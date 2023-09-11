В Польше набирает обороты визовый скандал. Начало ему послужило недавнее увольнение заместителя министра иностранных дел Польши Петра Вавжика в связи с утратой доверия. Спустя несколько дней ведущие польские издания стали расшифровывать, что стоит за этой формулировкой.

Иван Шилов ИА Регнум

Первоначально утверждалось, что причиной вынужденной отставки стало лоббирование Вавжиком постановления, облегчающее приезд иностранных рабочих в Польшу. Новый порядок предлагалось распространить не только на граждан Украины, но и стран Ближнего Востока, Азии и Африки, в том числе Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Индии, Нигерии, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана.

Оппозиция обвинила правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) в лицемерии, поскольку та публично выступала и выступает против заселения Польши выходцами из «мусульманского пояса». В июле руководство PiS заявило об отзыве проекта постановления.

Но сейчас выясняется, что курируемые Вавжиком консульские отделы в зарубежных странах выдавали тысячам гастарбайтеров из «подозрительных государств» рабочие визы за взятки.

Национальная прокуратура распространила заявление о совместном расследовании с Центральным антикоррупционным бюро. Речь шла о нарушениях при подаче заявлений на получение виз за полтора года, допущенных польскими дипломатическими миссиями в Гонконге, Тайване, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, на Филиппинах и в Катаре.

Оформление виз Варшавой было выдано на аутсорсинг различным посредническим компаниям. При этом система заполнения документов была намеренно усложнена. Чтобы гарантированно пройти барьеры, требовалась помощь посредников, которые брали за свои «услуги» от 500 до 5 тысяч долларов.

Национальная прокуратура говорит о «нескольких сотнях» эпизодов. Но реальная проблема куда глубже.

Польша при «Праве и Справедливости» перестает быть «раем для белых людей».

В 2015 году PiS использовала миграционный кризис в Европе, когда сотни тысяч нелегальных беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки штурмовали европейские границы и проникали вглубь континента.

Брюссель тогда пытался заставить все страны — члены ЕС принимать нелегалов. Тогдашняя польская правящая партия «Гражданская платформа» этому не противилась, на противодействии чему «Право и Справедливость» выстроила избирательную кампанию, обернувшуюся ее приходом к власти.

А что же с миграционной темой сейчас?

«Всего несколько лет назад «загорелое лицо» на польской улице обращало на себя внимание, сегодня это уже не так, — пишет американский портал Politico. — Еще несколько лет назад Польша была одной из самых однородных европейских стран. Десять лет назад всего 0,3% жителей Польши родились за границей. Теперь богатеющая Польша становится магнитом для мигрантов со всего мира».

Издание имеет в виду, безусловно, не только украинцев, заполонивших страну на Висле.

В рекордном 2021 году польское правительство, как отмечают западные порталы, выдало иностранным гражданам чуть более 500 тысяч только рабочих виз: на 24% больше, чем в 2020 году, и в восемь раз больше, чем в 2015 году.

«Именно с приходом «Права и Справедливости» к власти произошел прорыв в миграционной политике, поэтому может показаться удивительным, что в нынешней предвыборной кампании звучат антииммигрантские тона», — замечает польский портал Money.

Главной имиджевой проблемой для правящей партии здесь является рост выдачи рабочих виз выходцам из «мусульманских стран». С начала правления PiS и до сего дня таким иммигрантам было выдано 287 тысяч рабочих виз.

На первый взгляд это немного. Но польских экспертов удивляет «очень высокая динамика этого процесса».

В 2016 году разрешения на работу получили 3 748 человек, а к 2022 году — уже 135 598 человек (украинцы получили всего чуть более 85 тысяч рабочих виз в том же году).

При этом 98% виз выдается мужчинам, что раздражает националистов, опасающихся высокой конкуренции с мигрантами за польских женщин. «Если нынешняя тенденция сохранится, можно ожидать, что к концу этого десятилетия в Польше может проживать более миллиона мусульман», — заявляют они.

В данном случае на политику давит экономика.

Польский рынок труда претерпевает быстрые изменения, замечает газета Rzeczpospolita. На заводах, в гостиницах и на стройках, где до недавнего времени вместе с поляками работали в основном украинцы, с каждым месяцем увеличивается число иммигрантов, в том числе «из очень далеких стран».

Сезонная работа больше не привлекает граждан Украины. До недавнего времени кадровые проблемы отельеров и рестораторов решались за их счет. Сейчас Евростат подтверждает, что всё больше украинцев уезжают в другие страны, в том числе в Канаду, Испанию или Германию.

По состоянию на конец июня в Германии проживало более 1,3 млн беженцев с Украины, в то время как в Польше их число сократилось до менее чем 978 тысяч человек.

«Хотя украинцы остаются самой многочисленной группой иностранцев в регистрах Управления социального страхования (ZUS), их доля уменьшается, — пишет издание. — Если в 2019 году она достигла 75%, то в конце июля 2023 года снизилась до 68,2%. Зато растет доля мигрантов из других стран, в том числе белорусов, грузин, индийцев и филиппинцев. За последние два года их количество в регистрах ZUS увеличилось более чем в два раза».

Это означает, что Польшу ждут многонациональность и мультикультурность, которых она не ожидала. Вместо близких украинцев и белорусов она получит выходцев из Азии и с Ближнего Востока, приблизившись тем самым к странам Западной Европы, которые в настоящее время правящая польская партия приводит в качестве «плохого примера».