В 2011 году президент России Владимир Путин специальным указом установил новый профессиональный праздник «в целях признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты и независимости государства». Дата его празднования — 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.

Иван Шилов ИА Регнум АК-47

День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и создателей вооружений. Идея праздника родилась в 2010 году, когда Путин, занимавший тогда пост главы правительства, посетил Ижевск. Он совершил экскурсию по оборонному предприятию «Ижмаш», осмотрел цеха, которые на протяжении десятилетий производят оружие. Пообщался с Михаилом Калашниковым — конструктором легендарного автомата. Именно в ходе этой беседы Калашников обратился с просьбой учредить День российского оружейника.

О том, чего достигла отечественная оборонка к настоящему моменту и как новинки ВПК проявили себя в деле, ИА Регнум рассказал эксперт по вооружениям и военной технике, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

ИА Регнум: Дмитрий Николаевич, широко распространено мнение, что военно-промышленный комплекс России как минимум один из ведущих в мире. Согласны ли вы с такой оценкой?

Дмитрий Корнев: Действительно, российский ВПК — один из самых мощных в мире. В абсолютных цифрах — в рублях, в штуках, в единицах, в количестве занятых людей — мы где-то на втором-третьем месте. Но мы привыкли считать, что СССР и США — это первая двойка, и Россия — преемница СССР — соответственно, в самом деле остаётся в первой двойке. Китай нас догоняет, а остальные страны идут следом.

ИА Регнум: Какие образцы российских вооружений, применяемых сегодня на поле боя, а также перспективных, на ваш взгляд, заслуживают нашей особой гордости?

Д. К.: Есть отрасли ВПК, в которых мы обладаем безусловным лидерством. Это лучшие мировые образцы либо уровень лучших мировых образцов.

Прежде всего — то, чем оснащены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), баллистические ракеты. Здесь мы находимся на переднем крае мировых достижений. Ракеты, которыми мы располагаем, на данный момент по многим позициям не имеют мировых аналогов. Возможно, нас хотели бы догнать по этим позициям, ведутся работы, чтобы как-то сократить разрыв с нами. Но вопрос: почему эти другие страны ранее не создали таких ракет?

ИА Регнум: События нескольких месяцев в зоне СВО, по мнению многих наблюдателей, наглядно показали эффективность российского оружия против ведущих образцов натовского ВПК. Согласны ли Вы с такой оценкой и почему?

Д. К.: Надо понимать, что не существует чудо-оружия. В том числе — для ВСУ. И, к сожалению, для нас. Успех зависит не только от качества или каких-то свойств отдельных образцов техники. То есть «приехала «Армата» на поле боя, и мы победили» — такого ожидать не следует. Вот к ВСУ приехали немецкие «Леопарды», и это не привело к качественному перелому в ходе боевых действий. У противника появились британские крылатые ракеты Storm Shadow, но это тоже не привело к качественному скачку. В сентябре поступят первые «Абрамсы», и они не приведут к победе ВСУ. Не существует никакого «вундерваффе». Победа — это результат комплекса действий — планы, разведка, взаимодействие частей и соединений, боевой дух, ресурсы. Всё вместе.

Но военная техника, конечно, играет огромную роль. Бонусом нашей стороны является то, что образцы техники, которые в России создавались в последние 20–30 лет, оказались актуальными. То есть большинство образцов техники, которые мы создали и приняли на вооружение, выдержали испытание специальной военной операцией. Их не пришлось выбрасывать или срочно что-то переделывать.

ИА Регнум: Российские предприятия существенно повысили темпы выпуска оружия и снарядов. Есть информация, что производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Некоторые источники даже говорят про десятки раз. Обеспечивает ли такой рост явное превосходство над поставками НАТО для ВСУ?

Д. К.: ВПК сейчас увеличил свою работу в несколько раз, это обеспечивает выполнение задач в зоне СВО. На каких-то позициях даже обеспечивается определённое преимущество. К сожалению, это самый активный конфликт в истории человечества после Второй мировой войны. Спецоперация показала, что расходы боеприпасов сопоставимы с Великой Отечественной, а может быть, даже выше. К этому никто не готовился — ни на Украине, ни в России. Изначально никто не ожидал, что конфликт продлится, скажем, не три месяца, а гораздо больше. Что нам придётся перестраивать всю военную экономику.

Мы понимаем, что объём производства в странах НАТО огромен. И мы не планировали обеспечивать конкуренцию с этим объёмом, но сейчас вынуждены её обеспечивать. А эти изменения позволяют не только парировать увеличение военной помощи ВСУ, но и обеспечивать какое-то превосходство по боеприпасам и технике.

ИА Регнум: На Западе слышны заявления, что их арсеналы близки к истощению «помощью» киевскому режиму. Можно ли сейчас констатировать, что мощь отечественного ВПК доказала своё превосходство над натовским?

Д. К.: Абсолютно точно можно говорить, что западные запасы истощены. Они тоже к такому не готовились. У них нет свободных запасов соответствующих объёмов. Они оставляют себе определенный неприкосновенный запас и сверх этого. Например, сейчас пошли в ход кассетные боеприпасы, и это тоже следствие того, что запасы обычных боеприпасов оскудели.

Но надо учитывать: в США сейчас тоже в несколько раз увеличивается производство снарядов. Европа увеличивает производство снарядов и боеприпасов прочих видов. То есть эти боевые действия «всколыхнули» ВПК и на Западе.

Пусть там расходы военно-промышленных комплексов увеличились не в три раза, но они увеличились. И ещё надо понимать, что все деньги, которые США выделяют на военную помощь ВСУ, не покидают территорию США. Эти деньги идут американскому военно-промышленному комплексу, «шарманка» работает сама на себя. И на это нам тоже придётся реагировать.

ИА Регнум: В какой мере в зоне СВО применяются новейшие российские разработки? Можно ли применение таких образцов назвать существенным или нам пока есть куда расти в этом плане? И какие образцы российского вооружения проявили себя настолько ярко, что заслужили живой интерес на мировом рынке?

Д. К.: Один из самых эффективных образцов — это танк Т-90М «Прорыв». Он себя великолепно показал во всех смыслах.

Очень интересные образцы дронов, прежде всего типа «Ланцет». Это семейство, так скажем, развивающееся. Это наши крылатые ракеты — и воздушного, и морского, и наземного базирования. Ракетные комплексы «Искандер-М». Всё это показало себя с самой лучшей стороны.

Стрелковое оружие — тоже очень хорошо себя зарекомендовало. То же можно сказать об автомобилях повышенной проходимости типа «Тигр М» и им подобных.

Система дистанционного минирования «Земледелие» впервые была применена в этом году на южных участках боевых действий в зоне СВО. Очень интересная система. Именно «Земледелие» сыграло большую роль в том, что контрнаступление украинской армии как минимум затормозилось.

Конечно же, нельзя не упомянуть наши вертолёты Ка-52. Из других образцов авиации можно было бы привести в пример Су-35 С. Он — как «рабочая лошадка», вытягивает всё. Именно он, а не Су-34 или Су-57.