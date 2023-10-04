Главное управление разведки (ГУР) Украины предприняло очередную попытку высадки диверсантов на территории Крыма. Как сообщили в Минобороны РФ, отряд на катере и нескольких водных мотоциклах приблизился к побережью Крыма в районе двух часов ночи. Поднятые по тревоге самолёты ВКС России нанесли удар по диверсионной группе противника, ликвидировав по меньшей мере 13 военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве также отметили, что диверсанты намеревались высадиться на мыс Тарханкут на западном побережье Крымского полуострова.

Позднее ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса одного из диверсантов, захваченных в Крыму. Он назвался рядовым сотрудником Главного управления разведки Александром Любасом. С его слов, группа должна была высадиться в Крыму и сняться с украинским флагом в пропагандистских целях. На кадры оперативной съёмки также попал скоростной гидроцикл и изъятые у диверсанта штурмовые винтовки M4 и CZ BREN.

Однако не исключено, что пойманный диверсант выдал заранее заученную легенду. На несостыковки в рассказанной Любасом истории обратил в разговоре с ИА Регнум офицер подразделения специального назначения и участник ряда военных конфликтов и антитеррористических операций на условиях анонимности.

«Во всей этой истории, которую он рассказывает, очень много непонятного. Больше похоже, что разыгрывает вариант «ничего не знаю, ничего не видел». Стандартная легенда, которую дают диверсантам непосредственно перед забросом. Поэтому реальные цели его задания ещё предстоит узнать. Далеко не факт, что «постоять с флагом и уйти». Так что контрразведке с ним работать и работать ещё на предмет установления всех деталей», — заявил собеседник ИА Регнум.

Не исключено, что задержанный диверсант также скрывает своё настоящее имя и звание. На видео он называет свой возраст, 46 лет, и звание — рядовой. Однако это не может не вызывать вопросов.

«Мужик почти мой ровесник, но называет себя рядовым сотрудником. В теории это возможно, если предположить, что его взяли в ГУР по мобилизации. Но как-то с трудом верится, если честно. Посылать человека «с улицы» никто не будет, так что, скорее всего, он из кадрового состава. Если служил хотя бы год, то уже должен был быть как минимум в сержантском звании. Словом — мутная история какая-то. Расчёт на то, что с рядового спроса нет», — добавил эксперт.

Примечательно, что в рядах ВСУ ранее проходил службу уроженец Запорожья, подполковник Александр Любас. В составе 93-й бригады ВСУ Любас принимал участие в боевых действиях в Донбассе, а позднее перешел на службу в ГУР Украины. Не исключено, что именно он и попал в плен российской армии. Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале в подтверждение этой версии выкладывает фото, видео и краткий послужной список задержанного. Впрочем, пока это лишь предположение, и украинские источники его не подтверждают.

Вместе с тем, по данным ИА Регнум, задержанный диверсант Любас Александр Владимирович является тезкой упомянутого подполковника — имя и фамилия совпадают, однако отчество другое. Ему действительно 46 лет, тогда как подполковнику Любасу — 51. Пойманный лазутчик проживал в Волынской области и до призыва в армию работал охранником.

Кроме того, диверсант, скорее всего, выдаёт дезинформацию относительно деталей операции.

В частности, пойманный Любас заявляет, что их база находилась в населённом пункте Вилково в Измаильском районе Одесской области. Спустившись по Дунаю, группа вошла в Чёрное море и должна была высадиться в Крыму. Однако в действительности мог использоваться иной маршрут.

«Ответы на все вопросы заучиваются перед отправкой на задание. И это всегда дезинформация. В любой стране, в любой армии, на любой войне. Моё мнение — использовалась сеть баз в Чёрном море, на острове Змеиный, на нефтяных вышках. Туда натаскали топлива, всего необходимого. И группа двигалась от точки к точке. Днём пережидали, ночью двигались, как вариант», — отметил офицер спецназа.

Похожее мнение выражает и автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев: «Гораздо более вероятно, что двигались они с острова Майский, где база боевых пловцов ещё советских времён. Оттуда до места высадки можно идти быстрым ходом, не так переживая за экономию топлива, и за пару-тройку часов точно можно дойти».

