* запрещённая в России организация

В Россию 29 сентября на международные переговоры прибыла делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим по решению Верховного суда России в марте 2003 года).

Иван Шилов ИА Регнум

На момент своего запрета в РФ талибы были вооружённой группировкой, воюющей с американским контингентом, партнёрами США по операции «Несокрушимая свобода» и прозападным кабульским правительством. Как известно, американо-натовские операции «Страж свободы» и «Решительная поддержка» завершились в августе 2021 года поспешным бегством остатков западного контингента — и восстановлением талибского «Исламского эмирата Афганистан», казалось бы, «побеждённого» американцами еще в 2001-м.

Один из лидеров «Талибана», бывший телохранитель Амир Хан Муттаки, который сейчас руководит МИДом эмирата, возглавил и афганскую делегацию на переговорах «Московского формата», которые на этот раз проходят в Казани. «Московский формат», напомним, появился в 2017 году как площадка для мирных переговоров по Афганистану (которым тогда де-юре правил проамериканский режим Ашрафа Гани). В «формат» сейчас входят Россия, главные региональные державы Среднего Востока — Иран, Пакистан и Индия, постсоветские страны Центральной Азии.

Что же касается талибов, то, как пояснили организаторы, правящая в Кабуле группировка присутствует на конференции по Афганистану в качестве гостей, но не участников. «Это принципиальная разница», — подчеркнул в интервью RTVI спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента МИД Замир Кабулов.

Ещё раз отметим — представительная делегация запрещённой в России организации приезжала, например, на Петербургский экономический форум — 2022. В марте прошлого года Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату, представляющему новые власти (читай — талибов).

Перед нынешними переговорами в Казани глава МИД России Сергей Лавров сообщил — он не планирует встречаться в Казани с талибской делегацией. «Приглашал их не Сергей Викторович, а я — в качестве спецпредставителя президента. Министр не несет никаких обязательств перед приглашенными мною гостями», — разъяснил Кабулов.

Россия в будущем может признать временное правительство «Талибана», но его представители должны это заслужить, выполнив свои обязательства, добавил спецпредставитель президента России. Возникает вопрос — чем именно «Талибан» может заслужить признание Москвы.

Два условия для выхода из чёрного списка

Властям эмирата надо будет решить два ключевых вопроса, сказал ИА Регнум глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его мнению, это, во-первых, усиление борьбы с наркотрафиком и, во-вторых, последовательная борьба собственно с террористами.

«Речь идёт о ликвидации на территории Афганистана представительств «Аль-Каиды», «Исламского движения Туркестана» (запрещены на территории России) и других подобных террористических группировок, угрожающих нашим союзникам в Центральной Азии», — пояснил Мендкович.

Порядок исключения из чёрного списка — это дело техники. Росфинмониторинг отслеживает «перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения, составляемые в соответствии с решениями СБ ООН». В ведении того же Росфинмониторинга — включение в террористический список и исключение из него на основе информации компетентных госорганов. По логике, в случае с талибами, речь должна идти о решении российского суда — и далее в дело уже вступает Росфинмониторинг.

Но в первую очередь должно быть принято решение на международном уровне.

Ещё в 2021 году Кабулов сообщил, что Россия может запустить процедуру исключения движения «Талибан» из террористического перечня только после того, как организацию из соответствующего списка исключит Совет Безопасности ООН. В том же духе в июне 2022-го высказался и помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков: талибов могут исключить из санкционного списка Совбеза ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважения прав человека.

Главное — соответствующее мнение высказал и президент. Решение по исключению «Талибана» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, пояснил Владимир Путин на Валдайском форуме 2021 года. «В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим… Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении», — цитировало Путина RT.

«Мы не считаем их террористами по существу. Это доказано самим ходом жизни», — пояснил на днях Замир Кабулов, добавив, что «талибы объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства».

Ясно одно — на нынешних переговорах в Казани «Талибан» не «выведут из тени». «Заседания Московского формата — это именно политический диалог», подчеркивает Кабулов, и на нем не планируется объявлять и об исключении «Талибана» из российского списка террористических организаций.

Тем не менее в перспективе Россия продолжит поддерживать контакты с «Талибаном» — как минимум с учетом новой реальности — и в этом заинтересованы обе стороны.

Третий камень преткновения

Еще один вопрос, который упоминает и наш МИД и который явно тормозит процесс, — это создание (вместо нынешних, временных руководящих органов) того, что называется «инклюзивным правительством». Проще говоря, правительства, включающего в себя различные этно-религиозные, региональные, клановые и сугубо политические силы Афганистана.

Сейчас в правительстве преобладают сунниты-пуштуны (что и понятно, пуштунский Кандагар был и остаётся базой талибского движения), но этот народ составляет всего 40% населения. Север Афганистана населяют в основном таджики, узбеки и туркмены, в центре живут хазарейцы (народ монгольского происхождения, шииты по вероисповеданию), на юго-западе — белуджи.

Талибы понимают инклюзивность по-своему — как включение в руководство страны представителей всё тех же талибов, но из различных регионов и народов страны. «Сейчас в правительстве талибов, как они говорят, есть узбеки, таджики и хазарейцы. Это так. Но все эти этнические представители — все талибы в политическом плане», — приводил сайт МИДа России слова Сергея Лаврова.

Эту позицию, собственно, и «привёз» в Казань и. о. главы МИДа Амир Хан Муттаки. Инклюзивное правительство Афганистана доказало свою неэффективность за последние 45 лет, поэтому странам-соседям следует вместо этой модели сосредоточиться на поддержке существующего кабмина, сформированного «Талибаном», цитировал Муттаки ТАСС. Поясним — 45 лет назад произошла прокоммунистическая Саурская революция, за которой вскоре последовал ввод в Афганистан советского контингента.

Придётся думать об освобождении женщин

Едва ли перспектива поделиться властью привлекает талибов, однако совсем игнорировать такие призывы и отказаться от посещения Казани они не могут. В прошлый раз к мнению Москвы об инклюзивном правительстве талибы, очевидно, не прислушались, поэтому четвертое заседание механизма прошло в ноябре 2022 года в Москве без их участия.

В политическом плане встреча нужна обеим сторонам, сказал ИА Регнум директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар. Для Москвы это дипломатический плюс — как с точки зрения того, что другие форматы диалога, кроме московского, ушли в тень, так и из желания продемонстрировать эффективность российской дипломатии с учетом известных отношений Москвы с Западом. «Талибам эта встреча очень нужна, поскольку они находятся фактически в изоляции. Последний год даже высокопоставленные дипломаты иностранные перестали ездить к ним. Поэтому для них это хорошая возможность еще раз продемонстрировать, что они не находятся в изоляции, общаются с внешним миром и стараются решить проблемы», — отмечает Нессар.

Талибам придется лавировать между пожеланиями окружающих Афганистан стран (от которых зависит гуманитарная помощь) и местными реалиями, где талибы едва ли хотят включать в правительство кого-то, кроме братьев по оружию, или давать женщинам право на получение среднего образования, резюмируют эксперты.