5 октября в испанском городе Гранаде прошёл 3-й саммит Европейского политического сообщества, созданного по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в прошлом году. По задумке оно должно объединить ЕС с соседними государствами. Однако формат этого объединения до сих пор вызывает вопросы, что не могло не сказаться на итогах саммита.

Иван Шилов ИА Регнум

Санкций против Азербайджана не будет

Ключевым событием саммита должна была стать пятисторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции, Германии и руководства ЕС, организованная председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который давно стремится стать главным посредником по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Однако 4 числа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что откажется от участия в переговорах, если к ним не подключат его главного союзника — Турцию. Но Макрон выступил против присутствия Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым, мягко говоря, имеет натянутые отношения. В результате и азербайджанский, и турецкий лидеры поездку в Испанию отменили.

Как пояснил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, такое решение было принято из-за предвзятой позиции Франции и несогласия на участие Турции, и не стоит представлять это как отказ от контактов или переговоров с Арменией. Баку, подчеркнул политик, готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе в ближайшее время.

Как стало известно спустя несколько часов после этого заявления, Мишель пригласил лидеров обеих стран на встречу в бельгийскую столицу в последнюю неделю октября и те выразили готовность принять в ней участие.

Несмотря на отсутствие Алиева, премьер-министр Армении Никол Пашинян планов менять не стал и прибыл в Гренаду, чтобы обсудить с Макроном, Мишелем и канцлером ФРГ Олафом Шольцем текущую ситуацию, возможности для нормализации отношений между Ереваном и Баку, ну и сближение Армении с Европой.

По итогам переговоров Пашинян подписал с европейскими лидерами декларацию, в которой говорится о приверженности сторон всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности. В декларации также содержится призыв к отказу от угрозы применения военной силы и проведению срочных работ по делимитации границы на основании последних карт Генерального штаба СССР.

Премьер-министр признал площадь Азербайджана в размере 86 600 км², т.е. с учётом Нагорного Карабаха. Изначально предполагалось, что этот документ Пашинян подпишет вместе с Алиевым и он ляжет в основу официального взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана, а впоследствии — мирного договора между республиками.

Кроме того, премьер-министр Армении провёл встречу с председателем Европарламента Робертой Метсолой, после которой та объявила, что пригласила Пашиняна выступить на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге через несколько недель. Еврочиновник также отметила, что Ереван нуждается в поддержке ЕС и помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом после наплыва тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха.

А вот в отношении Баку риторика была совершенно иной.

ТАСС/IMAGO/Sven Simon Канцлер Германии Олаф Шольц

Европарламент принял резолюцию о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в отношении него. В частности: приостановить переговоры по соглашению о партнёрстве с ЕС, отказаться от упрощения визового режима, понизить уровень сотрудничества в некоторых областях, сократить либо вообще отказаться в случае военной агрессии или гибридных атак против Армении от закупки азербайджанских энергоресурсов.

Впрочем, вероятность введения европейских санкций против Азербайджана весьма мала.

Председатель подкомитета Европарламента по обороне Натали Луазо, которая вместе с 60 депутатами направила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю запрос, какие же ограничительные меры будут предприняты в отношении Баку в связи с боевыми действиями в Карабахе, обращает внимание на зависимость ряда государств — членов ЕС от азербайджанского газа. Речь идёт о Венгрии, Австрии, Болгарии и Румынии.

И хотя европейские политики часто готовы принять сторону Армении в своих заявлениях, влияние Азербайджана на Евросоюз гораздо сильнее, отмечает издание Politico, поскольку Брюссель рассматривает каспийский газ как альтернативу российскому.

На брифинге после окончания саммита журналисты задали вопрос Мишелю о возможности введения санкций против Азербайджана в случае этнических чисток в Нагорном Карабахе, но он ушёл от ответа, сказав лишь, что в ходе телефонного разговора два дня назад Алиев заявил, что у него нет территориальных претензий к Армении.

Точки над i в этом вопросе расставил Макрон, который на итоговом брифинге сообщил: «Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее население».

Таким образом Пашинян в Гранаде так и не получил твердых гарантий безопасности для Армении, удовлетворившись лишь заверениями в поддержке.

Зеленский тут как тут

Не воспользоваться шансом и не приехать на мероприятие, где собрались почти все европейские лидеры, Владимир Зеленский не мог. Особенно сейчас, когда США из-за внутриполитического кризиса приостановили выделение новых пакетов помощи его стране.

По прибытии в Гранаду глава Украины анонсировал, что собирается поднять темы увеличения поставок комплексов ПВО, экспорта украинской продовольственной продукции по Чёрному морю, снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также внести «веские предложения» касательно усиления существующей архитектуры безопасности Европы.

На полях саммита Зеленский провёл ряд двусторонних встреч: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографию, как они с Зеленским и и. о. премьер-министра Испании Педро Санчесом разговаривают в кулуарах, а рядом находился президент Сербии Александр Вучич; сам украинский лидер предпочёл показать снимок с Пашиняном из рабочего зала саммита, уточнив, что речь шла о двустороннем сотрудничестве и безопасности на Южном Кавказе.

