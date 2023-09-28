Турецкий лидер оказался весьма успешным в расширении влияния. Реджеп Тайип Эрдоган закрепил позиции Турции от Триполи до Казахстана, от Венгрии до Африки. Конечно, внешняя политика порой давала сбои. В Тунисе, Египте и Сирии исламисты не смогли одержать успех, из-за чего Эрдогану пришлось признать легитимность Ас-Сиси и мириться с монархиями Персидского залива.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но куда хуже у него дела идут в экономике. Двузначная инфляция — лишь верхушка айсберга. Землетрясение на востоке Турции лишь усугубило системные сложности.

Если раньше турецкий лидер активничал за границей, чтобы привлечь инвестиции и получить геоэкономические дивиденды, то сейчас он скорее пытается компенсировать провалы в экономике.

Во внешней политике лазеек для маленьких победоносных «войн» остается всё меньше.

В Сирии Эрдоган не может провести военную операцию против курдских боевиков из-за противодействия России и США. Играть на палестинском факторе сложнее, так как арабы (ОАЭ, Байхрейн, Марокко и с недавних пор саудиты) расширяют нормализацию с Израилем. На Украине посредничество разбилось о новую спираль эскалации и безответственность стран НАТО в их слепой поддержке Киева. Раскручивать тему уйгуров опасно из-за сильного Китая.

Единственной удобной площадкой роста остались Закавказье и Средняя Азия, которые совокупно можно обозначить как «тюркский вектор».

С недавних пор тюркоязычные страны подняли на новый уровень свою интеграцию и назвались Организацией тюркских государств. Но желание походить на Евросоюз не избавляет от трудностей, связанных с разной экономической и военно-стратегической ориентацией стран-членов. Турция — участник НАТО, Казахстан с Кыргызстаном — ОДКБ и ЕАЭС, а у Азербайджана особые партнерские связи с Россией.

Поэтому ждать сенсацией по линии ОТГ в краткосрочной перспективе не стоит.

Другое дело — Закавказье. Говоря Закавказье, имеем в виду Азербайджан, а уже — Карабах.

В минувшие дни Ильхам Алиев военной силой установил полный контроль над бывшим мятежным регионом. Учитывая, что еще Ататюрк назвал радость Азербайджана «нашей радостью», в принципе, Эрдоган может приписать победу своего союзника и себе тоже.

Алиев не мешает Эрдогану тянуть одеяло на себя, тем более что поддержка Анкары во время Второй карабахской войны оказалась весьма эффективной. «Байрактары» облегчили задачу азербайджанской армии в войне с Арменией.

В прошлый раз Эрдоган уже попытался монетизировать военную победу Азербайджана.

В декабре 2020 года он приехал на парад победы и поздравил Алиева с военным успехом. Через год в Шуше он подписал декларацию о военном союзе с Баку. Турецкие компании уже участвуют в процессе восстановления Карабаха и строительстве аэропортов и других объектов.

После Шушинской декларации поводов для громких побед Анкары в Закавказье было мало. Начало нормализации отношений Баку с Ереваном и как следствие армяно-турецкие переговоры могли возвысить Эрдогана как миротворца, но процесс не завершался договорами о полноценном урегулировании.

Спустя два года после Шушинской декларации Алиев преподнес Эрдогану приятный сюрприз.

Азербайджанская армия вошла в Карабах и взяла его под полный контроль, заставив сепаратистов сложить оружие. Если раньше фраза Эрдогана «Карабах — Азербайджан» могла вызывать у некоторых иронию ввиду отсутствия полного контроля Баку над регионом, то сейчас она получила реальное наполнение.

Как и в 2020 году, Эрдоган не смог удержаться от соблазна объявить о победе своего союзника. Сначала он громко выступил на Генассамблее ООН, затем лично приехал в Нахичевань. Почему именно туда? Почему не в Карабах?

Место встречи обозначает дальнейшее направление турецкой политики в Закавказье.

Присоединение Карабаха к Азербайджану уже не актуально. Интеграцией армян Эрдоган заниматься не может и не будет. Это внутреннее дело Баку. К тому же турецкое присутствие могло бы оказаться токсичным из-за негативного отношения армян к туркам.

Следующий этап — открытие Зангезурского коридора.

