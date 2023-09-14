На Западе опасаются возврата к власти в Словакии экс-премьера Роберта Фицо, которого называют словацким Орбаном. Но даже победа партии Фицо Smer-SD на выборах 30 сентября этого не гарантирует.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Бои без правил

Парламентская кампания в Словакии всё больше напоминает бои без правил.

13 сентября бывший премьер-министр Словакии Игор Матович и экс-министр внутренних дел республики, один из лидеров партии Smer-SD Роберт Калиняк, подрались перед зданием правительства страны в центре Братиславы.

Зачинщиком был Матович, который приехал к зданию на пикапе с мощными громкоговорителями с целью сорвать пресс-конференцию Калиняка.

А в конце августа соратников экс-премьера Словакии и лидера партии Smer-SD («Направление — социал-демократия») Роберта Фицо обвинили в попытке государственного переворота.

Один из них, руководитель Словацкой информационной службы (SIS) Михал Алач, был сначала задержан, а через несколько дней уволен решением президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Сам Фицо, партия которого лидирует в опросах накануне внеочередных выборов 30 сентября, назвал всё это «полицейским переворотом».

Кроме того, 12 сентября Чапутова обратилась в Конституционный суд Словакии по поводу конфликта с генеральным прокурором страны Марошом Жилинкой. Ещё весной президент потребовала от генпрокурора предоставить ей информацию обо всех делах, закрытых в порядке статьи 363 Уголовного кодекса Словакии. По этой статье генпрокурор Словакии может прекратить любое расследование, признав его необоснованным.

Марош Жилинка запрошенную информацию не предоставил, сославшись на принцип разделения властей.

В свою очередь, Зузана Чапутова официально считает, что «легитимность генерального прокурора обусловлена, прежде всего, назначением его президентом», что будто бы предоставляет президенту полномочия по контролю над деятельностью генпрокурора.

Вся эта юридическая казуистика лишь прикрывает политическую причину конфликта: речь идёт о закрытии дел в отношении Роберта Фицо и Роберта Калиняка, которых ранее безосновательно обвиняли в «создании и поддержке преступных групп в государственных органах».

Соросовская революция

Корни этой истории уходят в 2018 год, когда при поддержке структур Джорджа Сороса в Словакии была организована бархатная цветная революция.

25 февраля 2018-го журналист словацкого издания Aktuality. sk 27-летний Ян Куцяк был найден мертвым, вместе с Куцяком была убита и его невеста Мартина Кушнирова. В полиции заявили, что убийство, скорее всего, связано с расследованием, которым занимался Куцяк: он готовил публикацию о связи окружения тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с калабрийской мафией «Ндрангета».

После убийства журналиста в Братиславе и других городах Словакии прошли массовые демонстрации протеста, организованные НКО, связанными со структурами Сороса. Протестующие и оппозиционные партии требовали отставки Роберта Фицо.

Однако в опубликованной 28 февраля статье Куцяка никаких доказательств контактов словацкого премьера с мафией не оказалось, там был описан словацкий бизнес нескольких граждан Италии, связанных, по утверждению журналиста, с «Ндрангетой».

Но демонстрации с требованием отставки Фицо нарастали.

4 марта президент Словакии Андрей Киска выступил по телевидению с речью, в которой предостерёг правительство от «дальнейшей поляризации общества» и предложил «провести радикальные перестановки в кабинете министров». Премьер-министр Роберт Фицо в ответ объявил президента агентом Джорджа Сороса и обвинил его в переходе на сторону оппозиции.

9 марта на демонстрацию в Братиславе вышли почти 60 тысяч человек — больше 10% жителей города. Эту акцию называют крупнейшей со времен бархатной революции 1989 года, когда население Чехословакии выступило против коммунистического режима. Протестующие снова требовали отставки Фицо и досрочных выборов.

Специальный прокурор Василь Шпирко обвинил министра внутренних дел Роберта Калиняка в участии в преступной схеме по отмыванию 200 млн евро крупным словацким бизнесменом. Шпирко также выдвинул обвинения в коррупции в адрес высших руководителей полиции Словакии.

12 марта 2018 года Калиняк ушёл в отставку, а через три дня это вынужден был сделать и сам Роберт Фицо. Хотя новым премьером стал его бывший заместитель в правительстве и партии Петер Пеллегрини, да и сама Smer-SD осталась в правящей коалиции, протесты как по мановению руки прекратились.

