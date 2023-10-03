Пока Запад пытается перетянуть Глобальный Юг на свою сторону, его официальные представители регулярно навещают Россию. Только недавно в Санкт-Петербурге прошел 2-й саммит Россия — Африка, и вот уже в Москве состоялась 1-я международная парламентская конференция Россия — Латинская Америка. В Российскую столицу прибыло более 200 депутатов, дипломатов, общественных деятелей, представителей экспертного сообщества из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Иван Шилов ИА Регнум

Латинская Америка ближе, чем кажется

1 октября в самом центре Москвы, в отеле The Carlton Moscow, прошли круглые столы, посвящённые экономическому сотрудничеству, гуманитарным связям, обеспечению безопасности и формированию справедливого многополярного мира. Право выступить предоставлялось всем, но желающих было так много, что пришлось установить лимит — до 5 минут.

Но разве за столь короткое время можно успеть обозначить позицию своей страны по мировым событиям, рассказать о дружбе с Россией, выразить ей слова благодарности и солидарности? Как бы российские парламентарии, выступавшие модераторами, ни напоминали о соблюдении регламента, всё равно встречи в итоге продолжались дольше запланированного.

Каждый гость говорил о том, что актуально конкретно для его страны, но всё же лейтмотив выступлений прослеживался чётко: Латинская Америка будет строить новый многополярный миропорядок вместе с Россией, которую считает братской страной, а эпохе гегемонии США пришёл конец.

«Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего. Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости, и история вашего континента полна тому самых ярких примеров», — заявил в приветствии к участникам конференции президент России Владимир Путин.

Владимир Астапкович/POOL/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка»/ 29 сентября 2023

А специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо назвал Россию одним из основных столпов формирующегося сегодня нового миропорядка, который способствует многосторонним подходам, созданию взаимовыгодных отношений. И такого же мнения придерживаются другие гости ассамблеи.

Представители обеих сторон говорили о положительной динамике развития торгово-экономических связей.

По словам первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, товарооборот достиг порядка $20 млрд, однако этого всё равно недостаточно, это меньше, чем товарооборот Казахстана с Латинской Америкой.

Латиноамериканские парламентарии выражали заинтересованность в привлечении российских инвестиций и реализации совместных проектов, а также говорили о готовности стать площадкой для укрепления позиций России в регионе. Россия же готова не просто переносить производства, а делиться технологиями, накопленными знаниями и опытом.

Отдельное внимание уделялось сотрудничеству в сфере здравоохранения.

В период пандемии COVID-19 Россия одной из первых начала поставлять на континент вакцину и гигиенические средства, чем оказала серьезную помощь в борьбе с инфекцией, и за что ей снова и снова говорят «спасибо». А в Никарагуа работает совместный завод по производству вакцин.

В свою очередь, председатель комиссии по здравоохранению и спорту Национальной ассамблеи Кубы Эстела Кристина Луна Моралес отметила, что здравоохранение — один из наиболее пострадавших от западных санкций секторов, но благодаря кубинско-российскому межправительственному сотрудничеству получены знания о медицинских реестрах, лекарственных препаратах, медицинских технологиях и оборудовании, развитии клинических исследований, а также запущены новые производства.

Помимо официальных заявлений, даже при жёстком регламенте, во время круглых столов нашлось время и для личного.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман отметил, что принадлежит к тому поколению, «чьи сердца и души опалила романтика кубинской революции», и рассказал, как в доме своего дяди-строителя, много работавшего на Кубе, познакомился «с человеком, который курил неизвестную ему вещь», им оказался Эрнесто Че Гевара.

Рауль Кастро с Эрнесто Че Геварой в горах Сьерра-дель Кристаль к югу от Гаваны. 1958

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и вовсе пустился в трогательные детские воспоминания: в 5-летнем возрасте, выйдя из больницы, первое, о чем он спросил у родителей, завершился ли визит в Москву президента Кубы Освальдо Дортикоса Торрадо.

