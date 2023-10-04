Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи представителей МИД стран — членов ЕС заявил о помощи Украине, «не зависящей от событий на поле боя». По его словам, речь идет о постоянной поддержке, поскольку «мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы».

Иван Шилов ИА Регнум

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала саммит «безошибочным сигналом для Москвы». Из всего этого можно было сделать вывод, что именно Россия являлась адресатом заявлений, звучащих в Киеве в понедельник, 2 октября. Но так ли это?

Похоже, что скрытое послание также было отправлено в страну, чей глава дипломатического ведомства в украинскую столицу не прибыл.

То есть Польше. Ее министр иностранных дел Збигнев Рау ранее отказался выехать в Киев на встречу с коллегами, отправив туда чиновника низкого ранга. Позже Рау пояснил, чем было вызвано его решение.

«Прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе двусторонней, между разными странами есть периоды подъемов и спадов, — сказал он в эфире телеканала Polsat News. — Сейчас, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы входим в период спада. Мое отсутствие отчасти является выражением этого».

Нежелание министра посещать страну, с которой, по его словам, у Польши есть «абсолютно общий стратегический интерес», уже невозможно объяснить конфликтом из-за украинского зерна или взволновавшими польское общество резкими заявлениями лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес Варшавы.

Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) серьезно охладела к Украине, а выражающие мнение властей польские эксперты и журналисты практически в открытую называют украинских политиков «немецкими агентами», что по меркам PiS — серьезное преступление.

Фактически «Право и Справедливость» декларирует две внешнеполитические задачи. К старой — «остановить Россию» — добавилась необходимость сорвать альянс между Киевом и Берлином.

Однако в последнем случае киевский режим завел польскую правящую партию в ловушку.

PiS с февраля прошлого года позиционировала себя строителем каменного моста, соединяющего Украину и ЕС, но для Украины этот мост был не более, чем понтонным, который она в настоящее время активно разбирает, работая с Брюсселем и Берлином напрямую.

Это отражается на изменении восприятия Польшей состояния и перспектив польско-украинских отношений.

JP Black/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступает на съезде правящей партии PIS

На днях новые подходы продемонстрировал работающий на органы государственной власти Центр восточных исследований в Варшаве (OSW), опубликовавший комментарий о «движении Украины навстречу Германии». Аналитики OSW представили следующие тезисы.

Первый. С момента обретения независимости Украина воспринимала себя ключевым европейским государством. Вооруженный конфликт с Россией только усилил веру в особую роль, которую Киев будет играть в Европе после «победы над Россией». Это означает, что Киев воспринимает равноправным партнером для себя Вашингтон, Берлин и Париж, а другие столицы — как второстепенные.

Второй. Украина рационально видит Германию своим ключевым партнером, который может предложить необходимую военную, финансовую и политическую помощь. Киев готов подчеркнуть роль Берлина, чтобы тем самым помочь ему «очиститься» от обвинений в проведении до февраля 2022 года «пророссийской политики».

Третий. Киевский режим признает Германию главным игроком в ЕС, в том числе с точки зрения будущего расширения Евросоюза. Украина нацелена на быстрое получение членства, по официальным заявлениям, даже в течение двух лет. Но реформа ЕС, предложенная Германией, Францией и некоторыми другими странами, которая является условием приема новых членов, на Украине широко не обсуждается.

Некритическое отношение киевского режима к идеям трансформации Европейского союза в централизованное сверхгосударство, выдвигаемым Берлином и Парижем, для «Права и Справедливости» является большой проблемой. Потому что все годы пребывания у власти PiS активно выступала против покушения на суверенные права стран — членов ЕС. Отпор евробюрократам считает своей заслугой правящая партия и в ходе нынешней избирательной кампании по выборам в Сейм и Сенат Польши.

Однако если эмбарго на ввоз в Польшу украинского зерна «Право и Справедливость» еще может другим европейским странам объяснить желанием защитить польское сельское хозяйство, то препятствование процессу вступления Украины в Евросоюз поставит Варшаву в глазах западного общественного мнения в один ряд с Москвой.

В этой ситуации Польша заинтересована в создании коалиции стран — членов ЕС, которые бы тормозили украинскую евроинтеграцию.

PiS нужно восстанавливать отношения с Будапештом, чью позицию по Украине польская правящая партия ранее публично осуждала. Возможно, попытаться привлечь на свою сторону Словакию, где появился шанс сформировать правительство у сил, выступающих против продолжения оказания поддержки киевскому режиму.

Но вместе с тем Варшава хотела бы и заработать, чтобы как минимум «отбить» потраченные на Украину средства. По словам посла Польши в США Марека Магеровского, они составляют три миллиарда долларов.

Для правящей партии вполне логично как можно долго сохранять статус Польши в качестве главного логистического хаба, выпрашивая помощь американцев.

Позволит ли ей играть в «абсолютно общий стратегический интерес» киевский режим?

Выступая по итогам встречи в Киеве глав МИД стран — членов ЕС, Зеленский выразил уверенность в скорейшем членстве Украины в Евросоюзе. Если в течение нескольких месяцев не произойдет подвижек, ему будет необходимо свалить на кого-нибудь ответственность за неудачу.

«Если ты не с Украиной, то ты с Россией, а если ты не с Россией, то ты с Украиной, — говорил Зеленский в сентябрьском интервью журналу The Economist. — И если партнеры не помогают нам, значит, они помогут России победить. Вот и всё».

Пока представители киевского режима открыто не обвиняют Польшу в том, что она с Россией. Однако всё может быстро измениться.