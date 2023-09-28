Воздушно-космические силы России изменили тактику нанесения ударов по объектам в украинском тылу. Как заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, для осуществления атак на инфраструктуру ВСУ в Одесской области российские ракеты и беспилотники активно маневрируют и меняют цели, обходя зоны действия украинской ПВО.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты», — заявил Игнат.

Подобная тактика не позволяет узнать, по какой именно точке будет нанесён удар. Противник не знает, стоит ли ему укрывать военную технику, перемещать особо ценные грузы и боеприпасы в закрытые помещения. Соответственно, результативность ракетных ударов повышается за счёт эффекта неожиданности.

Как отметил в комментарии ИА Регнум военный лётчик, ветеран боевых действий на условиях анонимности, активное маневрирование дронов и ракет позволяет поражать не только конкретные объекты противника, но и выводить из строя особо ценную технику, такую как комплексы ПВО и самолёты. В частности, именно использование этой тактики может помочь выбить имеющиеся у ВСУ носители крылатых ракет, используемые для атак по Крыму.

Собеседник издания отметил, что российские ВКС активно используют провоцирующую тактику практически с начала СВО.

«Взлетает, скажем, МиГ-31, который потенциально может нести гиперзвуковую ракету «Кинжал», или стратегический бомбардировщик. Противник реагирует. Включаются радиолокационные станции, растёт интенсивность переговоров. Таким образом, противник демаскирует места дислокации комплексов ПВО, центров управления и так далее. Все полученные данные собираются средствами радиоэлектронной разведки, анализируются и впоследствии используются для нанесения ударов», — отметил эксперт.

При этом взлетевший самолёт спокойно возвращается на базу, так и не нанеся удар. Подобная процедура может повторяться несколько раз в день, и всякий раз противник будет вынужден реагировать.

Аналогичная тактика может применяться и для выявления пунктов базирования военных самолётов. Из-за угрозы ракетного удара украинская авиация вынуждена подниматься в воздух и «пережидать» удар или перебазироваться на резервные, скрытые аэродромы. Таким образом, появляется возможность отследить перемещения самолетов или подловить их, пока они находятся в воздухе.

С другой стороны, противник осознаёт, что некоторые вылеты боевой авиации осуществляются в провокационных целях. Поэтому до самого момента пуска ракет самолёты могут оставаться на аэродромах, а комплексы ПВО — в укрытиях. Чтобы вызвать у противника более яркую реакцию, необходимо создать реальную угрозу для его военной техники. Именно для этой цели может изменяться траектория полёта отдельных беспилотников и крылатых ракет.

Использование подобной тактики, отметил пилот, может позволить нивелировать главную ударную силу украинской авиации — эскадрилью бомбардировщиков Су-24, оснащённую управляемыми ракетами Storm Shadow/SCALP. Самолёты, дислоцированные на авиабазе «Староконстантинов», при любой угрозе удара передислоцируются на запасные аэродромы, оборудованные на шоссе или в гражданских аэропортах.

Ранее авиабаза «Староконстантинов» неоднократно подвергалась ракетным ударам, но часть техники противник смог сохранить, заблаговременно поднимая машины в воздух. Однако тактика «затяжного удара» может вынудить экипажи самолётов садиться даже в условиях присутствия в воздухе ударных беспилотников.

«Самолёты, которые находятся в воздухе, не могут сесть, поэтому что находящиеся в воздухе дроны могут прилететь на базу вслед за ними. Потому что они не знают, какая именно конечная цель удара. Но и находиться в воздухе вечно они тоже не могут. Возникает ситуация, когда их можно в итоге вынудить пойти на посадку и подловить. Наверное, это самое слабое место украинской тактики», — считает собеседник ИА Регнум.

Также украинская авиация может уничтожаться при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет», запускаемых непосредственно с «линии фронта».

Ранее в Сети появились несколько роликов, свидетельствующих о том, что беспилотники были существенно модернизированы и теперь используются для нанесения ударов по тылам ВСУ. При помощи «Ланцетов» были уничтожены как минимум три истребителя МиГ-29 украинских ВВС, дислоцированные на авиабазе «Кульбакино» под Николаевом и на аэродроме в районе города Кривой Рог.

По оценке немецкого военного эксперта Джулиана Репке, увеличение дальности применения «Ланцетов» серьёзно осложняет действия украинской авиации, которая лишается возможности использования прифронтовых аэродромов.

В свою очередь, источник ИА Регнум отметил, что ВСУ размещают истребители в непосредственной близости от фронта для перехвата беспилотников и крылатых ракет. С уничтожением истребителей эффективность ракетных ударов по тыловым объектам противника, включая аэродромы, ещё более возрастёт.

Однако ситуация может измениться после того, как украинская авиация получит первые обещанные Западом военные самолёты.

«По мере появления у противника самолётов F-16 в сколько-нибудь существенном количестве эта тактика уже не будет настолько эффективной. Часть машин, конечно, будет задействована для нанесения ракетных ударов, но часть также будет выполнять задачи по перехвату ракет и беспилотников. Поэтому чем дольше они будут находиться в воздушном пространстве противника, тем легче их будет сбить. Сейчас эта тактика эффективна в силу очагового характера украинской ПВО. Потом тактику придётся менять, но в этом ничего особенного нет», — прогнозирует собеседник «Регнум».

Как полагает эксперт, украинские ВВС сейчас находятся в крайне ослабленном состоянии. В строю остаётся несколько десятков истребителей МиГ-29, переданных из Польши и Чехии, от 15 до 20 штурмовиков Су-25 из Болгарии, Чехии и Северной Македонии, а также от 8 до 10 фронтовых бомбардировщиков Су-24. Речь идёт о машинах, которые могут использоваться в боевых действиях, поскольку из-за нехватки запчастей отдельные самолёты ВСУ разбирают.

Однако в любом случае до прибытия американских военных самолётов у российских ВКС может появиться реальный шанс выбить большую часть имеющейся у Украины боеготовой техники.

«Конечно, десятка Су-24 — это как иголка в стоге сена. Но всё-таки её можно найти и сломать. Если выбить истребители и часть ПВО, они уже не смогут прикрывать тыловые аэродромы так, как раньше. Значит, придётся или рисковать и подставлять машины под удар, или переводить их глубже в тыл — на Запад Украины или вообще в Польшу. Однако в таком случае эффективность их атак на наши тылы, в том числе на Крым, существенно снизится», — резюмировал источник ИА Регнум.

По оценке аналитического портала Lostarmour, исследующего данные из открытых источников, с начала СВО украинские ВВС потеряли как минимум 13 истребителей МиГ-29, девять бомбардировщиков Су-24, восемь штурмовиков Су-25 и шесть истребителей Су-27. В действительности это число может быть в разы выше, поскольку в статистику попали только случаи, подкреплённые фото и видеоматериалами.