Республиканцы в Конгрессе официально запустили процедуру импичмента Джо Байдена. При этом они сами признают, что реальных шансов отстранить Байдена от власти у них нет. Но угроза импичмента — попытка ослабить позиции Байдена на выборах или даже вынудить его добровольно уйти в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM

На протяжении долгого времени тема импичмента была табуированной для Вашингтона.

Между обеими основными партиями — республиканцами и демократами — сохранялся консенсус о том, что импичмент имеет смысл объявлять только в случае, если президент США совершил совсем уж вопиющее преступление, выходящее за рамки обычного для Вашингтона обхода законов или личной наживы.

Первым президентом США, которому попытались объявить импичмент, был Эндрю Джонсон в далёком 1868 году.

Он был вице-президентом в кабинете Авраама Линкольна и получил бразды правления после убийства своего старшего партнёра по тандему. Джонсон считался умеренным демократом, и республиканцы предполагали, что он будет проводить политику Линкольна по реконструкции южных штатов после гражданской войны и борьбе с остатками рабовладельческой системы.

Однако Джонсон выбрал другой путь — он сходу прекратил все реформы Линкольна, а заодно и вывел войска северян с юга США. В южных штатах тут же этим воспользовались, чтобы начать создание системы сегрегации, которая затем просуществовала почти столетие.

Республиканцы посчитали действия Джонсона попыткой пересмотреть итоги гражданской войны. И попытались объявить ему импичмент — впрочем, безрезультатно.

Дело в том, что отцы-основатели США понимали риски импичмента, который контролирующая Конгресс партия всегда может задействовать против неугодного президента в Белом доме. Поэтому в американской конституции была включена очень высокая планка для отстранения президента от власти.

Сначала Палата представителей должна провести расследование по импичменту и подготовить специальные статьи импичмента.

Затем нижняя палата Конгресса простым большинством голосов эти статьи должна утвердить. Она выступает в роли прокурора в политическом процессе, который таким образом принимает решения, достаточны ли серьёзны обвинения против президента и стоит ли их рассматривать в Конгрессе.

Если статьи импичмента приняты нижней палатой, то затем они попадают в Сенат. Тот уже представляет из себя политический суд присяжных. Не зря всеми слушаниями по импичменту заведует не спикер, лидер большинства или вице-президент, а председатель Верховного суда.

В суде присяжных необходимо единогласное решение для признания вины. В суде Сената по импичменту эту планку понизили, но она всё равно остаётся очень высокой. Нужно набрать не меньше двух третей голосов.

Этот порог настолько высок, что его в американской истории ни разу не удалось переступить.

Для импичмента президента Джонсона республиканцам не хватило считанных голосов. Следующим же, кто оказался под угрозой импичмента, был Ричард Никсон в связи с «Уотергейтом».

Никсону вполне мог грозить реальный импичмент — он тогда растерял поддержку большинства однопартийцев. Понимая опасность происходящего, Никсон принял решение уйти в отставку за неделю до голосования в Конгрессе.

Его вице-президент Джеральд Форд, заступив на президентский пост, первым же указом помиловал Никсона. И тому удалось избежать попадания в список президентов, кому пытались объявить импичмент.

Следующим американским президентом, которому угрожал импичмент, стал уже демократ Билл Клинтон на исходе 90-х годов.

В ту эпоху вокруг Клинтона гремело огромное количество скандалов — от сексуальных похождений до странных смертей близких к нему людей вроде личного юриста Винса Фостера. Клинтона обвиняли и в махинациях с недвижимостью в родном Арканзасе и в получении взяток из Китая.

Однако ни в одном из случаев республиканцам в Конгрессе, как они этого ни пытались, не удалось поймать Клинтона с поличным.

В отчаянии они ухватились за историю с Моникой Левински и обвинили Клинтона во лжи под присягой. Ведь тот долгое время отрицал свою связь с Левински, в том числе и в рамках судебного процесса по иску другой женщины — Полы Джоунс, обвинявшей Клинтона в домогательствах.

Демократы тогда указывали на то, что это хоть и является уголовным преступлением, но не относится к государственной политике США. Впрочем, республиканцы решили во что бы то ни стало объявить импичмент Клинтону и сильно с этим просчитались.

Рейтинги Клинтона на фоне процедуры импичмента подросли, а вот республиканцы как раз растеряли свою популярность и еле-еле выиграли на следующих выборах.