ТАСС/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Испании Санчесом

С премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский обсуждал параметры военной помощи и ситуацию с вывозом зерна через черноморские порты. Британцы традиционно объявляют себя защитниками свободы судоходства.

Испания предложила украинской стороне новые системы ПВО: для защиты гражданских объектов, критически важной инфраструктуры и нового зернового коридора Мадрид передаст 6 установок противовоздушной обороны Hawk — оборудование для разминирования и проведения специализированной подготовки по этому профилю солдат ВСУ.

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заверил, что Берлин поможет Киеву с поиском маршрутов для поставок зерна, но при этом отметил, что экспорт через Чёрное море по-прежнему будет сопряжён с большими рисками. Шольц же пообещал Зеленскому ещё одну систему ПРО Patriot для ведения боевых действий в зимний период, добавив, что «это то, что сейчас наиболее необходимо».

Однако в Киеве считают, что им наиболее необходимы дальнобойные крылатые ракеты Taurus, о которых Зеленский просит ещё в мае, но, как пишет газета Bild, из Ведомства федерального канцлера поступает отрицательный ответ. В конфиденциальных беседах с членами бундестага Шольц и его доверенные лица привели несколько причин, почему не стоит передавать Киеву эти ракеты, обладающие дальностью полёта до 500 км: Украина может использовать Taurus для совершения атак по территории РФ; бундесверу придётся направить на Украину вместе с ракетами ещё и персонал; ракеты используют особые геоданные, передавать которые украинской стороне должны будут непосредственно немецкие военные на месте или в удалённом режиме.

Однако истинная причина отказа, по словам сразу нескольких источников Bild, заключается в опасении Шольца, что Украина применит Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту, а Россия может воспринять это как эскалацию.

Уже после разговора с Зеленским Шольц объяснил свою позицию: «Когда речь идёт о поставках оружия на Украину, мы должны учитывать, что говорит нам Основной закон и каковы наши варианты действий. Это, в частности, включает в себя тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации войны и что Германия не станет частью конфликта».

Очевидно, что главная цель поездки Зеленского в Гранаду — выпросить у европейцев как можно больше денег и оружия.

Однако это были, скорее, требования, чем просьбы, более того, украинский лидер не смог сдержать эмоций и опять начал поучать своих западных доноров.

«Что бы ни происходило в других частях мира, какие бы политические торнадо ни переживали наши партнёры, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах. Теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности», — заявил Зеленский.

Такой проповеди от украинского лидера не понадобилось бы, если бы Зеленский получил в Гранаде всё, чего хотел.

В глубокой коме

За час до назначенного времени итоговая пресс-конференция с участием Мишеля по результатам саммита Европейского политического сообщества была отменена без указания причин. Некоторые связывают это с провалом 5-сторонней встречи, посвящённой урегулированию отношений Азербайджана и Армении.

Впрочем, ещё до начала саммита было ясно, что это заведомо провальное мероприятие.

В преддверии его открытия издание Politico написало: «Когда европейские лидеры будут прогуливаться по улице Paseo de los Tristes (Бульвар грустных. — Прим. ред.) в волшебной Гранаде, им стоит подумать о Европейском политическом сообществе, которое находится в глубокой коме. До этой недели лидеры ЕС надеялись, что они смогут перезапустить мирные переговоры между президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном на сегодняшней встрече в Испании. Однако инициатива провалилась, и у сегодняшнего саммита больше нет никаких практических результатов».

Европейское политическое сообщество распадается, признался европейский дипломат, пожелавший не называть своё имя.

«Основная часть проблемы, что цель ЕПС никогда не была чётко сформулирована. Должен ли это быть просто клуб по интересам, промежуточная станция на пути в ЕС для стран-кандидатов или региональный форум для европейских лидеров, чтобы принимать решения и заниматься деэскалацией напряжённости?

Если даже один из этих вариантов и был целью создания ЕПС, то сообщество терпит фиаско по всем трём направлениям. Оно явно не смогло обеспечить деэскалацию конфликтов. Одна из немногих инициатив ЕПС заключалась в достижении соглашения о развёртывании миссии ЕС на границе между Арменией и Азербайджаном, однако конфликт разгорелся вновь, когда Баку запустил молниеносное наступление и взял под контроль Нагорный Карабах, что вызвало массовый исход армян», — объясняет Politico.

Объявляя о создании проекта в прошлом году, Мишель анонсировал, что это будет «форум для стратегической дискуссии о будущем в Европе», подчеркнув, что Россия и Белоруссия никогда не войдут в него. Этот тезис тогда повторили все европейские лидеры. И что же теперь?

А теперь глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde в начале сентября заявила: «Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придётся совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности».

Вот так всего лишь год просуществовал проект нового европейского порядка без России. А существовал ли вообще?