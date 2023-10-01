27 сентября арабские информационные агентства, сообщили о гибели бахрейнских военнослужащих, действующих в составе коалиционных сил на саудовской территории, в результате атаки беспилотников йеменских повстанцев-хуситов. Всего неделя прошла с того момента, как 20 сентября в Саудовской Аравии завершились первые прямые переговоры между саудовцами и хуситами, которые управляют северными районами Йемена и его столицей Саной.

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Несмотря на то, что стороны отчитались об успехах в продвижении мирного процесса в Йемене, атака на солдат коалиции показывает, что путь к установлению мира окажется дольше и сложнее. Это также повод задуматься о том, в какой мере Тегеран способен управлять хуситами из движения «Ансар Аллах» или оно по-прежнему остается в большей степени самостоятельным игроком.

Коварный удар хуситов

В последние месяцы Саудовская Аравия наращивала дипломатические усилия по прекращению конфликта в Йемене, который так и не выявил победителей, но продемонстрировал неспособность королевства и его союзников, таких как ОАЭ, Бахрейн и многие другие, подавить сопротивление хуситов, пользующихся военной поддержкой Ирана.

Перемирие между арабской коалицией и йеменскими повстанцами сохранялось с апреля 2022 года. И хотя оно так и не было продлено, стороны до сих пор воздерживаются от проведения активных боевых действий.

А в середине сентября Саудовскую Аравию посетила первая официальная делегация йеменских повстанцев с момента начала войны. Миссию «Ансар Аллах» (хуситов) возглавил Магди аль-Машат, председатель Высшего политического совета, а со стороны КСА в переговорах принял участие министр обороны принц Халед бин Салман, родной брат наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

После пяти дней переговоров Эр-Рияд заявил, что «приветствует положительные результаты серьезных дискуссий относительно разработки «дорожной карты» для поддержки мирного пути в Йемене».

Но теперь, после гибели бахрейнских военных, официальный представитель саудовской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики назвал нападение хуситов «предательским актом агрессии».

Однако он оставил открытыми двери для продолжения переговоров, заявив, что это было осуществлено лишь «некоторыми элементами из хуситов», добавив, что за последний месяц в приграничном районе Саудовской Аравии также подверглись нападениям электрораспределительная станция и полицейский участок.

Малики предупредил, что акты «неоднократных провокаций не соответствуют позитивным усилиям, которые прилагаются для прекращения кризиса и достижения всеобъемлющего политического решения».

Иран и «Ансар Аллах»

Главной неизвестной в этой ситуации остается то, насколько Иран причастен к этим атакам или же сами хуситы, наоборот, решили проявить самостоятельность и продемонстрировать, что они готовы в любой момент возобновить боевые действия вне зависимости от того, какое давление оказывает на них Тегеран.

На этом фоне движение «Ансар Аллах» 21 сентября также провело военный парад в Сане, где продемонстрировало свои вооружения. Это были, прежде всего, различные баллистические ракеты, зенитные ракетные комплексы и ударные беспилотники, за йеменскими названиями которых хорошо угадывались известные иранские образцы.

До сих пор точно неизвестно, как такие вооружения попадали в удерживаемые хуситами районы Йемена, находящиеся под жесткой морской и сухопутной блокадой. Наиболее вероятный сценарий — это поставки иранских деталей небольшими рыбацкими судами, способными прорвать блокаду, через Судан и Эритрею. Затем уже из них хуситы собирали ракеты и дроны на своих предприятиях с помощью иранских специалистов.

Именно через направление партий вооружений Иран во многом и сделал движение «Ансар Аллах» зависимым от собственной воли. После исчерпания собственных арсеналов проводить резонансные атаки на саудовские и эмиратские стратегические объекты хуситы могли, только используя иранские дроны и ракеты. И именно эти атаки наиболее болезненно воспринимались в Эр-Рияде и Абу-Даби.

Поэтому, когда между Ираном и Саудовской Аравией начался процесс нормализации отношений при посредничестве Китая, Эр-Рияд в качестве своего главного требования выдвигал прекращение атак хуситов на саудовскую территорию. У Ирана же были рычаги для того, чтобы заставить «Ансар Аллах» выполнять эти требования.

Тем не менее не исключено, что сейчас хуситы как раз могли продемонстрировать, что готовы в любой момент возобновить атаки вне зависимости от воли Тегерана и что с ними необходимо вести дело как с самостоятельными игроками.

Либо, наоборот, к атакам были причастны наиболее тесно связанные с Ираном «элементы хуситов», на что мог намекать генерал Малики, которые тем самым пытались довести иранскую точку зрения, что мир в Йемене все равно невозможен, если мнение Ирана будет проигнорировано.

При этом важно отметить, что перемирие между «Ансар Аллах» и арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией было заключено еще в апреле 2022 года, задолго до того, как были достигнуты ирано-саудовские договоренности о восстановлении связей. И также не ясно, сыграл ли Иран в этом какую то роль или заслуга принадлежит исключительно арабским посредникам, таким как Оман, также имеющим определенное влияние на хуситов.

«Истинные зейдиты»

По поводу роли Ирана в йеменском конфликте по-прежнему идут дискуссии.

В любом случае не стоит переоценивать степень участия Тегерана в создании «Ансар Аллах» и его роль в принятии решений хуситами. Они хотя и зависят от иранской военной и финансовой помощи, но при иных условиях готовы выступать с собственных позиций. Переговоры Саудовской Аравии и «Ансар Аллах» это показали.

