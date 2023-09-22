Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанций RMF FM и Radio RMF24 раскрыл «секрет» урегулирования конфликта между Варшавой и Киевом. Для этого нужно, чтобы закончились «неудачные заявления украинских политиков».

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что в какой-то мере участие США охладит воспаленные украинские головы», — добавил после этого Мулярчик.

Однако почему Вашингтон должен, по мысли польского дипломата, не просто примирить Польшу и Украину, но и подыграть Варшаве? Ранее американские представители не выражали намерения вмешаться в спор.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого на брифинге попросили прокомментировать слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об окончании поставок киевскому режиму оружия, узнал о происходящем из «заголовков газет».

Как сообщил Салливан, он верит в то, что Варшава продолжит поддерживать Украину, при этом США проведут консультации с Польшей, чтобы выяснить ее позицию по этому вопросу. Будет ли Вашингтон запрашивать дополнительные разъяснения у Киева, советник президента не уточнил.

Но вообще, подчеркивает «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «США не придали большого значения спорам между Польшей и Украиной».

Иначе восприняли ситуацию в Европе.

Многие эксперты и аналитики сводили раздоры между Варшавой и Киевом сугубо к парламентской избирательной кампании в Польше, намекая, что после голосования (15 октября) всё у «лучших друзей» снова наладится.

Однако американский портал Politico приводит заявление неназванного западного дипломата иного характера.

«В течение 18 месяцев Польша преследовала любую страну — члена Европейского союза, которая проявляла хотя бы малейшее колебание в отношении Украины, — сказал он. — Теперь они (поляки — С. С.) показывают свое истинное лицо».

Восприятие Киева польской правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) изменилось, что подтвердил и Мулярчик. Он отверг предложение Брюсселя выступить посредником в польско-украинском споре.

«Украинцы должны понять, что если они хотят иметь хорошие отношения с Польшей, они должны устанавливать их с Польшей, а не с Берлином», — заявил польский дипломат.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что «потребуется титаническая работа, чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинских властей».

Иными словами, Варшава давала понять, что ее серьезно озаботили частые визиты немецких министров в Киев и встречи президента Украины Владимира Зеленского с важными немецкими политиками.

В Польше заподозрили, что киевский режим заключает с Берлином «договоренности над нашими головами». А предложение Зеленского предоставить Германии место постоянного члена Совета Безопасности ООН было оценено как шокирующее.

Добиться возобновления диалога между Варшавой и Киевом становится, таким образом, крайне сложной задачей. Активные посреднические усилия в последние дни стал предпринимать Вильнюс.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что находится на прямой связи с Дудой и Зеленским и надеется увидеть их за одним столом.

«Мы партнеры и друзья, мы — Люблинский треугольник, который всегда вместе, — подчеркнул Науседа. — Все проблемы можно решить путем открытого диалога. Литва готова этому способствовать».

Прямая заинтересованность Вильнюса очевидна.

Там воспринимают польско-украинский спор из-за зерна в геополитических категориях. Поведение правящих политиков Польши не только неприлично, но и опасно, пишет литовская деловая газета Verslo žinios. Причем эта опасность, по ее мнению, существует не только «для украинцев, но и для стран Прибалтики, Молдавии, Грузии и самих поляков, которых, не дай Бог, не спасут 4%, запланированные на оборону в случае войны».

Но с кем сейчас в Варшаве говорить Киеву?

«Право и Справедливость» пока что не гарантировала свое переизбрание, в случае прихода к власти оппозиционных партий в Польше будет востребовано посредничество Брюсселя. Сама же PiS, судя по продолжающимся резким заявлениям ее политиков, первой на контакт не пойдет.

Проблема для Варшавы в том, что ее могут сделать крайней за трудности киевского режима или даже за его поражение.

Ряд западных экспертов считают, что страны Центральной и Восточной Европы, бывшие «одними из самых верных союзников Киева» в последний год, могут начать вслед за Польшей отказываться от поддержки Украины, что вернет на сцену лидерство франко-немецкого тандема.

Для Варшавы это означает ухудшение ее репутации и уменьшение политического капитала в общении с региональными партнерами.

Видимо, можно будет забыть об интеграционных проектах в Центральной и Восточной Европе, которые Польша пыталась продвигать здесь. Уже сейчас в некоторых соседних странах «польский эгоизм» вызывает недоумение, доходящее до раздражения.

Фактически Варшава со своей радикальной антироссийской политикой предложила остальными проследовать за собой, но в последний момент решила первой сойти с подножки трамвая.

За такое принято наказывать.