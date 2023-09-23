Президент Литвы Гитанас Науседа продолжает всеми силами проталкивать план о транзите украинского зерна через Клайпеду. Причина такой настойчивости понятна — это не только декларируемое Науседой стремление «поддержать Украину перед лицом терзающего ее агрессора», на и желание помочь литовским железным дорогам и порту, в последние два года испытывающим все возрастающий недостаток клиентуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако лоббируемый Науседой план вряд ли осуществим. И дело не только в трудностях перевозки зерна с Украины в объезд Белоруссии. Причина заключается еще и в позиции Польши, не желающей видеть у себя агропродукцию из Незалежной, а также в том, что США, пообещавшие построить приграничные элеваторы для хранения украинского зерна, обещания своего не сдержали.

Пафосные заявления

Напомним, что Вильнюс уже давно лоббирует прожект по отправке украинского зерна транзитом через литовский порт Клайпеда. И вот на днях Гитанас Науседа, выступая в ООН, снова громогласно заявил: «Односторонние действия России, такие как ее отказ участвовать в черноморской зерновой инициативе, ставят под угрозу по меньшей мере 82 страны и 349 миллионов человек. Чтобы укрепить уязвимые экономики, нам нужно искать геополитические решения. Одно из них могло бы заключаться в открытии дополнительных коридоров солидарности, другое — в предложении альтернативных способов транспортировки украинских продуктов питания, например, через надежные порты Балтийского моря».

Несколькими неделями раньше, находясь в Бухаресте на саммите стран, присоединившихся к «Инициативе трех морей», Науседа призвал к «созданию приоритетных маршрутов для транспортировки украинского зерна в порты стран Балтии». Литовский лидер заявил: «В долгосрочной перспективе мы должны стремиться построить железнодорожный путь от Балтики до Украины».

По словам президента, необходимо ускорить строительство таких инфраструктурных проектов, как Rail Baltica (железнодорожная колея «европейского» образца, призванная соединить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию), Via Baltica (автомобильная магистраль, которая соединит Польшу и Эстонию) и Via Carpatia (планируемая автодорога от Литвы до Греции). «Эти логистические артерии в случае необходимости обеспечат доставку ресурсов и подкреплений союзников по НАТО на восточный фланг альянса», — пояснил глава литовского государства.

Он не отрицает, что Литва не способна обеспечить перевозку всего зерна с Украины и претендует лишь на определенный его объем. При этом президент Литвы еще раз настойчиво подчеркнул, что страны Евросоюза должны сделать все возможное, чтобы украинское зерно могло беспрепятственно поступать на международные рынки.

Недавно Науседа сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой об упрощении процедуры транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву.

Американские обещания

Мотивы Науседы понятны — это желание поддержать не только киевский режим, но и транспортную отрасль самой Литвы, пребывающую в глубоком кризисе. Поскольку отношения Литвы с Белоруссией безнадежно испорчены, зерно с Украины предлагается везти в Литву не самым кратчайшим путем, а в обход — через Польшу. Недостатки такого маршрута многократно указывались: в Литве и Украине существует железнодорожная колея российского образца, в Польше — «европейская». Дабы сократить издержки, связанные с необходимостью двойной перегрузки, литовцы предлагают параллельно с железнодорожным наладить и автомобильный транзитный грузовой маршрут.

Но основная трудность заключается даже не в этом. Как известно, в настоящее время Польша ни под каким видом не соглашается допускать украинское зерно на свою территорию, опасаясь его попадания на польский рынок. Решить эту проблему могло бы создание закрытых стационарных хранилищ, оборудованных таким образом, чтобы исключить «утечку» находящейся в них агропродукции.

И в прошлом году казалось, что такие хранилища появятся. В июне 2022-го американский лидер Джо Байден сделал заявление, привлекшее большое внимание. Он пообещал, что США построят временные элеваторы на границе Польши с Украиной, чтобы облегчить экспорт украинского зерна и решить проблему мирового роста цен на продовольствие.

