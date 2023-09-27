Прозападные силы в Словакии не теряют надежд повторить свой успех 25-летней давности, когда им удалось не допустить к власти самого популярного политика страны Владимира Мечьяра. Ныне в его роли Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября, Запад пытается сделать всё, чтобы следующее правительство страны не было сформировано на основе считающейся пророссийской партии Smer-SD («Направление — социал-демократия»). Эту политическую силу возглавляет Роберт Фицо, который был премьер-министром Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах.

Начиная с июня 2023 года, все социологические компании фиксировали в Словакии одинаковую картину: есть лидирующая группа из трёх партий, рейтинги каждой из которых значительно выше 10%, и есть все остальные политические силы, набирающие существенно меньше.

На первом месте закрепилась Smer-SD, её рейтинг стабильно увеличивался. На второй позиции находилась внепарламентская партия «Прогрессивная Словакия» во главе с вице-президентом Европарламента Михалом Шимечкой. Рейтинг «прогрессистов», полностью ориентированных на Брюссель и Вашингтон, также рос.

Замыкала первую тройку партия Hlas-SD («Голос — социал-демократия») ещё одного экс-премьера — Петера Пеллегрини, популярность которой постепенно снижалась. Несмотря на название и тот факт, что эта партия в своё время откололась от социал-демократов Фицо, Hlas-SD не имеет определённой идеологии и чёткой внешнеполитической ориентации.

В «догоняющей группе» находятся в той или иной степени правые партии «Республика», Словацкая национальная партия (SNS), «Свобода и солидарность» (SaS), Христианско-демократическое движение (KDH), «Мы — семья», «Демократы», а также венгерская партия «Альянс» и популистский блок на основе партии экс-премьера Игоря Матовича OL’ANO. О своей готовности войти в коалицию со Smer-SD чётко заявили только «Республика» и SNS, а с «Прогрессивной Словакией» — SaS и «Демократы» (у которых практически нет шансов пройти в парламент).

Хотя подавляющее большинство европейских и словацких СМИ устроили настоящую травлю Роберта Фицо, особенно после его заявлений о том, что в случае победы Братислава больше не будет поставлять Киеву оружие, Smer-SD остаётся на первом месте в подавляющем большинстве опросов.

Так, по данным социологической службы AKO, по состоянию на 14 сентября за Smer-SD готовы были проголосовать 19,4% избирателей, за «Прогрессивную Словакию» — 18,2%, за Hlas-SD — 15,1%.

Опрос словацкого отделения международной компании Ipsos, обнародованный 21 сентября, прогнозировал партии Фицо 20,3% голосов, «прогрессистам» — 17%, а «Голосу» — 13,1%. В исследовании компании Focus, опубликованном вечером 26 сентября, тройка лидеров также неизменна: Smer-SD — 18%, «Прогрессивная Словакия» — 16,6%, Hlas-SD — 13,7%.

И тут на провластном портале SME появляются результаты телефонного опроса, проведённого маркетинговой компанией NMS Market Research. Согласно им, первое место занимает «Прогрессивная Словакия» с результатом в 19,7%, у Smer-SD — 19,4%, а у Hlas-SD — 10,5%.

«Партия «Прогрессивная Словакия» сумела обогнать своего главного соперника на выборах, её потенциал по привлечению большего количества избирателей продолжает расти, а значит, она может получить значительный отрыв от Smer-SD в день выборов», — радостно пишет издание, хотя и отмечает, что нельзя однозначно предположить, какая из этих партий действительно имеет больше избирателей и победит на выборах.

При этом даже политический аналитик NMS Market Research Микулаш Ханес считает почти нереальным создание правительства на основе «Прогрессивной Словакии» (PS).

«Правительство под руководством PS теоретически возможно, но сформировать его будет непросто. Этот сценарий был бы реалистичным, если бы PS удалось занять первое место на выборах и все её потенциальные партнеры по коалиции прошли бы в парламент. Но сильная PS является пугалом для более мелких консервативных партий, которые расходятся с ней по культурным и этическим темам, таким как зарегистрированные однополые партнёрства или аборты», — заявил он 26 сентября в комментарии чешскому изданию iROZHLAS.

