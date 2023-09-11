«Инициатива трёх морей», призванная объединить страны Центральной и Восточной Европы, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, изначально имела антироссийскую направленность. Это неудивительно, ведь в геополитическом плане базировалась она на идее «Междуморья», которую в 1920–1930-е продвигал диктатор Польши Юзеф Пилсудский. Речь шла о создании конфедерации, объединяющей все европейские страны, которые находятся между тремя упомянутыми морями, которая была бы «санитарным кордоном» против Советского Союза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Правда, после Второй мировой войны уже сам СССР создал на этом пространстве социалистический блок, который до конца 1980-х сдерживал продвижение Запада. Но с развалом этого блока, а потом и Советского Союза геополитическую пустоту в «Междуморье» заняли США, опираясь на своего главного союзника в регионе — Польшу.

Именно польский президент Анджей Дуда стал главным промоутером создания «Инициативы трёх морей» (ИТМ) в составе дюжины стран — Австрии, Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии. Стоит отметить, что одиннадцать из них, кроме Австрии, были членами НАТО и вступили в ЕС после 2004 года.

Анджей Дуда заручился поддержкой президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, и в августе 2016 года в Дубровнике прошёл первый саммит ИТМ, на котором организация была формализована.

Но куда более резонансным стал второй саммит «Триморья», состоявшийся в июле 2017 года в Варшаве, — в первую очередь в связи с приездом на него президента США Дональда Трампа. В принятой по итогам декларации были отмечены главные цели ИТМ — развитие инфраструктуры и усиление безопасности (в том числе энергетической) в регионе, а также укрепление трансатлантических связей в контексте «исходящих от России угроз».

Но Варшавский саммит «Триморья» оказался своеобразной лебединой песней организации.

Хотя страны — члены инициативы множили различные структуры (бизнес-форум, торговая палата, инвестиционный фонд ИТМ), дальше деклараций их работа не шла. Проходящие через «Триморье» инфраструктурные проекты, поддерживаемые ЕС и США (Балто-Адриатический железнодорожный коридор от Гданьска до Болоньи, автомагистраль Via Carpathia от Клайпеды до Салоник, сеть по транспортировке сжиженного природного газа с терминалами в Польше и Хорватии и соединительными трубопроводами), дополнительных политических надстроек не требовали.

А расширение организации было ограничено изначальным условием: в неё могли входить только страны — члены ЕС.

Так, в ноябре 2019 года глава МИД Польши Яцек Чапутович оправдывался: «Президент Украины Зеленский просил нас присоединить Украину к «Триморью». На данном этапе это невозможно, как и страны Балкан». Он добавил, что членами этого объединения сегодня могут быть только страны ЕС. Руководитель польской дипломатии тогда отметил, что инициативу «Триморья» не стоит связывать с геополитикой, поскольку это только инфраструктурный проект.

Но с началом СВО ситуация в Европе радикально изменилась, и «Триморье» тоже получило новый импульс.

В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда на седьмом саммите стран ИТМ в Риге объявил:

Cristian Cristel/Global Look Press Саммит «Инициативы трех морей» в Бухаресте, Румыния, 6 сентября 2023 года

«Мы решили создать особый новый тип партнёрства с «Инициативой трёх морей», кроме стратегического партнёрства — партнёрство через участие. Это новый тип партнёрства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться».

Но на восьмом саммите «Триморья», который прошёл 6–7 сентября в Бухаресте, оказалось, что статус партнёра-участника Украина получила только сейчас, вместе с Молдавией. О предоставлении такого статуса Албании и Черногории, которые имеют выход к Адриатическому морю и давно ведут переговоры о вступлении в Евросоюз, на мероприятии ничего не говорили.

Главным же событием Бухарестского саммита стало первое увеличение числа полноправных членов организации — к «Инициативе трёх морей» присоединилась Греция. Таким образом, деятельность ИТМ расширилась ещё на три моря — Эгейское, Ионическое и Средиземное.

При этом первый день саммита был в значительной мере посвящён обсуждению ситуации на Украине, и не только в связи с боевыми действиями.

Тон задал президент Украины Владимир Зеленский, который в видеообращении к участникам ультимативно потребовал не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны Евросоюза.

«Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы — это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний.

Украина выполняет свои обещания и никогда не мешает свободной конкуренции. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение Соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. Европейские институты не должны умножать разочарования в Европе, должны усиливать доверие к тем обещаниям, которые звучат в Европе.

Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах. Хотя и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там. Но мы надеемся на единство, и мы знаем, что единство восторжествует», — заявил Зеленский.

Сгладить напряжение постарался президент Румынии Клаус Йоханнис, который заявил: «Форум будет стремиться сократить разрыв между Восточной и Западной Европой и добиваться большей сплоченности, процветания и устойчивости».

Однако в итоговом совместном заявлении Бухарестского саммита ИТМ привычно сказано лишь о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а вот вопрос зерна обойдён молчанием. При этом ни один из конкретных бизнес-проектов, которые обсуждались на второй день, напрямую Украины не касался, хотя накануне мероприятия анонсировалась предметная дискуссия о послевоенном восстановлении этой страны.

Судя по всему, движение ИТМ на Восток будет оставаться декларативным как минимум до прекращения боевых действий на территории Украины. При этом вступление в «Триморье» Греции — это реальный шаг организации на Юг, который ещё и может рассчитывать на многостороннее финансирование.

Во-первых, Греция — это хоть и проблемный, но «старый» член Европейского Союза, и различные программы ЕС, в том числе инфраструктурные, в этой стране работают намного дольше, чем в «новых». А во-вторых, Греция уже является участником двух глобальных инфраструктурных проектов.

Речь о китайском «Поясе и пути», в котором греческий порт Пирей и железная дорога от него до Будапешта являются одним из ключевых элементов, а также экономическом коридоре «Индия — Ближний Восток — Европа» (India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC). Решение о создании последнего было принято на саммите G20 в Нью-Дели буквально 10 сентября. Кстати, для IMEC порт Пирей также является одним из главных транспортных узлов, да и сам коридор рассматривается на Западе как альтернатива китайскому проекту.

Таким образом, приоритетным в «Триморье» становится Средиземное море, а центр тяжести ИТМ сдвигается на юг из Польши в Грецию. Однако с точки зрения российских интересов это ничего не меняет — «Инициатива трёх морей» сохранит и даже усилит антироссийскую направленность, учитывая ориентацию Афин на Вашингтон.