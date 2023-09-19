Власти Саудовской Аравии решили остановить переговорный процесс о нормализации двусторонних отношений с Израилем, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на данные арабских СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

По их информации, Эр-Рияд проинформировал о своем решении администрацию США. Саудовская сторона, по данным СМИ, остановила переговоры, так как не видит возможностей для компромиссов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потому что тот не готов к сближению с палестинцами, на котором настаивает Эр-Рияд.

Это еще один сигнал со стороны руководства Саудовской Аравии в адрес Вашингтона. Эр-Рияд ясно дал понять, что не намерен идти на какие-либо уступки в подобном принципиальном вопросе и, если Соединенные Штаты хотят, чтобы их инициативы были приняты королевством, они должны заплатить очень высокую цену.

Никаких иных компромиссов КСА не предполагает, так как прошли те времена, когда американская администрация могла продавливать нужные для себя решения, обязывая Саудовскую Аравию к их исполнению.

«Пророчество» саудовского принца

Неуступчивость КСА перед американским давлением свидетельствует о возросшем политическом весе королевства. Еще в 2018 году, пять лет назад, наследный принц Мухаммад бин Салман обещал превратить Ближний Восток во главе с Саудовской Аравией в «новую Европу».

«Я думаю, что новой Европой станет Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия в ближайшие пять лет будет совершенно другим. Бахрейн будет совершенно другим, Кувейт. Даже Катар, несмотря на наши с ним разногласия, имеет сильную экономику и в ближайшие пять лет будет совершенно другим. ОАЭ, Оман, Ливан, Иордания, Египет, Ирак.

Если мы добьемся успеха в ближайшие пять лет, то многие страны последуют за нами и следующий глобальный ренессанс в ближайшие 30 лет, с божьей помощью, произойдет на Ближнем Востоке.

Это война саудитов, это моя война, которую я принимаю лично, и я не хочу умереть раньше, чем увижу Ближний Восток в авангарде мира. И я думаю, что эта цель будет достигнута на 100%».

Эти слова можно считать и в определенной степени политическим предсказанием, которое продолжает сбываться.

Планы превращения Саудовской Аравии не только в регионального лидера, но и государство с мировыми амбициями, готовое стать одним из полюсов многополярного мира, красной нитью проходят через всё правление кронпринца Мухаммада бин Салмана.

Эти задачи саудовский правитель планирует выполнить в тесной координации со своими арабскими союзниками и в первую очередь странами — участниками Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Все они имеют между собой много общего в плане политической системы, экономической и правовой модели и готовы идти вместе к общим целям, которые и озвучил Мухаммад бин Салман, — вывести Ближний Восток и Аравию из мировой периферии в новый центр мировой политики. Конечно, для этого необходимы и соответствующие экономические предпосылки.

«Видение-2030»: экономика и нефть

Начиная с 1970-х годов одной из ключевых целей правительства Саудовской Аравии было снижение зависимости от нефтяных ресурсов. А принятая в 2016 году программа «Видение–2030» должна помочь преодолеть эту тенденцию к 2030 году.

После начала постепенного перехода стран ССАГПЗ к экономике нового типа, не связанной с нефтяными доходами, основным вызовом для них, как бы странно это ни казалось, остаются высокие цены на нефть. Периоды их роста серьезно тормозят процесс реформ, заставляя вновь и вновь обращаться к сверхдоходам и использовать их для финансирования социальных программ вместо активизации программ развития.

Однако на нынешнем этапе новые правители монархий Залива смогли сохранить импульс своих инициатив по диверсификации экономики, несмотря на высокие мировые цены на углеводороды. Наоборот, они продолжают свой экономический курс, заложенный в периоды низких цен на нефть, начиная с 2014 года, когда происходили сокращения социальных расходов.

В частности, 16 апреля 2023 года наследный принц Мохаммед бин Салман объявил о завершении передачи 4% акций Saudi Aramco из государственной собственности в инвестиционный фонд Sanabil Investments. Стоимость трансфера оценивается в $77,8 млрд. Этот шаг является частью более важной цели по снижению зависимости королевства от нефти за счет расширения и модернизации экономики в пользу развития не нефтяных секторов и отраслей в рамках программы «Видение–2030».

«Видение» предполагает три основные цели: сделать страну «сердцем арабского и исламского мира», стать глобальным инвестиционным центром, а также использовать местоположение страны для превращения ее в логистический и транспортный узел, соединяющий Африку и Евразию. Цели должны быть реализованы по трем направлениям развития Саудовской Аравии, заложенным в «Видении–2030».

Многовекторность как традиция

Конечно, эти задачи коррелируются с намерениями королевства и далее продолжать многовекторную политику, снижать зависимость от Соединенных Штатов в сфере обороны, безопасности и международной политики.

На фоне российской СВО на Украине, которая наиболее рельефно выявила в международной системе все линии разлома, у таких государств, как Саудовская Аравия, появляется шанс закрепить собственное влияние по одной из этих линий и вести диалог на равных со вчерашними мировыми лидерами, будь то США, Россия или Китай.

И даже имея в виду возможную нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, которую активно продвигает администрация Байдена, следует понимать, что Эр-Рияд не намерен здесь подыгрывать Вашингтону, но готов пойти на этот шаг, лишь получив максимум дивидендов, которые Белый дом вряд ли готов предоставить.

Несмотря на союзнические связи между Эр-Риядом и Вашингтоном, королевство всегда имело собственный взгляд на многие региональные проблемы, по которым расходилось с Соединенными Штатами. Хотя эти расхождения не носили стратегического характера, они демонстрировали способность саудовского руководства продвигать собственные интересы, не взирая на их несовпадение с позицией Белого дома и давление со стороны США.

