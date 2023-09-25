Эта история началась в ночь на 15 января 2023 года и длится по сей день… Остросюжетность происходящих событий, недоразумения, встречающиеся на пути, делают эту историю достойной экранизации. А уж в каком жанре снять фильм — мелодрама, комедия или боевик — оставим на усмотрение читателей.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Медведев

15 января норвежские СМИ сообщили, что полиция начала расследование незаконного пересечения иностранным гражданином российско-норвежской границы в районе долины реки Паз.

«Мужчина был задержан пограничным патрулем норвежских Вооруженных сил и полицией. Мужчина подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии», — сообщил начальник штаба полицейского округа Финнмарк Тарьей Сирма-Теллефсен. Позднее издания Dagbladet и VG раскрыли личность задержанного. Им оказался Андрей Медведев, принимавший участие в СВО на Украине в рядах ЧВК «Вагнер».

К истории сразу же подключился портал Gulagu.net. Норвежцы особо отмечали, что основатель портала Владимир Осечкин (признан физлицом-иноагентом) помогал российским солдатам бежать из России. История побега самого Медведева была полна драматизма, по крайней мере, если судить по его рассказу.

Порталу он сообщил, что сумел пересечь границу в районе города Никеля Мурманской области. Ему пришлось преодолеть колючую проволоку, пройти через небольшой лесной участок на российской стороне. Но когда уже оставалось всего лишь пересечь реку, его заметили российские пограничники. Медведев вышел на лед, услышал за собой лай собак, обернувшись, увидел фонарики, которые светили ему в след. Он побежал по льду, а в этот момент по нему стреляли.

«Я услышал два выстрела и увидел, как мимо меня просвистела пуля. Я бросил телефон в лесу и побежал по льду к свету дома, который видел за несколько километров», — рассказывал Медведев. После пересечения границы ему удалось найти дом на норвежской стороне, и одна женщина помогла ему вызвать полицию. После этого его перевезли самолетом в Осло.

Норвежские СМИ с подачи портала Gulagu.net пытались разогнать тезис, что «впервые с начала войны против Украины бывший командир одного из подразделений группы Вагнера бежал в Европу».

Принадлежность Медведева к «Вагнеру» подтвердил Евгений Пригожин, правда заявив при этом, что у того имеется норвежское гражданство. Однако, если бы это соответствовало действительности, ему бы не пришлось просить у властей Норвегии убежища. Также Пригожин обвинил в военных преступлениях самого Медведева, сообщив, что тот разыскивается «за попытку жесткого обращения с пленными».

Поначалу для Медведева все складывалось вполне хорошо: к нему было приковано пристальное внимание норвежских СМИ, которые пытались наперегонки публиковать новые появляющиеся сведения. В интервью Aftenposten сам Медведев отмечал, что его стали узнавать на улице и что ему очень нравится в Норвегии.

«Здесь все так по-человечески. В России полицейские валят тебя на землю еще до того, как спросят, кто ты. А в Норвегии, когда приезжает полицейские, патруль приглашает тебя на чай», — делился откровениями россиянин.

ТАСС/ EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN Андрей Медведев и основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин (признан иноагентом)

Защищать Медведева взялся Брюньульф Риснес, который был одним из адвокатов (вторым был россиянин Илья Новиков) задержанного в России в 2017 году по подозрению в шпионаже норвежца Фруде Берга. На тот момент Риснес отмечал, что как в Норвегии, так и за рубежом существует большой интерес к общению с клиентом.

«У меня есть основания полагать, что Национальной службе уголовных расследований будет интересна имеющаяся у него информация о боевых действиях на Украине и совершенных там военных преступлениях», — говорил Риснес.

Стоит отметить, что Национальная служба уголовных расследований была уполномочена правительством помочь в расследовании военных преступлений, совершенных Россией на Украине. Риснес говорил, что клиент готов поделиться имеющейся у него информацией, которая будет особенно ценна в этом расследовании.

Медведев также акцентировал внимание норвежских СМИ, что был свидетелем военных преступлений во время своего пребывания в ЧВК «Вагнер».

