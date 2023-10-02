На парламентских выборах в Словакии победила партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. Он уже получил мандат на формирование нового правительства, но всё зависит от партии Hlas-SD, занявшей третье место.

Иван Шилов ИА Регнум

По результатам парламентских выборов, которые прошли в Словакии в субботу, 30 сентября, в 150-местный парламент страны прошли семь политических партий. Первое место заняла левая партия Smer-SD («Направление — социал-демократия»), которая получила 22,94% голосов и 42 депутатских мандата. Стоит отметить, что эта партия победила в подавляющем большинстве регионов Словакии, кроме столицы Братиславы и Братиславского края.

Лидер Smer-SD, экс-премьер Роберт Фицо, после подведения итогов выборов повторил своё заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине. «Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина», — отметил политик, за что его в очередной раз назвали «пророссийским».

Днём в понедельник, 2 октября, он получил от президента Словакии Зузаны Чапутовой мандат на формирование нового правительства — но на это у Фицо только 14 дней.

На втором месте оказалась внепарламентская либеральная партия «Прогрессивная Словакия» (Progresívne Slovensko, PS), ориентирующаяся на Брюссель и близкая к президенту Словакии. Она получила 17,96% голосов и 32 мандата, став первой в столице и столичном регионе.

Один из экзитполов вечером 30 сентября даже прогнозировал, что PS опередит Smer-SD с более чем 23% голосов, но он явно проводился в Братиславском крае. Лидер PS Михал Шимечка ещё до выборов считался главным соперником Роберта Фицо в борьбе за пост премьер-министра Словакии, потому он сделает всё возможное, чтобы правящую коалицию на основе Smer-SD создать не удалось.

На третьем месте партия Hlas-SD («Голос — социал-демократия») ещё одного экс-премьера, Петера Пеллегрини. Она набрала 14,7% голосов и получила 27 мандатов в парламенте.

По словам Пеллегрини, он «держит двери открытыми» для переговоров как с Фицо, так и с Шимечкой. На самом деле именно эта партия решит судьбу будущего правительства, поскольку без неё сформировать большинство в парламенте невозможно.

В новом составе словацкого парламента также будут представлены политическая сила экс-премьера Игоря Матовича (OL’ANO, 8,89% голосов, 16 мандатов), Христианско-демократическое движение (KDH, 6,82% голосов, 12 мандатов) и либертарианская партия «Свобода и солидарность» (SaS, 6,32% голосов, 11 мандатов). Из них только SaS является безоговорочным союзником прозападной PS.

Последнее проходное место заняла националистическая Словацкая национальная партия (SNS, 5,62% голосов и 10 мандатов). Эта политическая сила является привычным коалиционным партнёром для Роберта Фицо, который сразу же после выборов назвал коалицию Smer-SD — Hlas-SD — SNS наиболее желательной.

Действительно, она имела бы большинство в 79 мандатов (при минимально необходимом 76), при этом у всех трёх партий много общего на программном уровне, а также есть опыт сотрудничества в прошлом.

Стоит отметить, что за бортом парламента оказались две политические силы, которые могли бы стать коалиционными партнёрами Роберта Фицо.

Речь о правопопулистской партии «Республика», которая набрала только 4,75% голосов (хотя опросы до последнего прогнозировали ей преодоление 5% барьера), и венгерской партии «Альянс» (4,38%). Правда, венграм социологи прогнозировали ещё меньше, и целью их кампании явно было не столько прохождение в парламент, сколько демонстрация своей политической субъектности. В трёх округах со значительной долей венгерского населения «Альянс» набрал 48,78%, 46,37% и 27,97% голосов.

Словацкие политические аналитики на данный момент рассматривают три варианта правящей коалиции на основе Smer-SD.

Первый — упомянутый выше, с Hlas-SD и SNS. Несмотря на довольно натянутые отношения между Робертом Фицо и Петером Пеллегрини (ведь последний создал свою партию из раскольников, вышедших из Smer), сейчас оба политика ведут активные торги за состав будущего правительства под руководством Фицо.