Словацкий Орбан

Хотя все обвинения в его адрес оказались безосновательными, на несколько лет Роберт Фицо ушёл в политическую тень и даже уступил Петеру Пеллегрини лидерство в своей партии. Но после неудачных для неё парламентских выборов в феврале 2020 года Пеллегрини с частью своих сторонников создал новую политическую силу — Hlas-SD («Голос — социал-демократия»), а Фицо вновь возглавил Smer-SD.

Он жёстко критиковал правительство страны, особенно после начала поставок словацкого оружия Киеву, в ответ его самого называли пророссийским политиком и постоянно сравнивали с Виктором Орбаном.

Действительно, Роберт Фицо заявил, что в случае победы на выборах не только прекратит вооруженную помощь Украине, но и по примеру Венгрии потребует, чтобы по территории Словакии вообще не поставлялось оружие Киеву.

Он также публично ставил под сомнение версию киевских властей о событиях в Буче, а ранее говорил, что вооружённый конфликт на Украине начали украинские фашисты, которые с 2014 года бомбят Донбасс. При этом Фицо последовательно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО.

Стоит отметить, что лидер Smer-SD опирается на настроения большинства словацких избирателей.

Согласно последнему опросу GLOBSEC, около половины опрошенных словаков считают США угрозой безопасности для своей страны, а 66% — что США «втягивают Словакию в войну с Россией, потому что выигрывают от этого». А согласно опросу компании Ipsos, большинство жителей Словакии против или даже решительно против вступления Украины в Европейский союз (56%) и НАТО (58%).

При этом почти половина потенциальных избирателей Smer-SD не отвергают возвращение в российскую сферу влияния.

А среди электората партий, которые могут войти в коалицию с политической силой Фицо, этот показатель ещё выше: 61% избирателей правой партии Republika и 68% поддерживающих националистов из SNS (Slovenská národná strana) готовы сменить западный вектор развития страны на пророссийский.

Кроме того, 61% респондентов согласны или скорее согласны с утверждением, что «для Словакии было бы полезно иметь сильного и решительного лидера, которому не приходится обременять себя парламентом и выборами» (данные опроса Ipsos, обнародованные 1 сентября). А такому образу соответствует только Роберт Фицо.

Реакция Запада

В последние дни на Западе усиленно нагнетают обстановку вокруг выборов в Словакии.

Так, 5 сентября обозреватель британской газеты The Guardian Джон Кэмпфнер написал: «Одним махом Словакия может стать новым союзником России. <…> Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану».

Кэмпфнер также добавил, что победа на выборах Фицо будет означать, что внутри Европейского союза и НАТО появится «новый нарушитель спокойствия». В таком случае в политике Братиславы может произойти «опасный разворот на 180 градусов», поскольку она перейдет к тому, чтобы начать оказывать помощь Москве, а не поддерживать режим в Киеве.

В свою очередь, 8 сентября немецкий правительственный портал DW** опубликовал материал «Словакия: пророссийский Фицо имеет все шансы на переизбрание». В нём экс-премьер назван «спорной фигурой, связанной с громкими коррупционными скандалами в стране» — естественно, без каких-либо доказательств.

«Сейчас Роберт Фицо — это не Роберт Фицо 2016 года, который был более прозападным. Его риторика изменилась настолько, что теперь он очень похож на венгерского премьера Виктора Орбана. И это, пожалуй, не сильно изменится, хотя Фицо во время кампании отличается от Фицо в роли премьер-министра», — заявил в комментарии DW политический аналитик Йозеф Ленц из Университета святых Кирилла и Мефодия в Трнаве.

А 12 сентября глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендез написал письмо генеральному директору компании Meta* Марку Цукербергу, призывая его следить за тем, чтобы его платформы (Facebook* и WhatsApp) «не усиливали российскую дезинформацию о выборах, поскольку Словакия готовится провести парламентские выборы в конце месяца».

«Я встревожен недавними сообщениями социальных сетей, таких как Meta*, об усилении российской дезинформации, которая уже привела к подрыву местных выборов в Словакии, — написал Менендез. — Те же силы мобилизуются, чтобы сорвать всеобщие выборы в Словакии 30 сентября в массовом масштабе с гораздо более серьезными последствиями».

Предвыборный расклад

Впрочем, скорее всего, мандатов Smer-SD, Republika и SNS будет недостаточно для получения большинства.

