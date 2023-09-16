Республиканцы в Конгрессе официально запустили процедуру импичмента Джо Байдена. При этом они сами признают, что реальных шансов отстранить Байдена от власти у них нет. Но угроза импичмента — попытка ослабить позиции Байдена на выборах или даже вынудить его добровольно уйти в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM

На протяжении долгого времени тема импичмента была табуированной для Вашингтона.

Между обеими основными партиями — республиканцами и демократами — сохранялся консенсус о том, что импичмент имеет смысл объявлять только в случае, если президент США совершил совсем уж вопиющее преступление, выходящее за рамки обычного для Вашингтона обхода законов или личной наживы.

Первым президентом США, которому попытались объявить импичмент, был Эндрю Джонсон в далёком 1868 году.

Он был вице-президентом в кабинете Авраама Линкольна и получил бразды правления после убийства своего старшего партнёра по тандему. Джонсон считался умеренным демократом, и республиканцы предполагали, что он будет проводить политику Линкольна по реконструкции южных штатов после гражданской войны и борьбе с остатками рабовладельческой системы.

Однако Джонсон выбрал другой путь — он сходу прекратил все реформы Линкольна, а заодно и вывел войска северян с юга США. В южных штатах тут же этим воспользовались, чтобы начать создание системы сегрегации, которая затем просуществовала почти столетие.

Республиканцы посчитали действия Джонсона попыткой пересмотреть итоги гражданской войны. И попытались объявить ему импичмент — впрочем, безрезультатно.

Дело в том, что отцы-основатели США понимали риски импичмента, который контролирующая Конгресс партия всегда может задействовать против неугодного президента в Белом доме. Поэтому в американской конституции была включена очень высокая планка для отстранения президента от власти.

Сначала Палата представителей должна провести расследование по импичменту и подготовить специальные статьи импичмента.

Затем нижняя палата Конгресса простым большинством голосов эти статьи должна утвердить. Она выступает в роли прокурора в политическом процессе, который таким образом принимает решения, достаточны ли серьёзны обвинения против президента и стоит ли их рассматривать в Конгрессе.

Если статьи импичмента приняты нижней палатой, то затем они попадают в Сенат. Тот уже представляет из себя политический суд присяжных. Не зря всеми слушаниями по импичменту заведует не спикер, лидер большинства или вице-президент — а председатель Верховного суда.

В суде присяжных необходимо единогласное решение для признания вины. В суде Сената по импичменту эту планку понизили — но она всё равно остаётся очень высокой. Нужно набрать не меньше двух третей голосов.

Этот порог настолько высок, что его в американской истории ни разу не удалось переступить.

Для импичмента президента Джонсона республиканцам не хватило считанных голосов. Следующим же, кто оказался под угрозой импичмента, был Ричард Никсон в связи с «Уотергейтом».

Никсону вполне мог грозить реальный импичмент — он тогда растерял поддержку большинства однопартийцев. Понимая опасность происходящего, Никсон принял решение уйти в отставку за неделю до голосования в Конгрессе.

Его вице-президент Джеральд Форд, заступив на президентский пост, первым же указом помиловал Никсона. И тому удалось избежать попадания в список президентов, кому пытались объявить импичмент.

Следующим американским президентом, которому угрожал импичмент, стал уже демократ Билл Клинтон на исходе 90-х годов.

В ту эпоху вокруг Клинтона гремело огромное количество скандалов — от сексуальных похождений до странных смертей близких к нему людей вроде личного юриста Винса Фостера. Клинтона обвиняли и в махинациях с недвижимостью в родном Арканзасе, и в получении взяток из Китая.

Однако ни в одном из случаев республиканцам в Конгрессе, как они этого не пытались, не удалось поймать Клинтона с поличным.

В отчаянии они ухватились за историю с Моникой Левински — и обвинили Клинтона во лжи под присягой. Ведь тот долгое время отрицал свою связь с Левински, в том числе и в рамках судебного процесса по иску другой женщины — Полы Джоунс, обвинявшей Клинтона в домогательствах.

Демократы тогда указывали на то, что это хоть и является уголовным преступлением, но не относится к государственной политике США. Впрочем, республиканцы решили во что бы то ни стало объявить импичмент Клинтону — и сильно с этим просчитались.

Рейтинги Клинтона на фоне процедуры импичмента подросли, а вот республиканцы как раз растеряли свою популярность и еле-еле выиграли на следующих выборах.

