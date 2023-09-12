Президент США Джо Байден на фоне внутриполитических кризисов отправился в большое турне — буквально сбегая от всех домашних проблем. Сначала он посетил саммит G20 в Индии, а затем направился во Вьетнам, который Америка нынче рассматривает как ещё один таран против Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

Через несколько лет будет отмечаться юбилей — пятидесятилетие с момента окончания вьетнамской войны. Она продолжалась без малого 20 лет, из которых ровно 10 лет в войне участвовали США.

Вьетнам привёл к самому масштабному кризису внутри Америки со времён Гражданской войны. Он создал многомиллионное антивоенное движение, которое затем переросло в общий фронт борьбы за гражданские права.

США потеряли во Вьетнаме под 60 тысяч человек. И если бы война продолжалась и дальше, то Америке это грозило бы не только политическим кризисом или дефолтом из-за огромных военных расходов, но и расколом страны, с настоящим восстанием населения против милитаристской повестки.

Поэтому Вашингтону и пришлось пойти на крайне неудобный для себя исход конфликта, признав поражение и выведя все войска, за чем последовало быстрое падение южного Вьетнама.

Вьетнамцы добились невозможного — одержали победу над одной из мировых сверхдержав. Конечно, не без помощи другой — Советского Союза. Но очень высокой ценой: общие потери вьетнамцев точно превышают 1 млн человек. 20% вьетнамских джунглей были уничтожены из-за распыления пестицидов с американских самолётов. С последствиями отравления пестицидами затем столкнулись 4 млн вьетнамцев.

Жертвы этой страшной кампании с попыткой устроить экоцид затем долго судились в США, требуя компенсаций от Пентагона. Но безуспешно — американские суды отказали во всех исках. Не понёс ответственности и никто из американских солдат, уличённых в совершении военных преступлений с расстрелами целых деревень. Их в крайнем случае могли взять под стражу, но затем досрочно выпустить без всяких последствий.

После ухода американцы не только оставили выжженную землю, но и ввели жесточайшие санкции против Вьетнама, надеясь в отместку за своё военное поражение задушить Ханой экономически. В течение 20 лет — вплоть до середины 1990-х годов — никаких дипломатических контактов между США и Вьетнамом не имелось.

Ситуация начала менять в период президентства Билла Клинтона. В ту пору Советский Союз уже развалился, а весь азиатский регион активно развивался за счёт процессов глобализации и переноса туда западных предприятий. Клинтон резко усилил кооперацию сначала с Китаем, а затем начал восстанавливать отношения и с Вьетнамом. Это нашло отклик у властей в Ханое, которые сами были не против рыночных реформ. В США же полагали, что экономическое сближение в итоге позволит «задушить в объятиях» и Китай, и Вьетнам, устроив мягкую вестернизацию вкупе с «декоммунизацией».

Однако в течение длительного времени именно Китай виделся основной мишенью для США, с Вьетнамом же американцы работали по остаточному принципу. Страна тем временем росла семимильными шагами, с резким притоком иностранных инвестиций. Даже сейчас, на фоне общего замедления мировой экономики, Вьетнам показывает чудеса роста. В 2022 году вьетнамская экономика выросла сразу на 8%, а приток инвестиций из других стран составил рекордные 22 млрд долларов.

Уже в эпоху Барака Обамы американскому истеблишменту стало очевидно, что переделать под себя Китай не получится, поэтому с ним начали конфликтовать. Сначала давлением на больные точки — поддерживая сепаратистов в Тибете, Гонконге и Синьдзяне. А затем, с приходом к власти Дональда Трампа, США устроили и торговую войну с Китаем, надеясь снизить свою экономическую зависимость от Поднебесной.

С 2017 года стартовали процессы переноса производств и логистических цепочек из Китая в соседние страны. Главными бенефициарами стали Вьетнам и Индия, куда за эти шесть лет уже перетекли тысячи предприятий. Общий товарооборот США и Китая после пандемии упал уже на 20%. А вот с Вьетнамом он сейчас достиг рекордных 140 млрд долларов в год.