В эпоху Джорджа Буша-младшего к вопросу импичмента уже подошли демократы. Они думали объявить Бушу импичмент за начало войны в Ираке и ложь Белого дома о наличии оружия массового поражения у Саддама Хусейна. Это было бы гораздо более серьёзным основанием для импичмента, чем любовные похождения Клинтона.

Но в итоге демократы испугались, что импичмент ударит по ним так же, как по республиканцам, и не решились на это пойти.

Похожей стратегии придерживались и республиканцы в период президентства Барака Обамы. Ему было за что объявить импичмент — от Ливии и Сирии до внутриполитических скандалов с давлением на республиканские НКО на выборах 2012 года. Но и здесь республиканцы уже проявили выдержку и не стали так раскачивать лодку в Вашингтоне.

Ситуация сильно поменялась с приходом к власти Дональда Трампа.

Демократы оказались настолько шокированы его победой, что начали попытки объявить Трампу импичмент уже в первые месяцы его президентства. Они надеялись найти факты связей Трампа с Россией и на основе этого досрочно отстранить его от власти. Но безуспешно — длительное расследование «Рашагейта» закончилось оправданием Трампа.

Тогда демократы ухватились за другую идею.

Они обвинили Трампа в давлении на Украину с целью поиска компромата на Джо Байдена, на тот момент кандидата в президенты США. Из этого родился уже новый скандал — «Украинагейт».

В конце 2019 года Палата представителей под контролем демократов объявила Трампу импичмент. Но в Сенате он был оправдан.

Спустя год ситуация повторится.

После драматичных событий штурма Капитолия демократы вновь прибегли к процедуре импичмента. К тому моменту Трамп уже ушёл из Белого дома. Но ему всё равно попытались объявить импичмент постфактум и снова неудачно. Нижняя палата проголосовала «за», а в Сенате найти две трети голосов не удалось.

Тем не менее Трамп умудрился войти в историю США как первый президент, которому дважды пытались объявить импичмент. Республиканцы восприняли это очень остро. И теперь своим импичментом в отношении Байдена будут мстить демократам за то унижение.

Формальным основанием для импичмента Байдена станет коррупция его семьи, включая сына Хантера. Ведь всё семейство Байденов умудрилось заниматься мошенническими схемами и получать взятки сразу в дюжине стран мира, включая Украину, Китай, Румынию и Мексику.

Республиканцы недавно уже представили отчёт ФБР о том, что Байден-старший вместе со своим сыном получили взятки по 5 миллионов долларов каждая от украинского олигарха и директора фирмы Burisma Николая Злочевского.

В рамках начавшегося расследования по импичменту законодатели будут вызывать свидетелей, включая бизнес-партнёров Хантера, давать показания под присягой в Конгресс. Могут вызвать и Джон Байдена, а также его соратников, включая советника по нацбезопасности Джейка Салливана, который в марте 2014 года и придумал коррупционную схему с Burisma.

Эта политическая эпопея продлится до конца нынешнего года и начала следующего.

К тому моменту республиканцы подготовят статьи импичмента Байдена и примут их в Палате представителей, где у них имеется большинство. Но Сенат, который контролируется демократами, статьи импичмента благополучно отклонит.

Никакого реального импичмента с отстранением Байдена от власти ему не грозит. Демократы на такое никогда не пойдут и объявлять своему президенту импичмент не станут, как бы он ни был виновен.

Но есть небольшая вероятность того, что в ходе импичмента вскроются какие-то ещё более резонансные доказательства коррупции Байденов. И тогда под давлением однопартийцев он будет вынужден уйти в отставку.

Однако гораздо более вероятный сценарий — все останутся при своих.

Республиканцы сделают Байдена ещё одним президентом США, кому попытались объявить импичмент. Байден же будет называть это «охотой на ведьм» и попыткой мести за импичменты Трампа.

Рейтинги Байдена могут слегка просесть, хотя они и так довольно низки.

Осложнится дальнейшее взаимодействие Белого дома и Конгресса, что уже наблюдается прямо сейчас с неспособностью согласовать новый бюджет. Процедура импичмента может ударить и по утверждению расходов на войну на Украине, ведь республиканцы требуют для начала устроить импичмент с расследованием всех фактов коррупции и только затем рассмотреть выделение новых траншей.

Раскол в Вашингтоне ещё усилится.

Скорее всего, Обама останется последним президентом США, кому не объявляли импичмент. Теперь каждому последующему это будет уже грозить, раз импичмент стали применять при каждом удобном поводе. Политическая система США на этом фоне и дальше будет идти вразнос — с отсутствием каких-либо признаков улучшения.