В Америке прошли вторые президентские дебаты кандидатов от республиканской партии на выборах 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Прошли как-то незаметно, ведь ни у одного из участников нет реальных перспектив победить хотя бы на праймериз, не говоря уже про основные выборы. Но эти дебаты стали символом раскола, который царит не только среди республиканцев, но и во всей остальной Америке.

Если первые дебаты месяц назад проходили в Висконсине, на родине республиканской партии, то вторые состоялись в не менее знаковом месте — президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Это было символично хотя бы тем, что многие из кандидатов как будто бы 40 лет назад застряли в эпохе рейганизма и так и не могут мировоззренчески оттуда вылезти.

Как и на прошлых дебатах, на нынешних было семеро участников.

Основными среди них являлись губернатор Флориды Рон Десантис и финансист индийского происхождения Вивек Рамасвами. У этих двух рейтинги хотя бы превышают 10%. Все остальные имеют лишь считаные проценты поддержки на праймериз — будь то бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи или такая же бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Слона в комнате, как говорят американцы, снова не было.

Дональд Трамп пропустил как первые дебаты, так и вторые. Он просто не считает нужным участвовать в перепалках с кандидатами, которых на голову обходит по всем рейтингам. Поэтому участники всячески упражнялись в том, как заочно покритиковать Трампа, зная, что он им не ответит.

Скажем, Десантис потребовал от Трампа объяснений, почему за годы его президентства госдолг США вырос на 8 триллионов долларов. Хотя объясняется это очевидным образом — пандемией.

А Кристи, с которым Трамп сильно разругался, так и вовсе предложил отныне называть его «Дональдом Даком». Получилась какая-то глупая насмешка на уровне средней школы.

Кандидаты постоянно переругивались и между собой. Особенно доставалось Рамасвами, который вырвался на третье место на праймериз за счёт своих резонансных обещаний заключить перемирие с Россией, устроить раздел Украины и снять санкции.

Ястребы среди республиканцев вроде Пенса и Хейли активно поносили его, обвиняя в отсутствии опыта работы в сфере международных отношений. Хотя Рамасвами предлагает гораздо более рациональные вещи, чем львиная доля экспертов-международников в США.

В преддверии дебатов на Рамасвами слили компромат о том, что он до 2018 года вёл бизнес в Китае.

На дебатах ему пришлось оправдываться, логично указывая на то, что он был финансистом и занимался бизнесом везде, включая Поднебесную. Но на фоне всей антикитайской истерики в США Рамасвами на дебатах чуть ли не пытались выставить агентом Пекина.

Хейли так и вовсе старалась как-то связать позицию Рамасвами по Украине и его связи с Поднебесной, утверждая, будто бы победа России станет в итоге победой Китая.

Хотя сам Рамасвами ей вполне рационально ответил, что, ведя войну с Россией, Запад лишь скрепляет союз Москвы и Пекина, с которым Вашингтону будет гораздо сложнее конкурировать.

Но кандидаты, представляющие республиканский истеблишмент, даже и слушать его не хотели. Причём они застряли в рейгановской парадигме не только во внешней политике, но и в экономике.

Одной из самых сумбурных стала реплика Тима Скотта, сенатора от Южной Каролины. Тот обвинил бастующих нынче рабочих автомобильных заводов в лени и заявил, будто бы те хотят трудиться четыре дня в неделю как французы.

Такая предвыборная программа — «вы должны больше работать и меньше получать» — вряд ли найдёт отклик у избирателей. Поэтому неудивительно, что рейтинги Скотта колеблются в районе 1%.

При этом очевидный лидер на праймериз — Трамп — вместо участия в дебатах поехал как раз в Детройт, где выступил в поддержку бастующих пролетариев.

Участвующие в забастовке профсоюзы требуют повышения зарплат на 40% для компенсации роста инфляции, а также гарантий того, что их рабочие места не исчезнут в связи с переходом на электромобили. Трамп, выступая перед рабочими, пообещал не навязывать электромобили с запретом машин с двигателями внутреннего сгорания.

Кадр из видео Дональд Трамп выступил в поддержку бастующих пролетариев

Кадр из видео

Он назвал Байдена убийцей рабочих мест в США и даже спрогнозировал, что в случае перехода на электромобили именно Китай займёт весь рынок автопрома, оставив американцев ни с чем. Ведь Поднебесная уже превратилась в мирового лидера по экспорту автомобилей.

Активность Трампа в штате Мичиган, за который будет идти ожесточённая борьба на выборах, вынудила и Джо Байдена направиться к рабочим и присоединиться к пикету бастующих.

Хотя именно его политика с предоставлением субсидий на покупки электромобилей стала одной из причин начала забастовок. Руководство профсоюзов наверняка по традиции поддержит демократов на выборах. Но многие рядовые участники забастовки вполне могут в итоге проголосовать за Трампа, сыграв решающую роль в президентской гонке.

Популизм в США снова на подъёме, причём и справа, и слева.

И только участники республиканских дебатов пытаются всё ещё транслировать догмы времён рейганомики. Но это находит всё меньше отклика у избирателей, поэтому их рейтинги и находятся на уровне статпогрешности.

Предыдущие дебаты посмотрели лишь 13 миллионов американцев. Аудитория нынешних будет ещё того меньше, не зря телеканал Fox News даже урезал в два раза стоимость рекламы во время дебатов.

В конечном счёте кандидаты погрузились в полнейший хаос с попытками перекричать друг друга — и ведущие были вынуждены их прервать.

На первых дебатах победителем стал Вивек Рамасвами, его даже начали называть возможным кандидатом в вице-президенты к Трампу. Очевидного победителя вторых дебатов просто нет — им разве что оказался сам Трамп, отказавшийся в них участвовать. После первых дебатов рейтинги Трампа подросли с 55% до 60% среди республиканцев. И сейчас может произойти примерно такой же эффект.

Это не значит, что у Трампа совсем нет проблем.

Над ним продолжают нависать четыре уголовных дела, слушания по которым стартуют в январе — с началом голосования на праймериз.

А недавно суд в Нью-Йорке принял резонансное решение, уличив Трампа в завышении стоимости своей недвижимости, которую он использовал как залог при получении кредитов в банках. Теперь с ним позволено судиться прокуратуре в Нью-Йорке — и в худшем для Трампа случае он может потерять свой небоскрёб Trump Tower и разную другую недвижимость в штате.

Обостряются проблемы и у Байдена.

На днях вспыхнул скандал о том, как его сын Хантер Байден получал взятки в Китае и прямо указывал домашний адрес своего отца для перевода траншей из Поднебесной. В Конгрессе стартуют слушания по импичменту Байдена за коррупцию.

Выходит всё больше опросов, в которых подавляющее большинство американцев — порядка 80% — не хотят переизбрания Байдена на второй срок.

Истеблишмент Демпартии и рад был бы заменить Байдена на выборах, пока ещё есть время. Но скамейка запасных у них очень короткая.

Камала Харрис ещё менее популярна, чем Байден. Мишель Обама пока идти на выборы отказывается. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вряд ли будет иметь шансы на победу.

Ну а тем временем уже выходят опросы, где отрыв Трампа от Байдена составляет аж 10 пунктов — 52% на 42%.

Так что если с республиканскими праймериз всё более-менее понятно, то на основных выборах борьба только ожесточается. Стоит ждать дальнейших судебных атак на Трампа, попыток объявить импичмент Байдену и усиления раскола в Америке с приближением очередных бурных и неспокойных выборов.