Изначально «Ансар Аллах» был исключительно йеменской религиозной организацией, возникшей в качестве реакции, с одной стороны, на распространение в Йемене саудовских школ ислама, проще говоря «салафизма», а с другой — на попытки реформирования традиционного для северных районов страны зейдизма — самостоятельного направления в исламе, которое считается отдельной ветвью шиизма.

Global Look Press/Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com Группа хуситов «Ансар Аллах»

Конечно, это движение позаимствовало определенные пропагандистские элементы, которые используют Иран и ливанская «Хезболла», и стало считать себя частью «оси сопротивления», курируемой Тегераном.

В то же время «Ансар Аллах» следует собственной идеологии, опирающейся на традиционную для Йемена религиозную школу зейдитов-хадавитов (от имени первого правителя независимого мусульманского Йемена X века зейдитского имама аль-Хади), которая имеет фундаментальные отличия как от суннизма, так и от распространенного в Иране шиизма двунадесятников (имамизм).

Так, хуситы выступали за сохранение в Йемене хадавитского зейдизма в его изначальной форме и против навязывания под видом сближения зейдизма с суннизмом различных форм модернистских течений, которые выдавались властями страны за «настоящий зейдизм» (например, это касается учения жившего в XIX веке йеменского богослова Мухаммада аль-Шаукани).

Подобные тенденции по продвижению реформаторских версий зейдизма стали проявляться в Йемене после свержения там зейдитского имамата в 1962 году и создания Йеменской Арабской Республики. Новые республиканские власти были заинтересованы в трансформации зейдизма с тем, чтобы не допустить возрождения в стране имамата — единственной допустимой для классического зейдизма системы правления.

Впоследствии «Ансар Аллах» после шести войн с правительством страны и событий «арабской весны» превратился в широкий фронт различных йеменских сил, включая и некоторые йеменские суннитские группировки. Тогда же хуситы стали использовать определенный набор идеологических установок, выработанных хомейнистским Ираном, направленных против США и Израиля.

Тем самым хуситы пытались представить свое движение в качестве силы, ориентированной на борьбу с «израильским сионизмом» и «американским империализмом», а не только продвигающей сугубо йеменские зейдитские нарративы.

В таком виде хуситы и пришли к власти на большей части страны в 2014 году, когда заняли столицу страны город Сану, изгнав оттуда президента Абду Раббо Мансура Хади. На стороне свергнутого лидера поспешили выступить Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд арабских государств, начав в первые месяцы 2015 года военную интервенцию.

ОАЭ и Южный Йемен

В то же время, кроме Ирана, существует еще один игрок, который может «перевернуть стол» йеменского урегулирования.

Это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые, по сути, стали третьей стороной йеменского конфликта, сосредоточившись на поддержке так называемого Южного переходного совета и его военного крыла — Южного сопротивления, которые считаются сепаратистскими организациями, стремящимися к отделению Южного Йемена, и выступают под флагом Народно-Демократической Республики Йемен, существовавшей как самостоятельное государство с 1967 по 1993 год.

ОАЭ пытаются «препятствовать» мирным переговорам между хуситами и КСА, сообщила 26 сентября ливанская ежедневная газета «Аль-Ахбар» со ссылкой на источники, информированные по этому вопросу.

«Сана (то есть хуситы) опасается, что Абу-Даби подтолкнет лояльных ему боевиков (к боевым действиям) и воспрепятствует любому мирному соглашению, потому что мир лишит его значимой роли на юге Йемена и не будет гарантировать его интересы в йеменских портах, аэропортах и ​​на островах, особенно на Сокотре», — сообщили источники «Ансар Аллах».

На этом фоне происходит охлаждение отношений между Саудовской Аравией и ОАЭ, так как Эр-Рияд пытается оказывать давление на тех южнойеменских политиков, на которых делает ставку Абу-Даби с тем, чтобы они приняли саудовский план урегулирования. Это касается, например, Айдаруса аз-Зубейди, председателя Южного переходного совета (ЮПС).

Дело в том, что Аз-Зубейди также является представителем объединенного йеменского правительства (Руководящего президентского совета), сформированного на основании Эр-Риядского соглашения 2019 года, куда вошли как представители поддерживаемого КСА и признанного ООН правительства Йемена, так и политики Южного Йемена. Этот коллективный орган заменил президента Хади в качестве руководителя страны.

Летом 2023 г. Аз-Зубейди заявлял, что Йемен разделен на две части: Север — под контролем хуситов, и Юг — под контролем ЮПС. Тем самым давая понять, что роль просаудовских сил незначительна. В свою очередь, «Ансар Аллах» также дал понять, что будет вести переговоры только с «лидером коалиции», имея в виду Саудовскую Аравию, а не ОАЭ и их «марионеточные» структуры.

Это, безусловно, усложняет поиск компромиссов и делает любое мирное решение уязвимым: ОАЭ не готовы к роли стороннего наблюдателя за мирным процессом, особенно с учетом того вклада, который внес Абу-Даби в йеменскую кампанию.

Напомним, что наиболее успешные военные операции коалиции — как против хуситов, так и против террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в Йемене были проведены именно под руководством Эмиратов, а не Саудовской Аравии.