В эпоху Джорджа Буша-младшего к вопросу импичмента уже подошли демократы. Они думали объявить Бушу импичмент за начало войны в Ираке и ложь Белого дома о наличии оружия массового поражения у Саддама Хусейна. Это было бы гораздо более серьёзным основанием для импичмента, чем любовные похождения Клинтона.

Но в итоге демократы испугались, что импичмент ударит по ним также, как по республиканцам, и не решились на это пойти.

Похожей стратегии придерживались и республиканцы в период президентства Барака Обамы. Ему было за что объявить импичмент — от Ливии и Сирии до внутриполитических скандалов с давлением на республиканские НКО на выборах 2012 года. Но и здесь республиканцы уже проявили выдержку и не стали так раскачивать лодку в Вашингтоне.

Ситуация сильно поменялась с приходом к власти Дональда Трампа.

Демократы оказались настолько шокированы его победой, что начали попытки объявить Трампу импичмент уже в первые месяцы его президентства. Они надеялись найти факты связей Трампа с Россией — и на основе этого досрочно отстранить его от власти. Но безуспешно — длительное расследование «Рашагейта» закончилось оправданием Трампа.

Тогда демократы ухватились за другую идею.

Они обвинили Трампа в давлении на Украину с целью поиска компромата на Джо Байдена, на тот момент кандидата в президенты США. Из этого родился уже новый скандал — «Украинагейт».

В конце 2019 года Палата представителей под контролем демократов объявила Трампу импичмент. Но в Сенате он был оправдан.

Спустя год ситуация повторится.

После драматичных событий штурма Капитолия демократы вновь прибегли к процедуре импичмента. К тому моменту Трамп уже ушёл из Белого дома. Но ему всё равно попытались объявить импичмент постфактум — и снова неудачно. Нижняя палата проголосовала «за», а в Сенате найти две трети голосов не удалось.

Тем не менее Трамп умудрился войти в историю США как первый президент, которому дважды пытались объявить импичмент. Республиканцы восприняли это очень остро. И теперь своим импичментом в отношении Байдена будут мстить демократам за то унижение.

Формальным основанием для импичмента Байдена станет коррупция его семьи, включая сына Хантера. Ведь всё семейство Байденов умудрилось заниматься мошенническими схемами и получать взятки сразу в дюжине стран мира — включая Украину, Китай, Румынию и Мексику.

Республиканцы недавно уже представили отчёт ФБР о том, что Байден-старший вместе со своим сыном получили взятки по 5 миллионов долларов каждая от украинского олигарха и директора фирмы Burisma Николая Злочевского.

В рамках начавшегося расследования по импичменту законодатели будут вызывать свидетелей — включая бизнес-партнёров Хантера — давать показания под присягой в Конгресс. Могут вызвать и Джон Байдена, а также его соратников — включая советника по нацбезопасности Джейка Салливана, который в марте 2014 года и придумал коррупционную схему с Burisma.

Эта политическая эпопея продлится до конца нынешнего года и начала следующего.

К тому моменту республиканцы подготовят статьи импичмента Байдена и примут их в Палате представителей, где у них имеется большинство. Но Сенат, который контролируется демократами, статьи импичмента благополучно отклонит.

Никакого реального импичмента — с отстранением Байдена от власти — ему не грозит. Демократы на такое никогда не пойдут и объявлять своему президенту импичмент не станут, как бы он ни был виновен.

Но есть небольшая вероятность того, что в ходе импичмента вскроются какие-то ещё более резонансные доказательства коррупции Байденов. И тогда под давлением однопартийцев он будет вынужден уйти в отставку.

Однако гораздо более вероятный сценарий — все останутся при своих.

Республиканцы сделают Байдена ещё одним президентом США, кому попытались объявить импичмент. Байден же будет называть это «охотой на ведьм» и попыткой мести за импичменты Трампа.

Рейтинги Байдена могут слегка просесть, хотя они и так довольно низки.

Осложнится дальнейшее взаимодействие Белого дома и Конгресса, что уже наблюдается прямо сейчас с неспособностью согласовать новый бюджет. Процедура импичмента может ударить и по утверждению расходов на войну на Украине — ведь республиканцы требуют для начала устроить импичмент с расследованием всех фактов коррупции и только затем рассмотреть выделение новых траншей.

Раскол в Вашингтоне ещё усилится.

Скорее всего, Обама останется последним президентом США, кому не объявляли импичмент. Теперь каждому последующему это будет уже грозить — раз импичмент стали применять при каждом удобном поводе. Политическая система США на этом фоне и дальше будет идти вразнос — с отсутствием каких-либо признаков улучшения.