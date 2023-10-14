В родном Бердянске известному композитору и поэту-песеннику Сергею Бакуменко одновременно и хорошо, и не очень. Хорошо потому, что вернулся домой, к любимому морю и друзьям, в кругу которых не нужно тщательно подбирать слова и оглядываться, как в Киеве, где он долго жил и работал. А грустно бывает, поскольку неторопливая атмосфера пустынного по осени курортного местечка не дает ощущения бурной активности, как в большом городе. В день нашей встречи Сергей явно грустил, ситуацию нужно было спасать. Поэтому в рамках этой задачи прямо на лавочке мы придумали написать гимн Бердянска.

Денис Давыдов ИА Регнум Композитор и поэт-песенник Сергей Бакуменко

Половина дела практически сделана: есть концепция хита о родине.

«Когда-то писал гимн нашему техникуму, в котором я учился, получилось неплохо. А для города написал бы какую-то душевную песню о море, о людях и о природе. Не о промышленности точно. Чтобы человек послушал — и сразу захотел сюда приехать, все это увидеть», — немного оживился печальный композитор, по привычке переключившись в практическую плоскость.

Про свое вдохновение он признается, что оно вообще работает только так. Никаких влюбленностей, никакой романтики: чистый лист, музыкальный инструмент и задача. Нужные слова и мелодия приходят откуда-то сами, иногда в состоянии между сном и бодрствованием: «какие-то божественные дела, а я только проводник».

Но тут все обстоит гораздо проще.

Конечно, должна быть Бердянская коса, где прекрасное открытое море и вольный ветер. Конечно, трудяга-порт, пока застывший в ожидании лучших времен, но все равно — главное место, точка пересечения тысяч жизней, история этого места. Центральная улица, кафешки, где люди отдыхают и улыбаются. Щедрое солнце и терпкий запах степи. Ну, и как обойтись без рыбаков, соли этой земли. Даже если они просто неторопливые созерцатели с удочками, сидящие на городском пляже поздним октябрьским утром.

«Я писал как-то про рыбаков простенькую песню, друзья попросили. Теперь в интернете гуляет, стала безумно популярной, крутят на радиостанциях, поют в кабаках. Песня просто о людях. Особенно в День рыбака заказывают и танцуют в ресторане», — улыбается творец, а на мою просьбу напеть немного мешкает и запевает «…рыбалка, бердянская рыба-а-а-лка».

Бычок, кстати, так неистово, как в песне, уже не клюет. Но местные говорят, что рыбы в Азовском море за последние полтора года прибавилось.

Произведения композитора Бакуменко имеют свою аудиторию. Только главный хит «Королева вдохновения», наиболее известный в исполнении Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова, собрал в разных форматах порядка миллиарда просмотров. Две «Песни года» и одиннадцать «Шлягеров года», песни для Григория Лепса, Таисии Повалий, Дениса Клявера и многих других украинских и российских исполнителей. А начинал Сергей музыкальную карьеру здесь, в Бердянске, с собственного коллектива «Провинциальное побережье». Играли на улице, давали небольшие концерты, в 1998 году даже победили на музыкальном фестивале в Запорожье. Но в целом не понимали, куда плыть дальше. Зато уже тогда получались хорошие песни, которые как-то случайно услышал столичный продюсер.

Из архива Сергея Бакуменко ИА Регнум

Сказочной истории дальше не было, хотя группа немного поиграла по столицам, а «Нарисованная любовь» даже попала на московские радиостанции, впоследствии получив самостоятельное будущее. Но толчок привел к тому, что Сергей начал писать для других. Увидел, наконец, куда приложить свою энергию, бьющую ключом с семи лет, когда появились первые стихи.

На первое же произведение для певца Павла Зиброва был снят клип с Иваром Калныньшем в главной роли, «и вот так у нас и пошло». Говорит, что поначалу страшно бедствовал. А потом осознал секрет успешного шлягера: его нужно писать в минорной тональности, даже если песня веселая. Загадочная русская душа, понимаете.

Из архива Сергея Бакуменко ИА Регнум Сергей Бакуменко

«Когда я это понял и написал «Королеву», мне начали звонить все. Мол, напишите такую же. Я написал, наверное, песен семьдесят этого же плана в миноре, людям очень нравится, — выдает Бакуменко страшную профессиональную тайну. — Раньше никак не мог понять: хорошая же песня, почему не берут? А надо так, что танцуешь и плачешь, минорная гармония. Ты не понимаешь, что происходит, ноги сами ходят, подскакиваешь. В Америке такое не стали бы слушать, там другая «фирма». А у нас эта грусть в сердце».

Делиться не жалко.

Ему вообще хотелось бы, чтобы талантливые дети не проходили заново тот же путь, который проделал он. Его можно значительно сократить. Поэтому, раз судьба распорядилась вернуться домой, композитор пытается приложить свой талант здесь. Предлагает уроки игры на гитаре, открыл караоке-клуб, куда, как в сеть, могут попадать достойные певцы. Можно сказать, разновидность бердянской рыбалки.

Из архива Сергея Бакуменко ИА Регнум Сергей Бакуменко

Недавно так и случилось: мама привела дочку с уникальным голосом.

«Мелизмы, то есть мелодические украшения звука, такие, что это уникально, неповторимо, может быть, пять человек в мире так умеют петь. Сама пишет песни. Мне не нужны деньги, я готов помогать бесплатно, показываю ей: тут переделать припев, тут нужно усиление. Это просто талантище, но не понимает, как завернуть все в правильную обертку, чтобы продалось, чтобы песня стала радийной. Там есть правила, против которых не пойдешь. Она вроде бы и слушает, делает, но потом куда-то пропадает», — возвращается в грусть Сергей.

Он видит в этих детях себя когда-то и испытывает внутреннюю потребность им помочь. Уроки вокала, сценическая пластика, студия, аранжировки — все это известно, опробовано в деле, и всему можно научить. Универсал Бакуменко работает в любых жанрах, от R&Вдо шансона. Но тут нужно совпадение желаний профессионала с возможностями: чтобы город дал помещение, обеспечил детям возможность заниматься бесплатно. Сейчас брать уроки за деньги у людей возможности нет, «а я могу из любого ребенка сделать звезду», продолжает печалиться композитор.

Из архива Сергея Бакуменко ИА Регнум

Но тут подходят громкоголосые друзья, он успокаивается и уже азартно рассказывает истории о торговле песнями, а также почему русский язык гораздо более приспособлен для творчества вообще и стихосложения в частности. Так что из этой смены настроения можно понять, что между мыслями о большом городе и приложении сил к малой родине, чтобы она стала хоть чуточку бодрее, Сергей скорее выберет второе. По крайней мере, мне так показалось. Бердянску отчаянно нужны новые всемирно известные творческие личности, а композитору — то, что приносит радость, а не только заработок.

На прощание я попросил уже опять веселого Бакуменко не ругать южную медлительность и лень, а переплавить её в цикл южных песен. От музыкального фастфуда он принципиально отказывается, ему важен смысл. Так что это отличный повод по случаю напомнить торопливым, что жизнь одна и прожить её нужно с удовольствием, а ленивым, что жизнь одна и прожить её нужно со смыслом. Вроде бы согласился.

Ну, а если не написать гимн Бердянска, то кто еще его напишет, как не выдающийся композитор?