Как Ханес, так и другие словацкие аналитики подчёркивают, что фактически судьбу будущего правительства решит позиция лидера Hlas-SD Петера Пеллегрини.

Михал Цирнера, политолог из Прешовского университета, считает, что всё будет зависеть от результата этой партии на выборах. «Если у них будет 15%, то Пеллегрини будет принимать более уверенные решения, и я думаю, что он склонится к ПС. Но чем хуже будет результат, тем больше партия будет настроена на сотрудничество и создание коалиции со Smer-SD», — заявил Цирнер в комментарии словацкому изданию Pravda.

При этом за две недели до выборов Пеллегрини во время телевизионных дебатов с Шимечкой не исключил возможного сотрудничества своей партии с «Прогрессивной Словакией». Это воодушевило прозападные силы, поскольку ни по одному из прогнозов, даже самому комплиментарному от NMS Market Research, коалиция на основе PS просто не сможет получить большинства без участия депутатов от Hlas-SD.

Thierry Roge/Global Look Press Петер Пеллегрини

В современной истории Словакии уже была совершенно противоестественная коалиция, созданная по принципу «все против», тогда против многолетнего премьера Владимира Мечьяра, которого также обвиняли в пророссийской позиции. Его партия «Движение за демократическую Словакию» победила и на выборах в сентябре 1998 года, получив 27% голосов. Созданная из пяти партий совершенно различной идеологии «Словацкая демократическая коалиция», в кампанию которой Джордж Сорос, Брюссель и Вашингтон влили миллионы долларов, набрала тогда 26,33%.

Но под давлением Запада парламентское большинство было создано в составе «Словацкой демократической коалиции», Партии демократических левых, Партии гражданского взаимопонимания и специально созданной Партии венгерской коалиции (ныне распущена), и новым премьер-министром страны стал Микулаш Дзуринда. Владимир Мечьяр и его партия больше никогда не входили в состав правительства Словакии, а после 2010 года и вовсе исчезли из политики.

Ныне прозападные силы в Словакии не скрывают своего желания провернуть ту же операцию с Робертом Фицо.

При этом сам Фицо не преминул воспользоваться упомянутым выше заявлением Пеллегрини. По его словам, лидер Hlas-SD «подтвердил, что готов присоединиться к PS после выборов». Фицо призвал каждого левого и социал-демократического избирателя задуматься, хотят ли они, чтобы их голоса были «использованы для формирования правого правительства, состоящего из Hlas-SD, PS, либералов и кого-либо еще».

В свою очередь Пеллегрини обвинил Фицо в желании создать коалицию с партией «Республика», которая собирается организовать референдум о выходе Словакии из НАТО. Мол, с «Республикой» все нормальные партии отказались сотрудничать, и у Smer-SD, кроме SNS, остаётся только один потенциальный партнёр — Hlas-SD. Последнее заявление похоже на авансовый отказ войти в коалицию с Фицо, которая может быть стабильной только при наличии депутатов от «Республики».

При этом Микулаш Ханес считает, что формирование будущего правительства Словакии без участия Smer-SD является маловероятным, что может повлечь долговременные последствия.

«Фицо ведет постоянную предвыборную кампанию с 2021 года. Есть серьезные опасения, что после возможного успеха на выборах он сделает все возможное, чтобы избежать повторения 2020 года (тогда в результате выборов Smer-SD оказалась за бортом правительства. — Прим. авт.) и укрепить свои позиции в стране на более длительный период по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — заявил политический аналитик.

Кстати, Виктор Орбан вполне может повлиять на результат парламентских выборов в Словакии.

Дело в том, что венгерская партия «Альянс» гарантированно не проходит избирательный барьер (социологи дают ей 3–3,5% при необходимых 5%), однако в этой партии очень внимательно прислушиваются к пожеланиям Будапешта. Потому если Орбан захочет, то словацкие венгры вполне могут проголосовать за Smer-SD, и эти несколько процентов голосов вполне могут перевесить чашу в пользу Фицо.