Патрисио Альберто Чавес Савала начал своё выступление на русском языке словами: «Добрый вечер! Помимо того что я был послом Эквадора в РФ в 2007–2015 годах, ещё я имел возможность в 1986 году приехать в СССР учиться в МАДИ. И как бывший техник хотел бы прокомментировать актуальные вопросы».

Самопровозглашённому гегемону пришёл конец

Ещё одна тема, которая проходила через выступления на круглых столах и состоявшемся 2 октября пленарном заседании межпарламентской ассамблеи, — неприятие односторонних санкций Запада. И речь не только о России. Венесуэла и Куба тоже прекрасно знают, что такое жить под ограничениями на протяжении многих лет.

«На сегодняшний день 30 стран нашей планеты страдают от 26 162 санкций, которые были введены одной-единственной страной и странами-сателлитами. 26 162 санкции обрушиваются на 28% мирового населения на 62% всей территории нашей планеты», — отметил председатель Национальной Ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Хесус Родригес Гомес.

Только против России введено более 13 000 санкций, уточнил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Это не просто санкции, подчеркнул венесуэльский парламентарий, а «принудительные односторонние меры, военные меры, меры гибридной войны, это настоящая новая чума человечества, это бомбы, которые убивают обычных людей, потому что санкции направлены против благосостояния народов, направлены на то, чтобы ущемлять право на здравоохранение, на доступ к технологиям, на развитие».

Благодаря тому, что ряд стран не присоединился к санкционному режиму Запада, его действие нивелируется, хотя сказать, что эти меры не имеют совсем никакого эффекта, нельзя. Они осложняют логистику, например, и это одно из направлений, над которым России и Латинской Америке ещё предстоит поработать. Тем не менее, санкции не дают того результата, на который рассчитывали их авторы.

России как большой экономике предрекали катастрофический спад из‑за санкционного давления, но планы Запада провалились, констатировал председатель комитета Госдумы по экономической политике, бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин, но ограничения, наоборот, дали импульс развитию многих сфер отечественной экономики, например, IT и самолётостроению.

Устойчивым к западным санкциям оказался и банковский сектор. «Ответ нашей банковской системы оказался интересным: её кредитный портфель вырос на 20%, капиталы банков увеличились на 11%», — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Об Украине как таковой не говорили, но конфликт в этой стране, за которым стоят никто иной как США и их союзники, упоминался в контексте построения нового миропорядка, ведь именно с началом СВО всё чаще стали звучать голоса недовольных американской гегемонией и готовых ей противостоять.

«Куба решительно осуждает попытки США и НАТО приблизиться к границам Российской Федерации, политику изоляции, проводимую международными организациями против братской для нас страны», — заявил на пленарном заседании председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуан Эстебан Ласо Эрнандес.

Павел Бедняков/РИА Новости Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуан Эстебан Ласо Эрнандес

Его поддержал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо:

«Мы поддерживаем борьбу России с новой волной фашизма и нацизма, которую поднимают США и НАТО. Благородная цель денацификации и защиты основных прав российского народа на жизнь и на мир стала причиной специальной военной операции. Мы уверены, что победа России будет победой над ложью, света над тьмой и добра над злом. Россия — это маяк надежды и справедливости, который светит для всего человечества. Россия борется за мир за всём мире против самых тёмных идеологий».

Международная парламентская конференция Россия — Латинская Америка была насыщена официальными мероприятиями, переговорами, подписанием соглашений, но в то же время по атмосфере она больше напоминала неформальную дружескую встречу. Покидая Россию гости из Южной Америки прощались ненадолго: конференцию решено сделать ежегодной.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, конференция убедительно доказала, что у стран есть взаимный интерес. «Как гласит известная в латиноамериканских странах пословица, дом с хорошим фундаментом не боится ветра. Так и наша дружба не боится никаких испытаний», — добавила она.