Согласно самому свежему опросу (конец августа), они могут набрать соответственно 20%, 8,8% и 5,3% голосов. И хотя у всех трёх партий рейтинг увеличивается, кроме того, у них самый определившийся избиратель, Роберт Фицо пытается привлечь в коалицию партию Hlas-SD Петера Пеллегрини (занимает третье место в опросах с рейтингом 14,2%). По слухам в словацких политических кругах, Фицо предложил Пеллегрини должность премьера, оставив себе лишь неофициальное лидерство в коалиции.

С другой стороны, Пелегрини обхаживают представители политических сил, ориентирующихся на президента Зузану Чапутову и Брюссель. Речь о пока внепарламентских партиях — леволиберальной «Прогрессивной Словакии» (15%) во главе с вице-президентом Европарламента Михалом Шимечкой, и Христианско-демократическом движении (6,1%). Однако Шимечка примеряет пост премьера на себя и явно не готов предложить его Пеллегрини.

Стоит отметить, что «прогрессисты», которые не скрывают своих связей с Соросом, ещё недавно занимали третье место в рейтингах с большим отрывом от Hlas-SD. Но в августе они вышли на второе и готовы бороться за лидерство любыми способами.

К примеру, недавно в словацких социальных сетях распространились фейковые фото будто бы новых рекламных билбордов Smer-SD с лозунгом «Нет украинскому нацизму», и следы этой акции вели к «соросятам».

Вопреки опасениям сенатора Менендеса ставку на социальные сети в своей кампании делают в первую очередь не сторонники Фицо, а популярная среди молодёжи «Прогрессивная Словакия». Однако упомянутый эксперт Йозеф Ленц считает, что шансы этой партии сформировать коалицию относительно невысоки: «Их шансы были бы выше, если бы выборы проходили раньше, но сейчас рейтинг Smer-SD быстро растёт, и у «Прогрессивной Словакии» нет партнеров-единомышленников, кроме одного — партии «Свобода и Солидарность (SaS)» (последняя может рассчитывать на 6% голосов).

Одно из ключевых условий формирования по результатам выборов прозападной коалиции — прохождение в парламент партии «Демократы» еще одного бывшего премьера Словакии Эдуарда Хегера.

Сейчас её рейтинг — около 3,6–4%, что явно недостаточно для преодоления избирательного барьера (5%). Но даже если «Демократы» окажутся в парламенте, без сторонников Петера Пеллегрини создать большинство на основе «Прогрессивной Словакии» всё равно не удастся. Партия нынешнего спикера парламента Бориса Коллара «Мы — семья» (5,1%), которая готова присоединиться к любой правящей коалиции, погоды в этом случае не сделает.

Кстати, блок на основе партии «бойцового экс-премьера» Игоря Матовича, OL’ANO, которая выиграла выборы в 2020 году, ныне может оказаться за порогом парламента. Дело в том, что барьер для блоков составляет 7%, а соратники Матовича пока могут рассчитывать на 6,4%. С другой стороны, с ними не собираются сотрудничать ни Фицо, ни его главный оппонент Шимечка.

Оружие для Украины

Большинство словацких аналитиков считает, что более реалистичной сейчас выглядит коалиция евроскептиков.

К примеру, политолог и соучредитель Adapt Institute Матей Кандрик уверен, что если Роберт Фицо сформирует новое правительство Словакии, то во внутренней политике оно будет проводить «абсолютно орбановский курс», а во внешней — Фицо, вероятно, выполнит своё обещание прекратить помощь Украине оружием.

Однако в нынешнем словацком правительстве готовы к этому.

«Мы существенно ускорились в передаче оружия. Еще пару пакетов — и больше мы ничем помочь не сможем. Останутся заказы на изготовление оружия для Украины, финансируемые Западом, и украинско-словацкие соглашения об изготовлении оружия. Но это то, что выгодно Словакии, и их Фицо отменять точно не будет», — на условиях анонимности рассказал журналистам политик, близкий к словацким властям.

При этом отдельные словацкие политологи продолжают надеяться на чудо.

Ведущий эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба в начале сентября заявил, что на результаты выборов могут повлиять военные успехи Киева: «Если до конца сентября ВСУ возьмут Токмак, а лучше — пробьют коридор к Азовскому морю, это может полностью изменить избирательные расклады в Словакии».

Кстати, с февраля 2022 по август 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова своими указами разрешила службу в Вооруженных силах Украины девяти словакам. Наступают ли они на Токмак, чтобы изменить избирательные расклады, неизвестно.

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