По данным СМИ, Пеллегрини требует для своей партии посты министров финансов, труда и регионального развития, что устраивает Фицо, для которого наиболее важен силовой блок. Сам же лидер «Голоса» может занять пост спикера парламента.

ТАСС/ picture alliance / Daniel Kalker Национальный совет (парламент) Словакии

В этой коалиции самым слабым звеном будет SNS.

И дело не только в лидере этой партии Андрее Данко, который, в отличие от Фицо, открыто проявлял пророссийскую позицию. Так, 9 мая 2019 года Данко, тогда спикер парламента Словакии, посетил военный парад в Москве, где стал единственным европейским политиком.

Проблема в том, что фракция SNS ныне — настоящая сборная солянка, где есть и бывшие члены неонацистской партии Мариана Котлебы, и откровенные фрики типа Рудольфа Гуляка, который считает медведей биологическим оружием, предназначенным для уничтожения сельской местности.

Поэтому рассматривается привлечение в коалицию на основе Smer-SD также христианских демократов (KDH).

Такой альянс имел бы конституционное большинство в 91 голос и защиту от волюнтаризма отдельных депутатов от SNS или Hlas-SD. Но против этого выступает как Фицо, считающий большинство в 79 мандатов «комфортным», так и сами христианские демократы. Однако лидер KDH Милан Майерский отметил, что окончательное решение о вхождении в какую-либо коалицию его партия примет 14 октября.

Аналитики напоминают, что, когда в 2006 году Smer-SD впервые победила на выборах, KDH поначалу отказалась входить с ней в коалицию, но позже изменила своё решение. Они также теоретически рассматривают коалицию Smer-SD — Hlas-SD — KDH, которая имела бы 81 голос в парламенте, но сложно представить, что Роберт Фицо на неё согласится.

Если же говорить о коалиции на основе занявшей второе место прозападной «Прогрессивной Словакии» (PS), то она возможна с привлечением депутатов из KDH, SaS и Hlas-SD (82 депутата). В случае её создания это будет крайне противоречивое образование, напоминающее коалицию, сформированную под давлением Запада в 1998 году для отстранения от власти премьера Словакии Владимира Мечьяра. Вопрос не только в том, что Hlas-SD является левой партией, а остальные три — правые. Между либералами из PS/SaS и христианскими демократами также существуют серьёзные конфликты в вопросах абортов и однополых браков. С другой стороны, в вопросе поддержки Киева у всех четырёх партий особых разногласий не будет.

По слухам, Михал Шимечка уже предложил Петеру Пеллегрини пост спикера парламента, но в гипотетическом «проевропейском» правительстве Hlas-SD может получить меньше министерских портфелей, чем в коалиции с Фицо. Пока же Шимечка берёт своего потенциального партнёра «на слабо», заявив, что присоединение Пеллегрини к PS будет «цивилизационным выбором». Мол, во время кампании лидер Hlas-SD призывал словаков «не бояться», а теперь сам находится под влиянием «страхов».

Но дело не только в боязни Петера Пеллегрини получить ярлык «пророссийского политика», что в нынешней Европе вполне может означать конец политической карьеры. По информации из источников в Hlas-SD, лишь трое из 27 её депутатов (правда, включая лидера партии) выступают за коалицию с PS, остальные — за блокирование со Smer-SD.

Таким образом, как минимум две недели Словакию ожидают напряжённые коалиционные торги. Даже если Пеллегрини достигнет соглашения с Фицо, с его объявлением явно будут тянуть до последнего.

Но о ходе переговоров между лидерами Smer-SD и Hlas-SD можно будет косвенно следить по действиям уходящего правительства Словакии.

Если оно не будет делать каких-либо реверансов в адрес Киева, то шансы на формирование «проевропейской» коалиции существуют. Если же в ближайшие дни будет объявлено о дополнительных поставках оружия из Словакии на Украину или отменён запрет на импорт украинского зерна, значит, в Брюсселе смирились с появлением в ЕС «второго Орбана», Роберт Фицо сформирует правительство, но его ждут нелёгкие времена.

Говорить же о политике этого правительства на украинском и российском направлениях есть смысл только после его создания, поскольку она будет зависеть не только от состава правящей коалиции, но и от персонального состава кабинета министров.