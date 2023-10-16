Из окна квартиры Славика и его мамы в Мариуполе виден кусочек Азовского моря. Небольшой, но парню очень важно его видеть: за последние два года он выбирался из дому всего несколько раз. А море очень любит. У Славика от рождения тяжелое заболевание, детский церебральный паралич. И с того момента, как в начале марта 2022 года начались бои за город, он оказался заперт на своем шестом этаже.

Павел Соболев ИА Регнум Славик на репетиции цирка

После нескольких прямых артиллерийских попаданий панельную девятиэтажку перетряхнуло, как карточный домик. Отключилось электричество, отопление и газ, а по техническим причинам лифты не работают по сей день. Поэтому единственная возможность погулять для Славика — это бинокль.

Он сам придумал, как можно перенестись за свои четыре стены. Мы только исполнили его маленькую мечту. Через цепочку добрых людей просьба парня дошла до адресата и вернулась обратно долгожданным оптическим прибором, который Слава неловко сжимает плохо работающей рукой. Теперь его море стало гораздо ближе.

Павел Соболев ИА Регнум

О прошлогодних событиях рассказывает в основном Елена, мама парня. Говорит, что когда всё началось и взрывной волной выбило окна в квартире вместе с рамами, семья была в подъезде. Повезло. И дому тоже повезло, в отличие от соседних, видимо, потому что он находится в глубине проспекта. Из-за того что лифт встал, спускаться от бомбёжек в подвал уже было невозможно, так что пришлось укрываться у соседки этажом выше.

«Мы на тот момент ночевали трое суток в подъезде, в коридоре. На улице было минус десять, а у неё не все стёкла выбило, было теплее. Да к тому же Славик мог с ней оставаться, пока я бегала на костре готовила нам поесть хоть что-то. И как-то я стояла в коридоре, просила соседей, чтобы воды принесли, а она упала в ногах у сына и умерла, — вспоминает женщина. — Перед Новым годом переболела ковидом, видимо, от переживаний сердце остановилось. Мы ещё трое суток ночевали с ней мертвой в квартире — обстрелы были круглосуточные. Потом полчаса затишья появились, и ребята вынесли, похоронили в ближайшей аллее. Славик до сих пор говорить об этом не может…»

Павел Соболев ИА Регнум

Как и многие, они думали, что боевые действия закончатся на окраинах и глубоко в жилые кварталы не зайдут. И в городских чатах всех успокаивали, что вот-вот и всё… А потом стало слишком поздно. Если вытащить коляску с мальчиком еще было можно, то эвакуироваться — уже чересчур опасно. В чатах стали писать про расстрелы гуманитарных колонн. Да и где найти того, что стал бы вывозить на своей машине 14-летнего подростка с ДЦП и на инвалидном кресле, с мамой, под обстрелами?

Слава важно поправляет: «Мне почти пятнадцать!»

Ему вынужденное заключение в квартире теперь выносить легче с оглядкой на пережитое. Он рад уже тому, что страшное позади. На мой вопрос, как изменилось Славино состояние за те тёмные дни, мама отвечает, что, в общем, держался молодцом. Вначале был немного замкнут, что совсем на него не похоже — он бесконечно улыбается и смеётся. Но потом потихоньку отпустило. Расспрашивать про подробности событий становится совсем неловко.

Павел Соболев ИА Регнум Славик упражняется с гантелями

До войны, пока мальчик учился в младших классах на нижних этажах школы, мама возила его на занятия. Слава очень любит находиться в коллективе, да и его любят, он очень позитивный парень. Теперь к нему приходят преподаватели на дом. Всё по нормальной школьной программе. Есть даже физкультура и ОБЖ. Славик лихо достает гантели и показывает серию упражнений. Несмотря на дистанционное обучение, маме есть чем гордиться — сын практически круглый отличник.

А сегодня у него большой день. Мы вместе едем на репетицию цирка.

Неделей ранее у меня не получилось привезти его на цирковое представление. С июня в Мариуполе компания Росгосцирк установила цирковой шатёр и всё лето показывала программу «Дикая Планета». Зато получилось договориться с дирекцией (спасибо им большое), и вместе с артистами в восемь рук мы спустили Славу в «Газель», которая отвезла его в волшебный мир арены.

Павел Соболев ИА Регнум Поездка в цирк

Павел Соболев ИА Регнум Славик на репетиции цирка

Дрессированные буйволы, лошади, исполняющие трюки специально для особого гостя, артисты, жонглирующие особыми катушками. Пусть на репетиции не было яркого света софитов, восторженной публики и конферансье, зато всё было для одного только Славика. Ему даже дали попробовать покрутить катушки и познакомили со всеми животными. Включая героев уникального аттракциона, единственных в мире дрессированных бобров Виктора и Татьяны Сильченко и их дочери Виктории. Они-то и впечатлили мальчика больше всех.

Но на этом чудеса не закончились.

Настойчивый звонок в дверь. Елена, удивляясь, что никого не ждёт, открывает. «Славик, — обращается она к сыну. — Тут лифтёры ходили, обещали к новому году пустить лифты!» Дом отремонтирован, подъезд сияет свежей краской, снова есть свет и вода. Город вокруг возрождается к жизни. Всё налаживается.

Слава лучится счастьем. Ведь новость означает, что смотреть на море через бинокль остается совсем недолго. Оно обязательно дождется того момента, когда жизнерадостный парень из квартиры на шестом этаже прибудет к нему лично. И зеленая вода, и светлое небо тоже будут только для него одного — как и цирк.