Американские аудиторы всерьёз заинтересовались причинами кризиса внутри вооружённых сил США. Они начали проводить независимые инспекции всего — от программ закупки вооружений до состояния казарм, где проживают американские солдаты. И в каждом конкретном случае выявили мириады проблем и неурядиц, которые годами не решаются.

Иван Шилов ИА Регнум

Счётная палата США с нотками ужаса опубликовала несколько резонансных отчётов о положении дел внутри Пентагона. Такие аудиты в Америке проводятся регулярно — раз в несколько лет. Но именно итоги нынешних инспекций, самых масштабных в современной истории, оставили аудиторов в гнетущем состоянии.

Взять, к примеру, разрекламированную программу создания истребителей пятого поколения F-35, на которую ушли более полутора триллионов долларов. Уже после начала эксплуатации F-35 у истребителей выявили более 1000 технических проблем — их них порядка 800 сохраняются до сих пор.

Недавно большой скандал вызвало крушение F-35 в небе над Южной Каролиной. Пилот успел вовремя катапультироваться, а вот истребитель пропал с радаров, и его обломки долго пытались найти.

Оказалось, что F-35 в принципе не пригодны к полётам в штормовую погоду. А отдельные их модификации вроде F-35A не могут даже оказываться ближе чем на 25 миль (40 километров) от грозы. Ведь в случае удара молнии топливные баки истребителя рискуют попросту взорваться.

По горячим следам падения F-35, стоимостью, кстати, более 100 миллионов долларов, аудиторы и провели авральную проверку всей программы.

Они выяснили, что истребители F-35 в среднем лишь 55% всего времени проводят в небе. Всё остальное время уходит на ремонт постоянно ломающихся компонентов. И это не сходится с цифрами Пентагона, который во время принятия F-35 на службу уверял, что их удастся 75-80% времени держать в небе.

Теперь же сам Пентагон вовсю сокращает программы закупок F-35, со 110 единиц в год в начале до 48 сейчас, косвенно подтверждая своё недовольство постоянными поломками и дефектами. Да и с производством F-35 образовались проблемы из-за нехватки редкоземельных металлов, экспорт которых в США перекрыл Китай. Но в любом случае на обслуживание F-35 в ближайшие 10 лет уйдут ещё более триллиона долларов.

Bo Amstrup/EPA/TASS

Программа F-35 — ярчайший пример прожигания денег, с созданием настолько проблемного истребителя, что он ещё много лет будет тянуть колоссальные деньги из американского бюджета в угоду лоббистам ВПК.

И он не один такой — по той же схеме сейчас создаются и новые бомбардировщики B-21 Raider стоимостью в 700 миллионов каждый, и эсминцы класса Zumwolt, на постройку трёх из которых ушли десятки миллиардов долларов. Проблем с ними не меньше, чем с F-35.

При этом у Пентагона толком не хватает денег на самые базовые расходы, вроде обеспечения нормальных условий жизни рядовому составу и сержантам.

Аудиторы Счётной палаты провели инспекции выбранных случайным образом 10 казарм американской армии в разных штатах и оказались в шоке от того, что там обнаружили.

Во всех 10 казармах когда-то имелись системы вентиляции и отопления, но они уже давно сломались и так и не были починены. Во многих казармах обнаружилась острая проблема с грязью и плесенью. Американским солдатам приходится жить в самых настоящих антисанитарных условиях. Кто-то из них жаловался, что им приходилось оттирать кровь по всей казарме и убирать всё остальное после того, как один из сослуживцев покончил с собой.

Почти каждую казармы, где проводили инспекцию, наводняли клопы, мыши и тараканы. Во многих из них были явные проблемы с водопроводом и канализацией, а из кранов текла ржавая вода. Поэтому многие солдаты часто болели и не выходили на службу.

Счетная палата правительства США

А в двух казармах кроме военных ещё и обнаружили бездомных «сквоттеров», которые самовольно заняли свободные комнаты и долго там проживали.

Ну а самая вишенка на торте — все из изученных аудиторами казарм сам Пентагон оценил на 8 из 10. Дескать, условия жизни там приемлемые, хотя на самом деле они даже хуже, чем во многих тюрьмах.

По итогам аудитов военное руководство США вынужденно согласилось почти со всеми выводами Счётной палаты. Но будут ли в реальности хоть что-то из этого исправлять, остаётся под большим вопросом.

Те же самые казармы в массе своей возводились 40-50 лет назад, и они остро требуют не столько ремонта, сколько полного демонтажа с постройкой новых.

И это олицетворяет собой проблемы со всей инфраструктурой в США, будь то военной или гражданской. В той же модернизации нуждаются и электросети, которые каждый год сталкиваются с веерными отключениями электричества, и железные дороги с мостами или дамбами, где постоянно случаются форс-мажоры.

Но на действительно масштабную инфраструктурную реформу нужны многие триллионы долларов, взять которые неоткуда. Их можно было бы потратить, если бы США не вели дорогостоящих заморских войн на Ближнем Востоке, в Африке, а теперь и на Украине. Но в итоге эти деньги предпочли просто зарыть в песках Ирака или черноземье Запорожья.

Jim West/ imageBROKER.com/globallookpress

Причём убогое качество жизни в американской армии напрямую бьёт по военному потенциалу США. Ведь это одна из причин резкого обвала числа желающих служить и острого кризиса с недобором рекрутов. Конечно, она далеко не единственная.

За последние годы сильно обвалилась и доля молодых американцев, в принципе пригодных к службе. Сейчас она не превышает и 23% — остальное не проходят из-за ожирения, психических болезней или пристрастия к наркотикам. Поэтому Пентагону приходится из года в год понижать стандарты к приёму рекрутов, просто-напросто ухудшая качество рядового состава.

Но при этом доля молодых американцев, которые в принципе хотят служить в армии, упала до рекордного низкого уровня в 9%.

На это влияет и взлёт инфляции, за которой не поспевают зарплаты военнослужащих. И сильное падение патриотических настроений в обществе, особенно среди молодых. И, конечно, неприглядные условиях, в которых 3-4 года, пока действует контракт, вынуждены влачить существование рядовые и сержанты.

По планам Пентагона у США сейчас должна была бы иметься как минимум полумиллионая армия.

Однако в итоге из-за недобора рекрутов её реальная численность не превышает 440 тысяч. И почти ежегодно она ещё и сокращается. Но уже сейчас размер американской армии вынужденно сократился до минимального уровня с предвоенного 1940 года. И недобор рекрутов ощущается везде — не только в сухопутных частях, но и в авиации, и на флоте.

Теперь Пентагону приходится заниматься «реструктуризацией» — сохраняя число военных бригад, но сокращая их численность.

Soeren Stache/dpa/globallookpress

Из 31 бригады только 25 более-менее укомплектованы личным составом. И брать на службу всё больше мигрантов из других стран, а также завлекать разными бонусами вроде бесплатных операций по смене пола представителей ЛГБТ и трансгендеров. Впрочем, есть много вопросов к тому, как это в итоге скажется на боеспособности вооружённых сил США.

Ведь расходы на обслуживание гигантской военной машины в 700 баз в 130 странах мира и 12 авианосных ударных групп растут стремительными темпами. На это и уходит военный бюджет США — он хоть рекордно большой и через пару лет превысит триллион долларов, но и его постоянно не хватает.

Поэтому американская военная империя всё больше напоминает колосс на глиняных ногах, который уже сейчас начинает качаться на ветру.