Сейчас королевство не только возвращается к этой стратегии проведения самостоятельной внешней политики при сохранении союзнических связей с Вашингтоном, но и стремится придать этой линии необратимый характер и далее все больше сокращать свою зависимость от США.

Политика Мухаммада бин Салмана напоминает ту внешнеполитическую линию королевства, которую проводил его предшественник король Сауд, начиная с середины 1950-х годов. Поэтому, если говорить о многовекторности как основе внешнеполитической концепции КСА, то она была заложена в сам момент выхода Эр-Рияда на международную арену и не является чем-то новым.

Король Сауд между Насером и Эйзенхауэром

Отношения между США и Саудовской Аравией вскоре после установления дипломатических связей приобрели союзнический характер.

В 1951 году было подписано Соглашение о взаимной оборонной помощи, которое позволило Саудовской Аравии стать получателем современного американского оружия, а США разместить в королевстве свою базу.

Однако уже в 1953 году на трон взошел новый король Сауд, который вскоре пересмотрел параметры партнерства с США и прежде всего отказался следовать в русле американской антикоммунистической стратегии.

Создание Багдадского пакта, или СЕНТО (куда сами американцы не вошли, сохраняя лишь «ассоциированное членство»), еще больше насторожило саудовское руководство. Эр-Рияд видел в СЕНТО не столько антисоветский пакт, сколько гегемонистский проект Вашингтона и Лондона, через который те хотели использовать региональных лидеров в собственной антисоветской стратегии.

В связи с этим в октябре 1955 года король Сауд сблизился с тогдашним президентом Египта Гамалем Абдель Насером, проводившим просоветский внешнеполитический курс.

В марте 1956 года Сауд посетил Каир, где вместе с президентом Египта Насером и Сирии Шукри аль-Куватли сделал совместное заявление относительно вопросов безопасности и обороны в регионе, выступив против создания на Ближнем Востоке прозападных военных блоков.

Когда Великобритания, Франция и Израиль вторглись в Египет 29 октября 1956 года в связи национализацией Насером Суэцкого канала, король Сауд объявил всеобщую мобилизацию и приказал открыть военкоматы. Среди первых, кто вступил в армию, были многие члены правящей семьи, включая принца Салмана бин Абдель Азиза (нынешний король), выразившие готовность отправиться воевать в Египет.

Однако король Сауд тогда решил прибегнуть к более эффективным шагам и впервые ввел запрет на поставки нефти во Францию и Великобританию.

Тогда же Сауд поддержал алжирскую революцию против Франции. Саудовская Аравия начала оказывать алжирским патриотам как дипломатическую, так и финансовую помощь. Сам Сауд лично пожертвовал средства для алжирских партизан и призвал всех саудовцев поддержать его инициативу. Подобные пожертвования предоставлялись ежегодно, пока Алжир не провозгласил свою независимость в 1962 году.

При этом Сауду удавалось продолжать получать военную и иную помощь от США, используя свое значение как важнейшего экспортера нефти в Соединенные Штаты.

Сам король после встречи с президентом Эйзенхауэром в 1957 году лишь согласился рассмотреть возможность присоединения к его доктрине, взамен потребовав поддержать арабов в противостоянии с Израилем и заставить Францию уйти из Алжира.

В итоге Сауд привез из США пакет военной помощи, но так и не присоединился к антикоммунистическому пакту американского президента…

Демарш короля Фейсала

После смещения короля Сауда в 1964 г. его заменил король Фейсал, который выступил за развитие более тесных военно-политических связей с Соединенными Штатами.

Этому способствовала доктрина Никсона, в рамках которой большее внимание начало уделяться Ближнему Востоку и поддержке местных партнеров Вашингтона в укреплении их военной мощи вместо непосредственного участия США в войнах на стороне американских союзников в Индокитае.

Тогда Саудовская Аравия наряду с шахским Ираном превратилась в «два столпа» региональной архитектуры безопасности, создаваемой Соединенными Штатами.

Однако и в этих условиях королевство смогло продемонстрировать самостоятельность в принятии решений вопреки воле США.

Когда в 1973 году во время очередной арабо-израильской войны США и ряд европейских государств стали оказывать военную помощь Израилю, оказавшемуся на грани поражения, король Фейсал ввел запрет на экспорт нефти из королевства. В этом его поддержали и иные арабские страны.

«Полная поддержка Израиля Америкой в борьбе с арабами делает для нас чрезвычайно трудным продолжать снабжать Соединённые Штаты нефтью или даже оставаться друзьями с Соединёнными Штатами», — заявил тогда Фейсал в интервью международным СМИ.

В 1974 году после того, как США оказали давление на Израиль, чтобы тот начал переговоры с Сирией по поводу Голанских высот, нефтяное эмбарго в отношении США было снято.

Лишь военная интервенция Саддама в Кувейт в 1990 году серьезно усилила зависимость Саудовской Аравии от США.

А затем Вашингтон умело манипулировал иранской угрозой, заставляя Эр-Рияд быть своим верным ближневосточным союзником. Но подобной верности сам не проявлял, отказываясь поддержать Саудовскую Аравию в операциях против хуситов, а затем и бросив на произвол судьбы своих афганских партнеров, переориентировавшись на поддержку киевского режима и «оптимизировав» свое присутствие на Ближнем Востоке.

Естественно, в этих условиях у Мухаммад бин Салмана есть все шансы не только вернуться к многовекторности времен короля Сауда, но и превзойти своего предшественника, превратив королевство в новый полюс многополярного мира.