинства, сохранить прежнюю численность депутатов Европейского парламента и уйти от формирования Европейской комиссии по принципу «одна страна — один комиссар».

В случае расширения Евросоюза до 35 членов это означает, что некоторые страны — члены ЕС потеряют часть нынешней квоты депутатов и не будут представлены в Еврокомиссии. Такого развития событий опасаются не только «маленькие» страны, но и более крупные, оппонирующие Брюсселю.

В первую очередь Польша.

Как заявил на днях председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, «в ЕС существует план по лишению национальных государств всех полномочий», после чего поляки «перестанут быть гражданами Польши». PiS также неизменно выступает против лишения стран — членов ЕС права вето.

Учитывая неготовностью польских властей к переговорам о реформировании ЕС, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на свои высокопоставленные дипломатические источники в Берлине, Германия впервые стала склоняться к принятию традиционной французской концепции многоскоростной Европы.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде

«Мы не будем ждать Польшу, нам нужно готовиться к возвращению Трампа в Белый дом, тогда Европе придется больше заботиться о собственной безопасности», слышим мы», — сообщает издание.

Речь идет о концепции, которую президент Франции Эммануэль Макрон представил вскоре после избрания главой республики в 2017 году. Именно она была актуализирована в упомянутом докладе о реформе ЕС «Плавание в открытом море».

Эксперты немецко-французской группы предлагают рассмотреть в нем вариант создания четырех кругов интеграции. Ядро — еврозона и страны Шенгенской зоны. Второй круг — ЕС в его нынешнем виде. В третий будут включены страны, ассоциированные с Евросоюзом. Наконец, четвертый — это Европейское политическое сообщество как ассоциация европейских лидеров, «встречающихся дважды в год для общения друг с другом».

В этом случае Польша не может попасть в первый интеграционный круг, поскольку она не входит в зону евро и политически не мотивирована отказаться от злотого. Варшава попадет в клуб из семи стран — членов ЕС, которые до сих пор сохраняют национальные валюты. Пять из них относятся к Центральной и Восточной Европе, помимо самой Польши это Болгария, Венгрия, Румыния и Чехия.

Вместе с ними Варшава окажется в роли члена Евросоюза «второго сорта», чей голос в ЕС будет «услышан слабо».

Некоторые польские эксперты предлагают Варшаве в этой связи выйти за рамки нынешних моделей действий, которые предполагают либо «следование мейнстриму европейской политики, либо пустой обструкционизм». Но что она может сделать и захочет ли?

Если на предстоящих парламентских выборах в Польше к власти придет оппозиция, то, скорее всего, она не будет противодействовать превращению Евросоюза в централизованное сверхгосударство. Если «Право и Справедливость» победит в третий раз, по принципу меньшего зла она может негласно согласиться с концепцией четырех кругов интеграции.

Похоже, что в PiS уверены в своих силах. Проправительственное издание wPolityce считает, что для Польши, которая «уже переросла период зависимостей и бедности», вовлечение «в более глубокую интеграцию будет явно невыгодно». Особенно с учетом ее нынешнего «промежуточного статуса от незначительной страны, следующей за Германией, к региональной державе», и предстоящими «амбициями и вызовами».

Намеки на намерение «Права и Справедливости» следовать курсом стратегической автономии просматриваются и в ее решении построить несколько крупных атомных электростанций, и активном перевооружении с выходом на создание «самой мощной армии» в Европе. Но в экономической основе этого лежит подтягивание Польши со стороны ЕС, как выделяемые Варшаве на протяжении многих лет гранты, так и предоставление равных конкурентных возможностей на европейских рынках.

Польша второго круга интеграции таких преимуществ иметь уже не будет. Более того, ей придется соперничать с ядром из несопоставимо более развитых и богатых стран первого круга, которые начнут высасывать польские трудовые, финансовые и промышленные ресурсы. Это грозит откатом Польши, обеднением ее общества.

Для ныне правящей партии выбор между превращением страны в одну из провинций централизованного европейского сверхгосударства и сохранением стратегической автономии с сопутствующим понижением уровня жизни очевиден. Но для многих поляков — нет.

Так что в случае прихода к власти оппозиционных сил затеянные PiS проекты после своей реализации могут попасть в общий котел ядра, когда построенными АЭС и «самой мощной армией» будут управлять в Берлине и Париже, а не Варшаве.