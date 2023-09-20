Что-то странное стало происходить на польско-украинском треке. Решение Варшавы наложить эмбарго на ввоз украинского зерна в Польшу не могло решительно испортить отношения между двумя столицами, заинтересованными в противостоянии России. Однако именно это, если судить по официальным заявлениям, и произошло.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Журналистка Polsat News Магда Саковская сообщила, что президент Украины принял близко к сердцу решение польских властей о продлении эмбарго на украинское зерно, — передает польский портал Wirtualna Polska. — Он в ярости. Украинцы, когда их спрашивают о встрече президентов Зеленского и Дуды (президента Польши Анджея Дуды. — Прим. автора), отвечают: мы никогда не подтверждали такую встречу», — написала она в социальных сетях.

Спор между двумя лучшими друзьями вылился в публичное пространство, причем это произошло на трибуне ООН.

Выступая в Нью-Йорке, украинский президент заявил, что «мы упорно работаем над сохранением сухопутных маршрутов экспорта зерна. И вызывает беспокойство то, как некоторые в Европе, некоторые из наших друзей в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, снимая триллер с зерном. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить почву для московского актера».

Эти слова были приняты к сердцу в Польше.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер выразил надежду, что слова Зеленского были адресованы кому-то другому.

«Там не упоминалось название нашей страны, поэтому мне не хотелось бы их воспринимать именно так, — заявил он в интервью радиостанции RMF24. — С самого начала конфликта, вызванного Россией, мы вели себя таким образом, чтобы сохранить безопасность Европы, Украины, а также Польши».

Однако более откровенно высказался глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач.

Следует сказать, что с имиджевой точки его шеф пострадал больше всего.

Дуда позиционировался главным сторонником Украины, после заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о запрете ввоза украинского зерна со стороны польского президента прозвучали заявления о подготовке встречи с Зеленским. Ее отменили.

«Я слышал заявление Зеленского, могу только сказать, что эти слова потрясающие, но в то же время несправедливые», — сказал Пшидач.

Marcin Obara/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда

Он отметил, что украинское правительство бьет по рукам, которые ему помогают. По его словам, шаги, которые предпринимает Украина, «конечно, несправедливы по отношению к Польше и для многих удивительны».

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, «который может затянуть на глубину».

«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», — заявил он.

Варшава считает, что у нее есть больше ресурсов.

По словам Пшидача, украинская сторона должна помнить, что транзит работает в двух направлениях — с одной стороны, «мы открываем возможность транзита, осуществляем транзит зерна с Украины в польские порты и за его пределы, но большая часть товаров, в том числе наиболее необходимые сегодня Украине, те, которые до нее доходят, идут через территорию Польши. Польша является транзитной страной для Украины. Киевские власти должны об этом помнить».

Варшава таким образом напоминает Киеву, что его снабжение зависит от Польши.

Но и киевский режим начинает рассматривать альтернативные варианты развития событий.

В интервью американскому телеканалу CNN украинский президент призвал Дональда Трампа раскрыть его план по достижению мира на Украине за 24 часа.

«Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет. До выборов в США еще больше года. Если у него есть интересные идеи, он мог бы ими поделиться», — сказал Зеленский.

Это говорит о том, что украинский лидер больше не делает однозначной ставки на демократическую администрацию Джо Байдена. И, похоже, варианты начинает рассматривать Варшава. Одной из встреч в Нью-Йорке стали переговоры Дуды с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментируя её, депутат Европейского парламента от PiS Рышард Чарнецкий отметил, что «Турция — одна из немногих стран, которая может разговаривать как с Украиной, так и с Россией».

Таким образом, Варшава может начать подготавливать почву для общения с Москвой, используя для этого турецкую площадку. Но очевидно, что нет возможностей обсуждать новую геополитическую конфигурацию в нашем регионе на основе заявленных киевским режимом принципов территориальной сохранности Украины.

Лишение Украины морских пляжей становится сегодня явной задачей. Судя по всему, Польша приходит к выводу, что «обрезка» соседней страны в перспективе становится фактом. Поэтому польские политики меняют тон, говоря об Украине. Поэтому они уже не так безоговорочно защищают ее, используя зерновую сделку как повод.