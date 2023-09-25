Парламентская избирательная кампания в Польше входит в финальную фазу. До выборов осталось всего три недели, и правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) претендует на то, чтобы установить своеобразный политический рекорд.

Иван Шилов ИА Регнум

Польша является одной из тех стран, где в ходе избирательной кампании проведение социологических опросов популярности той или иной партии становится маниакальной идеей. Как замечает издание Gazeta Wyborcza, бывает, что в неделю выходит до трех предвыборных опросов, и можно говорить о наличии в Польше «опросомании».

Это накладывает определенный отпечаток на взаимоотношения польского общества и варшавского салона. Иногда даже трудно понять, на кого больше влияет публикациями социология — партии корректируют свои идеологические тезисы, подстраиваясь под избирателей, или электорат через управляемые опросы следует навязываемой повестке.

Для стран, где доминируют две партии, идет борьба точечная за несколько процентов колеблющегося электората. Польша в этом отношении много лет характеризовалась многопартийностью. И в ряде избирательных кампаний в ней появлялся джокер, так называемая третья сила, забиравшая свой процент голосов, но уходящая с политической сцены в следующем цикле.

На первый взгляд, сейчас история повторяется.

Третей силой оказывается предвыборная коалиция старейшей Польской крестьянской партии и новосозданного движения «Польша 2050». Однако есть определенные изменения: формирование электоральных ядер двух основных конкурирующих сил, правящей «Права и Справедливости» (PiS) и противостоящей ей «Гражданской платформе» (PO).

Особенно хорошо это удалось «Праву и Справедливости».

Как замечает профессор Антоний Дудек, правящая партия создала нечто вроде «секты». Чем больше будет приведено аргументов о том, что PiS делает что-то не так, тем сильнее члены «секты» будут считать такие аргументы «изощренной ложью». И ничто их не убедит в обратном, пока «Праву и Справедливости» удается сохранять социальные льготы для поляков на нынешнем уровне.

Это позволяет правящей партии лучше других маневрировать в ходе избирательной кампании, что отчетливо высветил ее конфликт с киевским режимом по зерну. Ведь с начала специальной военной операции представители PiS позиционировали себя чуть ли не «слугами Украины», на чем пытались сыграть их конкуренты по правому лагерю, движение «Конфедерация».

Но хотя многих поляков и раздражали «необоснованные» льготы для украинских беженцев, правящая партия продолжала сохранять их, а по ряду направлений, например памяти о Волынской резне и противодействию «бандеризма в Польше», даже отступала от прежних позиций, полагая, что ее ядро примет все это как должное.

Лишь после того, как возникла проблема удержания голосов польского села, концепция изменилась.

Буквально в течение нескольких дней «Право и Справедливость» заговорила голосом той части «Конфедерации», которая последовательно отстаивала принцип «нет украинизации Польши». Социологические опросы демонстрируют, что технология сработала.

Как показал опубликованный на днях опрос, проведенный 21–22 сентября по заказу польского таблоида Super Express исследовательским институтом Pollster, «Конфедерация» потеряла 1,73% поддержки, в то время как PiS добавила себе 1,17%, достигнув уровня популярности среди избирателей в 36,78%.

Ранее «Праву и Справедливости» и баллотирующим по ее списку союзникам хватало получения на выборах 37,5%, чтобы сформировать однопартийное правительство.

«Предвыборная тактика PiS оказалась эффективной», — отметил по этому поводу в комментарии для Super Express политолог, профессор Казимеж Кик, оценив, что именно правящая коалиция отняла голоса у «Конфедерации».

«Право и Справедливость» использует следующую стратегию: не пытается перетянуть на свою сторону чужой электорат, а максимально мобилизует свой собственный. «Колеблющиеся избиратели» для нее — капризный выборщик, который в последний момент может вообще предпочесть остаться дома.

Ее поле для вспашки — это (помимо села) пожилые.

ТАСС/ Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire) Конвент с участием президента PiS Ярослава Качиньского

Самыми громкими и широко комментируемыми предвыборными обещаниями со стороны правящего лагеря, отмечают польские издания, являются пенсии по выслуге лет, специальные 13-я и 14-я пенсии, а также новая льготная программа для семей «800 плюс». Отсюда «легко сделать вывод, что нынешнее правительство больше всего ценит пенсионеров. Почему?».

Потому что Польша стареет.

Если в 2007 году в стране насчитывалось 6,9 млн человек старше 60 лет, то в 2022-м — 9,8 млн. Поэтому, объясняет в интервью польскому порталу Money президент исследовательского агентства IBRiS Марчин Дума, основное разделение в политических дебатах идет по линии пожилые — молодежь.

«Те, кто уже вышел или собирается выйти на пенсию, имеют совершенно другие интересы, чем те, кто только выходит на рынок труда», — говорит эксперт.

Пожилым «Право и Справедливость» наряду с социальными льготами делает и другие важные предложения.

Во-первых, обещает защиту от внешней угрозы. Молодежь более мобильна, может легко собрать чемоданы и быстро покинуть страну. Для остальных PiS тратит огромные средства на милитаризацию Польши, хотя это вызывает сомнения в возможностях «Права и Справедливости» и дальше вести свою расточительную социальную политику.

Во-вторых, правящая партия остро эксплуатирует миграционную тематику.

Отсюда, в частности, широко разрекламированный в последние годы забор на польско-белорусской границе, возведенный против беженцев. И это для возрастных избирателей является более важным, чем разразившийся недавно «визовый скандал», когда выяснилось, что польские консульские отделы выдавали за взятки визы гражданам из стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Обеспечение безопасности и борьба с миграцией в итоге являются пока что для «Права и Справедливости» мощным тараном в конкурентной борьбе с оппонентами.

Если последние не мобилизуют максимально свой электорат и близкий к нему, на который не действуют магические заклинания правящей партии, PiS, очевидно, войдет в современную политическую историю Польши, став первой силой, сумевшей взять парламентское большинство в третий раз.