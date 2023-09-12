11 сентября в Норвегии состоялись выборы в местные органы власти. Всего голосование проходило в 357 муниципалитетах. Итоги выборов можно описать хоть и различными, но в любом случае яркими эпитетами.

Иван Шилов ИА Регнум

Выборы «исторические»: впервые за почти 100 лет социал-демократическая Arbeiderpartiet перестала быть самой поддерживаемой партией Норвегии (21,7% голосов), уступив позиции правой партии Høyre, набравшей 25,9% голосов (что больше по сравнению с предыдущими выборами на 5,8%);

Выборы «провальные»: правящая левая коалиция получила плохие результаты во многих крупнейших городах, включая Осло, Берген и Тронхейм. Наибольшее количество голосов левые получили только в 12 из 50 крупнейших муниципалитетов по сравнению с 26 муниципалитетами после предыдущих выборов.

Другой крупно проигравшей партией является Senterpartiet. Партия центра, лидером которой является министр финансов Трюгве Слагсволл Ведум, теряет больше всего сил в 187 муниципалитетах страны;

Выборы «неожиданные»: непарламентская Партия промышленности и бизнеса (Industri — og næringspartiet, INp), называющая себя единственной настоящей экологической партией в Норвегии и выступающая, среди прочего, за продолжение разведки нефти, получила поддержку 3% избирателей, что может иметь решающее значение в некоторых городах.

Но помимо результатов сложности были и с процессом. Несколько муниципалитетов сообщили о проблемах, связанных с проведением голосования.

Так, например, на некоторых избирательных участках отсутствовали бюллетени непарламентских партий, а где-то они были спрятаны за другими. Сотрудники норвежской избирательной комиссии списывали выявленные проблемы на человеческий фактор, не видя в них преднамеренных действий. При этом в ряде муниципалитетов представители региональных отделений непарламентских партий уже подали жалобы на результаты голосования.

Несмотря на то, что подсчет голосов практически завершен, в ряде городов сейчас царит неурегулированная политическая ситуация.

В Бергене, Тронхейме, Лиллестрёме и Фредрикстаде ни один из блоков не имеет большинства. Здесь и в других муниципалитетах предстоят тяжелые переговоры, в результате которых могут сформироваться непредсказуемые коалиции.

По большей части итоги выборов обуславливаются экономическим кризисом, который начался в Норвегии в прошлом году с рекордного скачка цен на электроэнергию.

Рекордный рост цен, нулевой рост экономики, практически отсутствие роста реальной заработной платы, ослабление курса норвежской кроны, повышение ключевой ставки — все это оказало влияние на приоритеты избирателей.

В опросе компании Respons Analyse, проведенном в июле–августе этого года, 45% респондентов ответили, что Норвегия становится все хуже для жизни. После выборов 2021 года эта доля составляла лишь 25%.

Характерно, что в Норвегии сейчас больше пессимистов, чем оптимистов.

В 2021 году 32% ответили, что, по их мнению, через десять лет Норвегия станет лучшей страной для жизни, а в 2023 году — 22%. Оптимизма не добавляет и отчет об экономических перспективах, подготовленный Центральным бюро статистики Норвегии, согласно которому прогнозируется еще одно повышение ключевой ставки до 4,25% в сентября этого года.

«Избиратели хотят решения насущных социальных проблем», — заявила управляющий директор Respons Analyse Анне Греттеберг Мейер. И с ней нельзя не согласиться.

Большая часть избирателей обеспокоены дефицитом ресурсов в системе здравоохранения, ростом стоимости жизни, увеличением количества пожилых. При этом доля тех, кто обеспокоен глобальным потеплением и последствиями экстремальных погодных условий, за два года существенно не увеличилась.

В меньшей степени на выборы в местные органы власти оказала влияние международная повестка, т. к. избиратели больше концентрируются на проблемах своего муниципалитета.

Но характерно, что в условиях продолжающихся боевых действий на Украине норвежским муниципалитетам необходимо принимать больше беженцев, но не все этого хотят.

В мае муниципалитетам было предложено принять на 7000 беженцев больше, чем они уже согласились. Неделю назад стало известно, что муниципалитеты согласились расселить только 34 тысячи беженцев из необходимых 38 тысяч. Это при том, что муниципалитеты могут получить 50 000 норвежских крон на каждого человека в дополнение к первоначальному запросу от Управления интеграции и многообразия.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт

Исполняющая обязанности директора Управления Лисбет Франспласс Рёрен говорит, что некоторые муниципалитеты сообщают, что у них есть проблемы с обеспечением достаточного количества жилья и достаточного потенциала муниципальных услуг, таких как здравоохранение, школы и детские сады.

На итоги выборов повлияли министерские скандалы, в которых погрязла летом этого года Норвегия.

В конце августа в центре внимания оказалась министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт. Её муж, Ула Флем, приобрёл акции, в том числе производителя оружия Kongsberg Gruppen, в период, когда Витфельдт уже занимала пост министра иностранных дел.

Всего, по данным издания VG, он осуществил более 100 транзакций. Приобретение акций компаний, участвующих в госзаказах и зависящих от политических решений правительства, противоречит принципам беспристрастности и правилам торговли акциями для членов правительства и их близких родственников.

Стоит отметить, что Витфельдт — четвертый министр, с которым связан скандал о нарушении принципа непредвзятости. Двое министров уже ушли в отставку (министр науки и высшего образования Норвегии Ула Бортен Му, который также приобрел акции Kongsberg Gruppen, а также министр культуры и равноправия Анетте Треттебергстуен). При этом министр образования смогла сохранить свой пост.

Но, несмотря на кризис доверия и неутешительные результаты, действующий премьер-министр Йонас Гар Стёре в понедельник вечером уже успел заявить, что независимо от итогов выборов через 2 года поборется за сохранение кресла премьер-министра. При этом не все в Arbeiderpartiet разделяют оптимистический взгляд Стёре, желая поставить вопрос о вотуме доверия своему лидеру на следующем съезде партии.

Социал-демократам необходимо извлечь урок из прошедших местных выборов, чтобы вернуть утраченное доверие избирателей перед грядущими в 2025 году парламентскими выборами.