Также задержанный может врать и о цели своего задания.

По оценке собеседника ИА Регнум, диверсанты могут выполнять в Крыму различные задания, начиная с атак на инфраструктурные и военные объекты: от пролёта железнодорожных путей и вышки линии электропередачи до железнодорожных составов с топливом и боеприпасами. Также они могут заниматься визуальным наблюдением за военными объектами и корректировкой авиационных и ракетных ударов.

«Пока больше похоже, что он дурачка из себя строит. Я рядовой, человек подневольный, ехал вешать флаги и всё такое, отпустите меня, дяденьки», — выразил своё впечатления от показаний украинского военнослужащего эксперт.

Ранее ВСУ неоднократно пытались атаковать объекты в западной части Крыма — военные аэродромы и базы ПВО, а также базу Черноморского флота в Севастополе. Командование ГУР Украины даже публиковало кадры, якобы сделанные в Крыму непосредственно во время атак.

Некоторые диверсанты могут действовать «в гражданском», иметь при себе фальшивые документы и перемещаться по территории Крыма, не скрываясь. Однако для выполнения такого рода задач необходимо обладать не запоминающейся внешностью, чего нельзя сказать про пленного.

«Когда я начинал служить в конце 1980-х, были очень популярны боевики, всякие «Коммандо» с Шварценеггером в главной роли или «Рэмбо» со Сталлоне. И все очень любили фоткаться в стиле Арни. Обязательно разгрузка на голый торс, пять боекомплектов, гранатомёт, винтовка, две кобуры с пистолетами.

Так вот нам тогда ещё товарищи офицеры объясняли, что для службы в спецназе это всё не нужно. Мышцы очень много кислорода требуют, да и лишний вес, в принципе, мешает. Ну и не говоря про то, что мужик весом за сто килограммов слишком запоминается, если ему нужно будет внедряться. Настоящий боец спецназа с вами в автобусе будет ехать рядом, а вам и в голову не придёт, кто он. А этого первый патруль бы задержал», — рассказал эксперт.

Не исключено, что задержанный действительно мог быть отправлен в Крым для участия в некоей пропагандистской фотосессии, демонстрируя физическую силу и боевой внешний вид. Однако, похоже, именно крупные габариты сыграли с диверсантом злую шутку — комплекция в итоге не позволила ему покинуть место высадки и сбежать.

Примечательно, что командование ГУР Украины не отрицает факт проведения операции. В сети был опубликован ролик, демонстрирующий, предположительно, высадку в Крыму с последующим поднятием украинского флага. Официальный представитель ГУР Украины Вадим Юсов заявил, что в ходе операции украинские диверсанты вступили в бой с российскими военными, понесли потери, однако смогли успешно покинуть полуостров.

Опубликованные украинской стороной кадры вызывают вопросы, однако если признать их подлинность, возникает ряд замечаний к обеспечению безопасности Крыма.

«Вообще, очень плохо видно, что происходит на видео. Где-то кто-то высаживается, но привязать кадры к Крыму лично я не берусь. Если мы предположим, что снято реально там — есть вопросы, как им удалось так близко подойти и, собственно, высадиться. Даже для фотосессии они высаживаться не должны, особенно — без боя», — отметил специалист.

Эксперт напомнил, что в СССР побережье Крыма находилось под наблюдением пограничников, сил армии и флота. Даже присутствие туристической группы в прибрежной зоне незамедлительно обнаруживалось и пресекалось.

«У меня родители — походники, в детстве ходил в горы. Как минимум два раза нас тормозили через час-два после того, как мы удалялись от ближайшего населённого пункта, и возвращали обратно. И это в мирное время. Сейчас должно быть жёстче», — выразил мнение собеседник ИА Регнум.

По его мнению, для пресечения действий украинских диверсантов необходимо постоянное патрулирование западного побережья Крыма при участии ВВС, морской авиации Черноморского флота, противодиверсионных катеров «Раптор» и усиленных наземных патрулей.