Подошёл к концу визит Владимира Зеленского в США. Он выдался на редкость сумбурным — со скандальным выступлением на Генассамблее ООН и отчаянными попытками убедить американских политиков продолжать обслуживать «хотелки» киевского режима. Зеленского больше не встречали в Америке как «нового Черчилля» или «спасителя демократии» — наоборот, относились к нему с плохо скрытым раздражением.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

Это сильно отличает нынешнее турне Зеленского от предыдущего, состоявшегося в декабре 2022 года. Тогда его до последнего момента держали в секрете. А по прибытию в Вашингтон Зеленского устроили чуть ли не торжественный приём в Конгрессе. С тогдашним спикером Нэнси Пелоси, позировавшей с украинским флагом, пока Зеленский выступал перед законодателями.

Сейчас ничего такого даже и близко не было.

В Конгресс Зеленского даже не пригласили. Нынешний спикер Кевин Маккарти, пытающийся лавировать между сторонниками и противниками войны на Украине, отказался звать Зеленского, посетовав на плотный график законодателей. И это отчасти правда — ведь визит Зеленского совпал с очередным витком бюджетных войн в Вашингтоне.

Сентябрь — традиционно месяц согласования бюджетов в США. В этом году он не обошёлся без традиционной борьбы за денежные потоки.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, настойчиво требуют сократить госрасходы. Они опасаются бесконтрольного роста дефицита госбюджета, который в этом году составил почти рекордные 2,2 триллиона долларов. А госдолг США уже пробил 33 триллиона. И обслуживать его становится всё сложнее из-за роста ставки ФРС и процентных ставок по облигациям.

Демократы в свою очередь не готовы идти на какое-либо значимое уменьшение государственных трат. В нижней палате представили проект бюджета — он сокращает расходы на 8% и полностью исключает любые траты на Украину. Белый дом заранее отказался утверждать такой бюджет.

Да и сами республиканцы его пока не приняли. У них в партии тоже царит раскол — с правой фракцией республиканцев, требующей ещё более радикального урезания расходов.

В этот очень острый момент межпартийной грызни в Вашингтон и прибыл Зеленский.

Выступить в Конгрессе ему не дали, поэтому он провёл несколько непубличных встреч с законодателями от обеих партий, пытаясь их убедить в необходимости продолжать давать Киеву деньги и оружие. Но и здесь случилась незадача — на встречах Зеленскому задали очень неудобные вопросы о ходе боевых действий и провале украинского контрнаступа.

Лучше всего итоги переговоров с Зеленским подвёл влиятельный сенатор от Висконсина Рон Джонсон, ответственный за повестку Европы в комитете по международным отношениям: «Победы Украины и поражения России не случится. Всё, что случится, это больше погибших украинцев и русских и больше разрушений на Украине».

Gage Skidmore Рон Джонсон

Зеленский толком не смог и отчитаться за уже потраченные на Украину 113 миллиардов долларов, чего требуют республиканцы. Поэтому он спешно ретировался из Конгресса и направился в Белый дом, где провёл непубличную встречу уже с американским президентом Джо Байденом.

Переговоры Зеленского с Байденом, скорее всего, тоже проходили на повышенных тонах. Ведь и в президентской администрации США очень многие недовольны провалом контрнаступа, так как это бьёт и по репутации самого Байдена. К тому же Белый дом всё активнее требует от Киева проведения выборов в 2024 году, прозрачно намекая Зеленскому на то, что ему очень скоро начнут искать замену в связи с поражениями на фронте.

По итогам встречи Пентагон согласился выделить ещё один транш на 325 миллионов долларов.

Определённый дух времени можно прочувствовать, если сравнить транши Украине в декабре 2022 года, когда в прошлый раз приезжал Зеленский, и сейчас. Тогда Киеву выделили сразу 1,8 миллиарда долларов — и вместе с ними системы Patriot. Нынешний же транш — в пять с половиной раз меньше.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

Просто украинские бюджеты на руках у Пентагона практически истощены.

Там остались лишь считанные миллиарды долларов из всех денег, что были согласованы предыдущим созывом Конгресса в конце 2022 года. Пока же в Вашингтоне бушуют бюджетные войны, новых денег на Украину не выделяется. Поэтому и приходится растягивать оставшиеся бюджеты, выделяя Киеву в час по чайной ложке.

Чтобы хоть как-то смягчить репутационный удар для себя, Белый дом в момент визита Зеленского анонсировал поступление первых танков Abrams на Украину. Впрочем, даже военные эксперты в США признают очевидное: 30 американских танков старых модификаций существенно не изменят ситуацию на поле боя. И даже добавят головной боли самим украинцам из-за сложностей в обслуживании и ремонте.

В целом же положение дел на фронте для Киева становится всё более патовым — аналогичная обстановка и в Вашингтоне. Конгрессу с Белым домом вряд ли удастся согласовать бюджеты до 1 октября. Тогда США будет грозить очередной «шатдаун» — приостановка работы правительства. Такое было в американской истории не раз — последний долгий шатдаун на рубеже 2018 и 2019 годов продлился почти месяц.

Но сейчас американское правительство впервые окажется не у дел в условиях крупной прокси-войны, где любые заминки с военными траншами рискуют стать фатальными для Киева. Да и неясно, как в итоге договорятся законодатели в Конгрессе за следующий месяц. Какие-то деньги они всё же могут выделить Украине — но явно меньше, чем было раньше.

Очень показательной стала и встреча Зеленского с воротилами Уолл-стрит — финансистами из хэдж-фондов BlackRock и Citadel, а также банкирами.

Здесь делегация из Киева всячески пыталась убедить уже частников вкладывать больше денег в украинскую экономику. Тот же BlackRock совсем не против осваивать бюджеты на будущем «восстановлении» Украины — скупая за бесценок все активы страны. Но и финансисты окатили Зеленского «холодным душем» — требуя гарантий победы в конфликте, без которых любые вложения рискуют быть уничтожены одним ракетным ударом.

Поэтому сигналы, полученные Зеленским в США, вряд ли можно считать для него позитивными. На площадке ООН ему так и не удалось убедить страны Глобального Юга, уставшие от украинской повестки, выступить на стороне Киева. В Конгрессе он так и не пролоббировал увеличение или хотя бы даже сохранение на нынешнем уровне финансовой подпитки Украины.

Недовольство Вашингтона происходящим на фронте уже вызвало политическую турбулентность в Киеве. Начались массовые увольнения в госаппарате в рамках попыток показать борьбу с коррупцией. Главкома Залужного могут поставить под расследование и сделать козлом отпущения за проигрыш контрнаступа. А самого Зеленского — держать в подвешенном состоянии в связи с предстоящими выборами.

В остальном же многое будут решать события на поле боя.

Если контрнаступ окончательно проваливается, то это ещё усилит раскол в Вашингтоне. Тогда у Белого дома не будет иного выбора, кроме как заставлять европейцев стать основными поставщиками оружия и денег Киеву. А Байден же будет постепенно самоустраняться от проигранной войны на Украине — ведь ему и так уже грозит болезненное поражение на президентских выборах в связи с коррупционными скандалами и усугубляющимися кризисами.