Как и следовало ожидать, на это обещание тут же отреагировали в Варшаве, проявив по его поводу сдержанный энтузиазм. «Заявление является удивительно интересной идеей. Однако на данный момент это лишь предварительная декларация, которая требует выработки многих подробных решений», — подчеркнул Хенрик Ковальчик, тогдашний министр сельского хозяйства Польши. Он назвал и приблизительный, по его мнению, срок решения вопроса. «Следует отметить, что для завершения такого рода инвестиций потребуется примерно три-четыре месяца», — сказал Ковальчик. На тот момент многие поверили, что обещанные американцами элеваторы будут выстроены.

И вот прошло пятнадцать месяцев. Недавно уполномоченная правительства Польши по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич вспомнила прошлогодние слова Джо Байдена. «Байден публично дал обещание, но, когда мы начали спрашивать об этом, никто в его администрации не был готов ответить на вопрос», — отметила она, рассказывая о результатах своей встречи с официальными лицами в Вашингтоне. Между тем, по словам Эмилевич, тема полностью сохраняет свою актуальность.

Британское издание Financial Times подчёркивает, что данное заявление Эмилевич — «редкое для союзника Вашингтона в Центральной и Восточной Европе». Обычно польские официальные лица не позволяют себе столь прямо критиковать заокеанского гегемона. Издание добавляет, что критика из Польши в адрес США свидетельствует о серьёзных разногласиях, которые возникли между этими странами, хотя они вместе высказываются в поддержку Киева.

Впрочем, Ядвига Эмилевич порицаниями только в адрес США не ограничилась. Она также раскритиковала и действия Евросоюза в отношении зернового кризиса и призвала к реформам в сельскохозяйственной отрасли сообщества. «Если вы действительно думаете, что Украина станет членом ЕС, то нам определенно необходимо пересмотреть нашу сельскохозяйственную политику», — заявила она.

Утопический прожект

Как известно, вопрос с украинским зерном — очень болезненный для Польши. Первоначально Хенрик Ковальчик пообещал польским крестьянам, что их страна всего лишь предоставит свою территорию для транзита украинской агропродукции, которая ни в коем случае не окажется на местном рынке. Однако получилось совершенно наоборот — зерно Украины, освобождённое от ввозных пошлин, начало быстро «оккупировать» польские склады и мельницы, вытесняя местное, более высокое по себестоимости.

Более того, начались махинации с украинским техническим зерном, предназначенным для промышленной переработки в спирт, крахмал, медицинские препараты и т.д., которое стали распространять в Польше под видом пищевого. Польские крестьяне, оказавшиеся из-за непосильной конкуренции с украинским зерном на грани разорения, начали устраивать многочисленные акции протеста. В итоге они привели к отставке министра Ковальчика, уличенного фермерами в злостном обмане. А вот если бы Байден сдержал обещание и построил свои элеваторы, то украинское зерно могло бы храниться в них, не попадая на польский рынок. Но история не знает сослагательного наклонения…

Получат ли продолжение упрёки, высказанные Ядвигой Эмилевич в адрес администрации Джо Байдена? Вряд ли. Уж слишком сильно нынешние польские элиты привязали себя к США. Критика в адрес Вашингтона зазвучала в рамках предвыборной кампании правящей партии «Право и Справедливость» только по той причине, что ей надо подобной «дерзостью» привлечь симпатии избирателя, показать ему, что Варшава способна отстаивать свои интересы даже перед лицом всемогущих США. И есть большая вероятность, что после окончания выборов эта тема снова заглохнет.

Что касается литовского проекта по перевозке зерна, то он выглядит в высшей степени сомнительно. Правда, минувшим летом поступило сообщение о том, что «Литовские железные дороги» готовятся строить терминал по смене подвижного состава возле границы с Польшей. Как пояснила литовская замминистра транспорта Лорета Маскалиовене, данный проект «не откладывается на самую отдаленную перспективу» — на его воплощение отводится примерно год.

Маскалиовене подчеркнула, что литовскому бизнесу нужны долгосрочные соглашения с украинскими производителями зерна. Впрочем, помимо согласия Украины, Вильнюсу нужно иметь и твердые гарантии содействия Польши. Однако вряд ли сейчас Варшава горит желанием содействовать в перевозке продукции, из-за которой она уже поссорилась с Киевом.