Mapeh Зангезурский коридор

Еще до приезда Эрдогана шла подготовительная работа по строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван (ответвление TANAP) и железной дороги Карс-Нахчыван.

Цель визита Эрдогана состояла в демонстрации роли Турции в победе Азербайджана и в запуске экономических проектов. С первой задачей, как и на параде победы, он справился без особых проблем.

«От всей души поздравляю победившую азербайджанскую армию с историческими успехами и гуманным отношением к мирному населению. Наши азербайджанские братья еще раз показали всему миру справедливость и милосердие турецкого народа». Он также вспомнил о Шушинской декларации, которая «поднимает наши отношения на уровень союзничества».

Что касается проектов, то Эрдоган начал издалека. Он подчеркнул важность Каспийского международного центрального коридора Восток-Запад. Зангезурский коридор воспринимается как элемент этого транспортного пути, идущего из Китая в Европу через Турцию. Эрдоган хочет завязать на Турцию как можно больше магистралей и превратить ее в глобальный товарный и нефтегазовый хаб. Нахичевань «сейчас представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» при создании логистического коридора с востока на запад, подчеркнул турецкий президент. На региональном уровне Зангезурский коридор — способ связать страны ОТГ с Турцией.

«Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир и станет для нас связующим звеном с Европой», — говорит Эрдоган.

На субрегиональном уровне Турция преследует цель открыть прямую дорогу в Азербайджан. В Нахичевани Алиев и Эрдоган запустили строительство газопровода Ыгдыр-Нахичевань и подписали протокол о прокладке железной дороги Карс-Нахичевань. Сам тайминг этих двух процессов доказывает, что проект не фокусируется на укреплении связей между Нахичеванью и восточными вилаетами Турции.

У Турции было 30 лет на то, чтобы спокойно реализовать оба проекта. Цель — подвести инфраструктуру к Нахичевани и продлить ее дальше через Сюникскую область Армении до Баку.

«Однажды можно будет проехать из Зангезура до Стамбула, цементируя позицию региона как транзитного и логистического хаба», — говорит Эрдоган.

Как Турция и Азербайджан будут добиваться открытия Зангезурского коридора — это уже следующий вопрос.

Эрдоган хотел бы добиться этого дипломатией — «необходимо решить ситуацию без конфликтов и шума». Военный путь решения вопроса, даже несмотря на заметное похолодание между Ереваном и Москвой, ввиду фактора российской базы в Гюмри опасен и не перспективен. Быть может, Баку и Анкара могли бы додавить ослабленный войной Ереван, но успех здесь еще не гарантирован. Кроме России есть и американо-европейский фактор, а также Иран.

Анкара будет надеяться на скорейшее подписание Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном мирного соглашения, в идеале — в Гранаде 5 октября.

Это откроет дорогу для мирного соглашения Турции и Армении.

Что касается Ирана, то он одновременно служит препятствием и в то же время окном возможностей для новых транспортных путей.

Известно, что Исламская Республика не хочет экстерриториальной дороги на юге Армении, что закроет иранцам туда прямой доступ. Тюркская дуга в обход Ирана его напрягает.

Но Эрдоган готов проявить гибкость. Если Армения не даст добро на коридор, то его можно провести через Иран, сказал он в Нахичевани.

А как же Россия? Российский МИД неоднократно подчеркивал свою поддержку открытию всех транспортных коммуникаций в Закавказье.

Такой посыл зафиксирован и в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении. Москва считает документ базовым для дальнейших процессов в регионе. В нём же закреплено участие российских силовиков в охране Зангезурского коридора. Если он будет продолжен именно в таком виде, то Москва получает контроль над важной артерией между Китаем и Европой. НАТО, очевидно, будет тому сопротивляться и попытается на волне разочарований в Армении по поводу России выдавить базу в Гюмри.

Если резюмировать итоги переговоров Алиева и Эрдогана, то надо сказать, что Турция продолжает расширять геополитическое и экономическое влияние в регионе. На события в Карабахе визит большого влияния не оказывает, Эрдоган просто набирает очки на международной арене. Что касается экономики, то визит — еще один шаг к прокладке Зангезурского коридора. Однако конечный успех зависит далеко не от одной Турции.