Поэтому неудивительно, что именно Вьетнам выбрал Байден как цель своего турне. Белому дому удалось договориться о повышении статуса отношений США и Вьетнама до самого высокого уровня — «всестороннего стратегического партнёрства». Такой уровень ранее Вьетнамом предоставлялся только России, Китаю и Южной Корее.

Правда, сам визит Байдена выдался на редкость сумбурным. Он начал официальное обращение к вьетнамцам со слов «Доброе утро, Вьетнам!». Это отсылка к известному американскому фильму о вьетнамской войне, но произносить такое в присутствии вьетнамцев, мягко говоря, аморально. То же самое будет, если приехать в Израиль и начать шутить о Холокосте.

Тем не менее, несмотря на все оговорки Байдена, американские корпорации продолжают выстраиваться в очередь, надеясь получить разрешения на строительство своих заводов во Вьетнаме. IT-гиганты вроде Dell, Microsoft и Apple переносят производства и в Индию, и во Вьетнам. В последнем вскоре могут появиться и фабрики по производству чипов, которые постепенно выводят из Китая и Тайваня.

При этом Белый дом вовсю уличают в очевидном лицемерии. Ведь в Вашингтоне сейчас очень любят во всех смертных грехах обвинять Китай, постоянно добавляя к нему приставку «коммунистический». Но это совсем не мешает так активно налаживать сотрудничество с другой формально «коммунистической» страной, где компартия остаётся у власти — Вьетнамом.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан так и не смог толком объяснить эти двойные стандарты — хоть и пообещал поднять вопрос прав человека и демократизации на встрече с руководством Вьетнама, но строго непублично. В начале президентства Байден ещё пытался следовать своей концепции борьбы «демократий и автократий». Но теперь уже от всей этой идеологической мишуры приходится отказываться — и вновь возвращаться в пространство realpolitik.

Гораздо более публично и активно Вашингтон пытается заставить Вьетнам отказаться от российских вооружений и перейти на американские. На текущий момент примерно три четверти военных арсеналов Вьетнама составляют поставки из России. Но на фоне украинского конфликта США пытаются ослабить позиции России на оружейном рынке, стараясь зайти и на рынок Индии, и во Вьетнам.

В Ханое некоторое время назад согласились закупить американские военные дроны, но в остальном заключать какие-то обширные оружейные контракты с американцами они не торопятся. Сказывается и историческая память, и нежелание ухудшать союзнические отношения с Россией и Китаем.

Власти Вьетнама надеются и дальше продолжать лавировать между тремя сверхдержавами — Россией, США и Китаем, стараясь выгадать для себя максимум из нынешнего противостояния. Экономически Вьетнам уже значительно выиграл от торговых войн, переманив к себе многочисленные предприятия. Но полностью заместить Китай он не может хотя бы демографически — во Вьетнаме уже ощущается острая нехватка рабочих рук из-за обилия западных производств.

И всегда остаётся опасность военной эскалации. Другие страны региона США превращают ещё и в военный таран против Поднебесной. Тайвань накачивают оружием по украинскому сценарию, а островную армию спешно обучают иностранные инструкторы. На Филиппинах возводятся пять новых военных баз под американскую авиацию, включая стратегические бомбардировщики. Японию и Южную Корею заставляют вступить в общий союз на случай войны с Китаем.

Индию пытаются затащить в союз AUKUS с созданием флотилии атомных подводных лодок под шефством Запада для давления на Китай. На этом фоне Вьетнам проявляет чудеса выдержки — уклоняясь от всех увещеваний Вашингтона и предложений купить американское оружие, за чем обязательно последуют и американские инструкторы.

Приезд президента США во Вьетнам — значимый дипломатический триумф для Ханоя. Ведь спустя 50 лет после войны американцы буквально приползли на коленях к вьетнамцам, умоляя их помочь в противостоянии с Китаем. Историческая справедливость в определённом смысле восторжествовала. Однако сейчас регион вновь оказался на краю большой войны, разжигаемой американцами и их союзниками. Поэтому пока усидеть на всех стульях ещё удаётся — и это для Вьетнама действительно очень выгодно. Но в случае горячего конфликта это будет уже невозможно.