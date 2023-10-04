3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут. Документ, который присоединяет страну к так называемому Международному уголовному суду в Гааге.

Иван Шилов ИА Регнум

Многие эксперты из Москвы и Еревана эту ратификацию, конечно, восприняли как очередной удар по российско-армянским отношениям. Дело в том, что теперь Армения обязана соблюдать вердикты МУС по всем делам, начиная с мая 2021 года. В том числе и ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный этим учреждением в марте 2023 года.

«Ратификацию поддержала правящая партия, а также представители тех политических сил и НКО, которые имеют открытую антироссийскую, прозападную направленность. Цель ратификации — символически показать, что Армения против России. Лично против Путина. И это, по мнению власти, является одним из необходимых шагов (или поставленных перед ней условий) для доказательства готовности к переориентации страны с России на Запад», — поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Причем ради этого шага Ереван даже пошел на нарушение внутреннего законодательства.

«В 2004 году Конституционный суд Армении признал Римский статут противоречащим ряду положений Конституции. В 2023 тот же суд признал Римский статут не противоречащим Конституции. Всё тот же Суд, всё тот же статут», — пишет юрист-международник Кира Сазонова. И напоминает, что статья 170 Конституции Армении гласит, что постановления Конституционного суда окончательны, принимаются один раз и пересмотру не подлежат.

Неудивительно, что в Москве к такой ратификации отнеслись крайне негативно и сочли ее прямым оскорблением Владимира Путина и всей России.

«Я не думаю, что президент России рвался в ближайшем будущем посетить Армению. Само по себе это, конечно, оскорбительно. Это будет создавать контекст, как и другие заявления правительства Армении, касающиеся уже вопросов общественно-политических и прочих», — говорит первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Прояснили в Москве и последствия ратификации. «Похоже, именно для политического «прогиба» Армения и идёт на ратификацию. «Прогиб» в Вашингтоне, конечно, засчитают. Только, по сути, это ещё один шаг в сторону десуверенизации Армении. Карабаха, видимо, мало. Надо потерять ещё и отношения с Россией», — утверждает депутат Госдумы Олег Морозов.

Такая реакция вполне оправдана. В руководстве Армении сейчас действительно сидят русофобы, целью которых является отрыв Армении от России. Ратификация статута действительно имела целью еще больше поссорить Ереван с Москвой. Причем для этой цели использовалась даже негативная реакция Москвы.

«Армения знает о позиции России по Римскому статуту, но руководствоваться будет исключительно своими интересами, потому что Армения — суверенное государство», — заявил депутат от правящей партии Эдуард Агаджанян.

Однако в то же время реальная проблема куда глубже.

Значительная часть населения Армении и группа тамошних экспертов поддержали ратификацию Римского статута не потому, что они русофобы, а потому, что это соответствовало их шкале приоритетов. Шкале, в которой отношения с Россией находятся гораздо ниже того, что принято называть симулякрами или, используя разговорный язык, «политическими понтами».

Дело в том, что армянское экспертное сообщество и простые люди до сих пор не могут признать очевидного: Армения является маленьким, небогатым и крайне слабым с точки зрения влияния государством, чья безопасность и процветание на 90% зависят от ее отношений с Россией, а остальные 10% — от отношений с Ираном. Поэтому там возник запрос на политические симулякры — громкие демонстративные шаги, которые симулируют процесс решения армянским руководством нерешаемых проблем.

Псевдореволюция 2018 года, бессмысленный антитурецкий лоббизм в западных столицах, демонстративный курс на многовекторность — все это воспринималось армянским обществом крайне позитивно.

Запрос на симулякры оказался настолько велик, что даже две карабахские трагедии 2020 и 2023 года его не погасили. Наоборот, после первой трагедии состоялась симуляция протестов, когда толпы людей выходили на улицы, штурмовали правительственные здания, но при этом никто не взял власть, а в 2021 году Пашинян переизбрался. А после второй — очередная симуляция многовекторности, когда в Армению пригласили огромное количество западных политиков, сыпавших обещаниями спасти и защитить армян, а также имитация наказания Азербайджана.

Каковой и стала ратификация Римского статута.

После ратификации Ереван входит в юрисдикцию МУС и может инициировать там различные разбирательства по преступлениям, совершенным на его территории или против его граждан. В том числе против Азербайджана, действия которого привели к переселению сотни тысяч беженцев из Карабаха в Армению.

«На языке международного права это называется преступлением против человечности. В результате этого преступления многочисленные наши соотечественники, лишившись всего, оказались на территории под юрисдикцией Республики Армения. Это дает основу поднять данный вопрос в Международном уголовном суде», — утверждает глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

Также ратификация, по мнению представителей армянской власти, поможет удержать Азербайджан от новых актов агрессии.

«Ратификация Римского статута определяет юрисдикцию суда на территории Республики Армения. Это гарантирует, что любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, а для тех, кто намеревается совершить такое преступление, это будет иметь, как минимум, сдерживающий эффект», — уверяет представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

Да, в Армении есть эксперты, для которых национальные интересы важнее каких-то демонстративных шагов, не приносящих реальных выгод.

«Большая часть армянского общества понимает или скоро поймет, что данный шаг армянской власти будет иметь очень серьезные последствия для населения Армении. Все оппозиционные или нейтральные эксперты подчеркивают, что реальной пользы в деле преследования Азербайджана эта ратификация не принесет», — поясняет ИА Регнум Айк Халатян.

Ни Баку, ни Анкара не являются подписантами Римского статута, и арестовывать Ильхама Алиева (не говоря уже о Реджепе Эрдогане) никто не будет. Однако значительная часть населения все-таки готова принимать и поддерживать симулякры, поскольку альтернативой является признание собственной слабости, а также собственных ошибок, приведших к нынешней катастрофе.

И этот момент Москва должна учитывать. Не упрощать нынешний конфликт с Арменией, сводя действия Еревана к банальной русофобии Пашиняна, а решать существующую проблему с психологией союзника. Решать, а не симулировать решения.