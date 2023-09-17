«Мумии пришельцев». Зачем конгрессу Мексики понадобились слушания по НЛО
Какие-то мистические истории начинаются в Москве на Патриарших, а некоторые — в один из августовских вторников в столице Мексики, когда журналист и уфолог Хайме Моссан встретился с депутатом правящей партии «МОРЕНА» Серхио Гутьерресом.
После этого общественность узнала, что в сентябре в Конгрессе пройдут первые слушания, посвященные анализу и феномену аномальных воздушных явлений — в частности, НЛО.
Засуетились мексиканские депутаты не просто так: незадолго до этого группа экспертов слушала показания бывших военнослужащих в Конгрессе США — там и прозвучали слова о том, что Пентагон скрывает доказательства существования инопланетных космических кораблей и «нечеловеческие» останки.
Решив не отставать от северного соседа, мексиканцы назначили очередное заседание Конгресса на 12 сентября, также пригласили туда отставных американских военнослужащих (как показатель «статуса» мероприятия) и уже упомянутого Хайме Моссана, который успел поруководить серией журналистских расследований о феномене НЛО в Мексике.
Последний, правда, на тот момент не говорил, что принесет на заседание нечто, что облетит мировой Интернет в статусе «мумий пришельцев».
Две руки, две ноги
Два мумифицированных тела с удлиненными головами и тремя пальцами на руках путешествовали между Конгрессом и офисом Моссана в одном из районов Мехико на протяжении пары дней — для удобства их разместили в коробках со стеклянными крышками.
Журналисты Reuters, прорвавшиеся к иноземным трупам одними из первых, вскоре представили общественности «эксклюзивную» характеристику: выглядят древними, имеют две руки, две ноги, два глаза и рот.
На фоне всего этого Хайме Моссан вещал про то, что найдены эти экземпляры еще в 2017 году в перуанской пустыне Наска — и, согласно результатам некоего научного исследования, не связаны ни с одним земным видом и что им — никак не менее тысячи лет.
Впрочем, научное сообщество уже после триумфального появления пришельцев в зале заседаний Конгресса начало что-то подозревать. Некоторые представители НАСА заявили о том, что образцы должны быть доступны для постороннего тестирования.
Антропологи из Перу — съевшие на изучении мумий собаку — начали говорить о том, что все предыдущие находки такого рода оказывались подделками: преступники брали мумифицированные останки детей из доиспанских захоронений, уродовали их, прикрепляли части тел от животных, а потом продавали как трупы пришельцев, оборотней, мутантов и прочих неведомых зверей.
Вишенкой на торте стало то, что мексиканские биологи проанализировали презентуемые Моссаном результаты тестов ДНК пришельцев и пришли к выводу о том, что они указывают на вполне себе земное — хоть и очень древнее — происхождение.
О происхождении видов
Уже на этой стадии к делу подключилось министерство культуры Перу.
Руководство министерства заявило, что это никакие не пришельцы, а костные останки доиспанского периода. Сей факт был задокументирован еще в 2017 году, когда мумии нашли в пустыне Наска, и неоднократно подтверждался как местными, так и зарубежными палеонтологами.
А вот как останки оказались в Мексике — хотя были запрещены к вывозу — выяснить еще только предстоит.
Хайме Моссан уголовного разбирательства и обвинений в хищении национальных реликвий не испугался: заявил, что действовал исключительно в рамках закона, а сами мумии и вовсе принадлежат не ему.
«Хозяином» оказался никому неизвестный мексиканец, который присутствовал на слушаниях в Конгрессе, отказался давать какие-либо комментарии и ухитрился не попасться на глаза никому их журналистов.
Прелестные создания
Впоследствии оказалось, что перуанские «пришельцы» не были дебютом Моссана.
В 2015 году в одной из телепередач он презентовал мумифицированные останки «инопланетного ребенка». Позже оказалось, что ребенок был вполне себе человеческий.
В 2016-м Моссан показывал неизвестных существ, позднее идентифицированных как обезьяна со шкурой и чучело из летучей мыши (с добавлением эпоксидной смолы).
Подобный бэкграунд, прямо скажем, до выступлений в Конгрессе не сильно часто доводит, но становится поводом для создания скандалов и большого количества баек после них.
В связи с этим возникает логичный вопрос — а не захотели ли мексиканские политики просто устроить шоу, чтобы отвлечь общественность от предвыборной кутерьмы?
Шумиха и последствия
От споров по поводу скорых президентских выборов в Мексике причастные к ним не сильно отвлеклись, но видеоролики с мумиями пришельцев стали вирусными, оказались на первых полосах газет во всем мире, а волна интереса к НЛО вспыхнула с новой силой.
Для Хайме Моссана — который по большей части известен как журналист и сценарист разного рода шоу — это было, можно сказать, одно из самых ярких событий в карьере.
Однако интересно то, что уже через сутки после новости о мексикано-перуанских пришельцах в руководстве НАСА объявили о назначении первого директора по исследованиям неопознанных аномальных явлений.
Правда, сооружать шапочку из фольги и пересматривать «Секретные материалы» все же рановато (хотя второе — вполне достойное дело).
По большей части характер таких исследований — координируемых Пентагоном — касается разработок по изучению беспилотных летательных аппаратов, методов их обнаружения, обезвреживания и маскировки, а также проведения испытаний.
Как вы понимаете, уместность подобных маневров в непростые военные времена вряд ли вызовет у кого-то вопросы. А интерес к НЛО (в том числе и разоблачительного характера) позволит благосклонно смотреть и на дополнительный поток бюджетных средств, падающих на счета чиновников военной и космической отраслей.