После того как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава в любом случае запретит импорт украинского зерна в страну, на политическом уровне отреагировать решился Европейский парламент.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомним, что 12 сентября заявление Моравецкого появилось на польском правительственном портале. В нем он переложил ответственность за то, что «более дешевое украинское зерно затопило» Польшу на некие компании, которые хотели на этом заработать и не думали об интересах польских фермеров, а также Европейский союз, долго не хотевший «замечать проблему импорта зерна с Украины».

Поэтому правительство Польши «сохранит полный запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября» (срок, ранее установленный Европейской комиссией для Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии).

Такое нарушение общих торговых правил и законодательства ЕС премьер объяснил сугубо интересами польских фермеров. Но в Европарламенте польские власти обвинили в конъюнктурной политической игре.

12 сентября в ЕП прошли дебаты по поводу обеспечения импорта украинского зерна после 15 сентября.

Хотя решение о продлении или отмене эмбарго станут принимать не депутаты, а Еврокомиссия, голос законодателей будет учтен. Как отмечает польский портал Tygodnik Poradnik Rolniczy, большинство из принявших участие в дебатах евродепутатов выступили против продления эмбарго. Представители Европейской народной партии, социалистов и демократов, либералов и «зеленых» заявили, что Евросоюз должен помочь Украине продать зерно.

«Необходимо сделать все возможное для развития экспортных возможностей, но некоторые политики в Венгрии или Польше из числа популистов пользуются этим, поскольку приближаются выборы, — заявила евродепутат от Германии Виола фон Крамон-Таубадель. — На мой взгляд, украинское сельское хозяйство заслуживает 100% поддержки. Мы должны обеспечить доставку зерна тем, кто в нем нуждается, и бороться с теми, кто пытается помешать этому экспорту».

Евродепутат от Испании Клара Агилера подчеркнула, что Еврокомиссию не должно волновать, что в Польше идет избирательная кампания.

«Нам необходимо обеспечить экспорт зерна с Украины, — прокомментировала она. — То, что в Польше проходят выборы, — это не наша проблема».

В свою очередь евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс обвинил «некоторые правительства стран Центральной Европы» в использовании популистских мер.

Bartlomiej Wojtowicz/ЕРА/ТАСС Акция польских фермеров против притока в страну дешевого украинского продовольствия

Немецкое деловое издание bne IntelliNews цитирует сказанные Моравецким во время предвыборного митинга в городе Косув-Ляцки слова о том, что он «направил ультиматум Европейской комиссии» с «четким требованием — либо вы продлеваете запрет на импорт четырех украинских зерновых до 15 октября, либо мы сами продлим этот запрет».

15 октября состоится голосование по выборам в сейм и сенат Польши. Возможно, Варшава намекает Брюсселю, что после этой даты ее позиция изменится?

Вопрос в том, устроит ли это киевский режим.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал инициировать против Польши разбирательство во Всемирной торговой организации.

«В случае нарушения торгового права в пользу предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО о компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле», — сообщил Шмыгаль.

По мнению одного из украинских изданий, польские власти серьезно беспокоят возможные имиджевые потери, особенно «если Киев будет активен в этом вопросе». А он настроен решительно.

Украина хотела бы в текущем году вывезти около 56 млн тонн зерна. Это предполагает ежемесячный экспорт по суше через «коридоры солидарности» 4,7 млн тонн. Сейчас средний ежемесячный объем составляет 3,2 млн тонн.

Расширение существующих маршрутов и организация новых требует дополнительных расходов.

Если Еврокомиссия согласится продлить эмбарго после 15 сентября, ей придется найти дополнительные 300 млн евро для субсидирования перевозки примерно 10 млн тонн зерна. И Брюсселю придется выбирать, с кем он — с Варшавой или Киевом.

Не исключено, что в этой ситуации киевский режим решится пойти на нестандартные меры.

Польский журнал Myśl Polska обратил внимание на ряд высказываний президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия».

«Он перешел к угрозам в адрес Европы, — пишет издание. — По его мнению, до сих пор украинские беженцы вели себя «достойно» и «проявляли благодарность» к принимающим их европейским странам. Однако все может измениться, если европейские страны откажутся от поддержки Киева или сократят ее. «Трудно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах, если их страна будет брошена», — предупредил Зеленский».

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сегодня в Евросоюзе «нашли приют четыре миллиона украинцев». Большая часть их сосредоточена в Польше. Не исключено, что именно их имел в виду Зеленский, когда рассуждал о непредсказуемой реакции «миллионов украинских беженцев», которые увидят, как Польша «бросила» Украину.

Глава канцелярии президента Польши Павел Шпрот на днях анонсировал новую встречу между своим шефом Анджеем Дудой и президентом Украины. Одной из тем станет польский запрет на ввоз украинского зерна. В нем Дуда находится на стороне Моравецкого. Посмотрим, как на это отреагирует Зеленский и какие аргументы приведет коллеге.