«Я видел казни дезертиров», — утверждал он. Норвежцы отмечали, что одному из российских сайтов Медведев рассказывал, что помогал завербовать Евгения Нужина, видео с убийством которого вызвало резонанс в ноябре 2022 года. Якобы Нужин служил в его отделении. Он утверждал, что ему лично известно, что еще десять дезертиров будут убиты.

Интересно, что за неделю до побега Медведева Aftenposten опубликовало ответы Евгения Пригожина на вопросы норвежских журналистов издания. Ответы Пригожина вызвали большой резонанс в Норвегии, особенно утверждения, что норвежские бойцы ЧВК «Вагнер» после окончания СВО на Украине хотят вернуться в Норвегию и способствовать государственному перевороту, дабы превратить её в страну викингов и «очистить» Норвегию от гомосексуалистов.

Но в какой-то момент у Андрея Медведева что-то пошло не так.

Возможно, убежать из России можно, но убежать от своего прошлого нельзя. В России Медведев провел четыре года в тюрьме за грабежи и драки. В различные скандалы он попадал и в Норвегии.

В феврале мужчина участвовал в драке возле паба в центре Осло. Кроме потасовки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. По данному случаю было судебное разбирательство, в ходе которого Медведев признал свою вину.

В начале апреля его задержали в Швеции, куда он отправился за дешёвыми сигаретами. Организации Gulagu.net он рассказал, что в Норвегии он покупал пачку сигарет за 158 крон, тогда как в шведском Гётеборге, по рассказам его знакомых, можно было купить аналогичные сигареты за 60 крон. Как пояснил сам Медведев, ему захотелось съездить за сигаретами и заодно немного попутешествовать.

В мае история с Медведевым приобретает новый поворот: Андрей выразил желание вернуться в Россию, для чего даже посещал консульский отдел посольства России в Норвегии.

«Гулагу-нет» Андрей Медведев

Несмотря на заявления Медведева, что это его собственная инициатива, отметим, что ранее Генпрокуратура Украины просила у Норвегии помощи в организации допроса Медведева, но россиянин встречаться со следователями отказался.

Можно сказать, что публичная огласка и пристальное внимание норвежских СМИ, которые любят журналистские расследования, сыграли с Медведевым злую шутку. С одной стороны, он вроде как добился славы. С другой — привлек внимание Генпрокуратуры Украины после слов Пригожина о преступлениях против пленных украинцев.

Поздно вечером в пятницу 22 сентября история с Медведевым уже приобретала анекдотичный характер, потому что стало известно, что норвежские полицейские задержали Медведева за попытку пересечь российско-норвежскую границу.

Nettavisen сообщила, что попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев провел короткую встречу с журналистом The Barents Observer в центре Киркенеса, в ходе которой сказал, что намеревается пересечь границу и ищет кого-нибудь, у кого есть машина, чтобы его подвезти. Он пояснил, что считает, что его скоро экстрадируют на Украину и что возвращение в Россию будет более безопасным вариантом.

И вроде бы только получилось выстроить логику «дела Медведева», которую вкратце можно описать так: Медведев сбегает из России в надежде лучшей жизни, уверен, что ему предоставят политическое убежище, т. к. он готов свидетельствовать против России в суде. Дальше, осознав, что норвежцы затягивают рассмотрение дела о предоставлении убежища и велика вероятность его экстрадиции на Украину, решает вернуться в Россию. Дабы не медлить с юридическими вопросами, решает сделать все по старинке — нелегально пересечь границу.

Но это было бы очень просто и даже скучно для такого сюжета.

И вот в субботу адвокат Риснес смог вернуть интерес к истории, заявив, что ситуация является недоразумением, т. к. Медведев не думал о пересечении границы, а якобы является частью международного документального проекта, для которого и отправился к границе, чтобы выяснить, где именно он ее пересек в январе.

Его остановили полицейские, когда он сидел в такси. А после стало известно, что вчера Медведева норвежские полицейские отпустили.

Риснес прав в одном: происходящее с января 2023 года в жизни Медведева —недоразумение. А нам лишь остается сказать: продолжение следует.