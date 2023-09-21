Городской совет Осло принял отдельный План действий по обеспечению устойчивого, здорового и более растительного рациона питания в муниципальных учреждениях. Одна из 47 предложенных мер — исключение мяса из рациона в детских садах, школах и других учреждениях столицы. Основная цель — общее сокращение потребления мяса как минимум вдвое.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

По словам ответственного за разработку плана, финансового представителя городского совета, члена партии «Зелёных» Эйнара Вильмхельсена, употребление меньшего количества мяса — одна из самых дешевых и эффективных мер в борьбе с изменением климата.

В интервью норвежской NRK Вильмхельсен обратил внимание на тот факт, что только 20% детей потребляют необходимое количество овощей, фруктов и зелени. «Но мы редко слышим о детях, которые едят слишком мало колбасы», — говорит он.

Поэтому мясо исключат из меню в детских садах. То же самое коснётся школьной «продлёнки» и столовых при досуговых центрах.

Помимо этого, во всех столовых при муниципальных учреждениях минимум три дня в неделю в меню вовсе не будет мясных блюд. В старших классах школ учащимся ежедневно будет предлагаться бесплатный обед без мяса. Новые меры не будут касаться домов престарелых.

При этом подчёркивается, что речь о полном запрете потребления мясных продуктов в детсадах и других учреждениях не идёт, и желающие всегда могут принести с собой из дома бутерброды с колбасой и ветчиной.

Вильмхельсен считает, что вегетарианские обеды также будут способствовать преодолению этнических и культурных различий, поскольку все дети смогут есть одно и то же, а их родители не будут беспокоиться, что детей могут накормить, к примеру, свининой, которую не употребляют мусульмане по религиозным соображениям.

Стоит отметить, что при принятии решения городской совет опирался на обновленные Рекомендации по новому скандинавскому рациону питания.

В работе над ними принимали участие многие учёные, и при разработке рекомендаций учитывалось не только влияние продуктов на здоровье человека, но и ситуация с изменениями климата. Одна из рекомендаций касается сокращения потребления красного мяса, которое предлагается ради уменьшения количества выбросов климатических газов от животноводства заменить повышенным потреблением растительной пищи такой, как бобовые.

Рекомендуемое потребление красного мяса в скандинавских странах должно быть низким и не должно превышать 350 г приготовленной пищи в неделю.

Кадр из видео Эйнар Вильмхельсон

Стоит отметить, что в Норвегии эти рекомендации вызвали бурную реакцию в обществе уже на этапе обсуждения.

Ряд политиков воспринял в штыки рекомендации о резком уменьшении мяса в рационе. Как полагает представитель Партии центра Йенни Клинге, это просто-напросто «ужасно». Её основной аргумент в том, что это приведёт к большей зависимости Норвегии от импорта растительной пищи, а это, в свою очередь, может стать причиной нехватки продуктов питания в критических ситуациях.

Проблема заключается в том, что Норвегия обеспечивает себя овощами на 46%, а фруктами и ягодами только на 6%. Остальная часть приходится на импорт, в основном из стран южной Европы. А в условиях аномальной жары в Европе норвежцы должны быть готовы к тому, что засуха может привести к дефициту овощей и фруктов и росту цен на них.

В то же время производство мяса и молока является важной составляющей норвежского сельского хозяйства.

С позицией Клинге согласилась и тогдашний министр сельского хозяйства Норвегии Сандра Борк, которая в интервью изданию Dagbladet заявила: «Ужин без мяса? Это не ужин. Всегда должно быть мясо или рыба».

Несмотря на протесты ученых, которые выходили из состава рабочей группы, политиков и общественности, рекомендации были представлены в Рейкьявике в конце июня этого года.

Однако на муниципальном уровне в Осло меры по их реализации были введены после прошедших неделю назад выборов, в результате которых правящая левая коалиция проиграла выборы в столице.

Столичное отделение правой партии Høyre, которая стала самой поддерживаемой партией Норвегии, критиковало предложение запретить мясо в детских садах, когда весной этого года план был представлен на рассмотрение.

Представитель партии Høyre Хассан Наваз, который будет отвечать за вопросы здравоохранения, пока отказывается говорить о том, будет ли это решение отменено. Но отметил, что его партия придерживается рекомендаций управления здравоохранения, согласно которому в рационе должно быть больше рыбы, фруктов и овощей и меньше мяса — которое, однако, партия не считает нужным полностью убрать из рациона. «Мы за свободу выбора в питании», — говорит Наваз.

(сс) Мариус Фискум Сандра Борк

В отличие от своих «правых» коллег, Партия прогресса уже ясно дала понять, что будет добиваться отказа от цели сокращения вдвое потребления мяса.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми выборами поддержка партии увеличилась на 0,8% и теперь составляет 6,1%. Новоиспечённый депутат городского совета Ингеборг Бьёрневик заявила, что запрет на потребление мяса в муниципальных учреждениях является политикой излишнего вмешательства в жизнь граждан, против которой выступает Партия прогресса.

«Избиратели в Осло показали на выборах этого года, что они устали от безнадежных мер по борьбе с изменением климата, предлагаемых «Зелёными», без реального эффекта», — говорит Бьёрневик.

Слова Бьёрневик подтверждаются результатами недавнего опроса, проведённого Respons Analyse среди норвежских избирателей старше 18 лет.

Согласно нему, доля тех, кто обеспокоен глобальным потеплением и последствиями экстремальных погодных условий, за два года существенно не увеличилась. При этом увеличилась доля тех, кто обеспокоен повышением налогов, преступностью и будущим норвежской экономики.

На этом фоне одной из главных в норвежских СМИ стала вчерашняя новость о том, что Норвегию не включили в число выступающих на закрытой встрече глав государств и правительств, посвящённой проблемам изменения климата и состоявшейся в штаб-квартире ООН. По мнению генерального секретаря Антониу Гутерриша, в список выступающих вошли представители только тех стран, которые имеют конкретные меры по переходу на «зелёную» энергию.

Решение ООН стало большим разочарованием для норвежских политиков, а скептики теперь имеют основания полагать, что политика страны в сфере борьбы с изменениями климата является ошибочной и не приносит желаемого эффекта.

Поэтому меры, связанные с исключением мясных продуктов из меню муниципальных учреждений, многим могут показаться сомнительными и бесполезными. Тем более что от сокращения потребления мяса может пострадать и норвежское сельское хозяйство — отрасль, которая и без того испытывает значительные сложности и полностью зависит от поддержки государства.