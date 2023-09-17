Какие-то мистические истории начинаются в Москве на Патриарших, а некоторые — в один из августовских вторников в столице Мексики, когда журналист и уфолог Хайме Моссан встретился с депутатом правящей партии «МОРЕНА» Серхио Гутьерресом.

Иван Шилов ИА REGNUM

После этого общественность узнала, что в сентябре в Конгрессе пройдут первые слушания, посвященные анализу и феномену аномальных воздушных явлений — в частности, НЛО.

Засуетились мексиканские депутаты не просто так: незадолго до этого группа экспертов слушала показания бывших военнослужащих в Конгрессе США — там и прозвучали слова о том, что Пентагон скрывает доказательства существования инопланетных космических кораблей и «нечеловеческие» останки.

Решив не отставать от северного соседа, мексиканцы назначили очередное заседание Конгресса на 12 сентября, также пригласили туда отставных американских военнослужащих (как показатель «статуса» мероприятия) и уже упомянутого Хайме Моссана, который успел поруководить серией журналистских расследований о феномене НЛО в Мексике.

Последний, правда, на тот момент не говорил, что принесет на заседание нечто, что облетит мировой Интернет в статусе «мумий пришельцев».

Две руки, две ноги

Два мумифицированных тела с удлиненными головами и тремя пальцами на руках путешествовали между Конгрессом и офисом Моссана в одном из районов Мехико на протяжении пары дней — для удобства их разместили в коробках со стеклянными крышками.

Журналисты Reuters, прорвавшиеся к иноземным трупам одними из первых, вскоре представили общественности «эксклюзивную» характеристику: выглядят древними, имеют две руки, две ноги, два глаза и рот.

На фоне всего этого Хайме Моссан вещал про то, что найдены эти экземпляры еще в 2017 году в перуанской пустыне Наска, и, согласно результатам некоего научного исследования, не связаны ни с одним земным видом, и что им никак не менее тысячи лет.

Впрочем, научное сообщество уже после триумфального появления пришельцев в зале заседаний Конгресса начало что-то подозревать. Некоторые представители НАСА заявили о том, что образцы должны быть доступны для постороннего тестирования.

Антропологи из Перу, съевшие на изучении мумий собаку, начали говорить о том, что все предыдущие находки такого рода оказывались подделками: преступники брали мумифицированные останки детей из доиспанских захоронений, уродовали их, прикрепляли части тел от животных, а потом продавали как трупы пришельцев, оборотней, мутантов и прочих неведомых зверей.

Вишенкой на торте стало то, что мексиканские биологи проанализировали презентуемые Моссаном результаты тестов ДНК пришельцев и пришли к выводу о том, что они указывают на вполне себе земное, хоть и очень древнее происхождение.

О происхождении видов

Уже на этой стадии к делу подключилось министерство культуры Перу.

Руководство министерства заявило, что это никакие не пришельцы, а костные останки доиспанского периода. Сей факт был задокументирован еще в 2017 году, когда мумии нашли в пустыне Наска, и неоднократно подтверждался как местными, так и зарубежными палеонтологами.

А вот как останки оказались в Мексике, хотя были запрещены к вывозу, выяснить еще только предстоит.

Хайме Моссан уголовного разбирательства и обвинений в хищении национальных реликвий не испугался: заявил, что действовал исключительно в рамках закона, а сами мумии и вовсе принадлежат не ему.

«Хозяином» оказался никому неизвестный мексиканец, который присутствовал на слушаниях в Конгрессе, отказался давать какие-либо комментарии и ухитрился не попасться на глаза никому их журналистов.

Прелестные создания

Впоследствии оказалось, что перуанские «пришельцы» не были дебютом Моссана.

В 2015 году в одной из телепередач он презентовал мумифицированные останки «инопланетного ребенка». Позже оказалось, что ребенок был вполне себе человеческий.

В 2016-м Моссан показывал неизвестных существ, позднее идентифицированных как обезьяна со шкурой и чучело из летучей мыши (с добавлением эпоксидной смолы).

Подобный бэкграунд, прямо скажем, до выступлений в Конгрессе не сильно часто доводит, но становится поводом для создания скандалов и большого количества баек после них.

В связи с этим возникает логичный вопрос: «А не захотели ли мексиканские политики просто устроить шоу, чтобы отвлечь общественность от предвыборной кутерьмы?»

Шумиха и последствия

От споров по поводу скорых президентских выборов в Мексике причастные к ним не сильно отвлеклись, но видеоролики с мумиями пришельцев стали вирусными, оказались на первых полосах газет во всем мире, а волна интереса к НЛО вспыхнула с новой силой.

Для Хайме Моссана, который по большей части известен как журналист и сценарист разного рода шоу, это было, можно сказать, одно из самых ярких событий в карьере.

Однако интересно то, что уже через сутки после новости о мексикано-перуанских пришельцах, в руководстве НАСА объявили о назначении первого директора по исследованиям неопознанных аномальных явлений.

Правда, сооружать шапочку из фольги и пересматривать «Секретные материалы» все же рановато (хотя второе — вполне достойное дело).

По большей части характер таких исследований, координируемых Пентагоном, касается разработок по изучению беспилотных летательных аппаратов, методов их обнаружения, обезвреживания и маскировки, а также проведения испытаний.

Как вы понимаете, уместность подобных маневров в непростые военные времена вряд ли вызовет у кого-то вопросы. А интерес к НЛО (в том числе и разоблачительного характера) позволит благосклонно смотреть и на дополнительный поток бюджетных средств, падающих на счета чиновников военной и космической отраслей.