В Польше начали размножаться комиссии по изучению российского влияния, то есть по поиску «российских агентов». В четверг, 7 сентября, о создании такой комиссии, председателем которой избран сенатор Станислав Рыбицкий, сообщили в Сенате, верхней палате польского парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Поставлена задача «расследовать российское влияние на законотворческий и правоприменительный процесс в Польше с 2005 года», а также «выявить возможные угрозы, исходящие от российских спецслужб, и определить пути противодействия этим угрозам, в том числе путем принятия соответствующих правовых решений».

Правда, непонятно, когда члены комиссии все это успеют.

Ведь срок ее работы ограничен текущим сроком полномочий действующих сенаторов, а их переизберут уже 15 октября сего года.

Но на какое-либо серьезное расследование Сенат, который контролирует оппозиция во главе с партией «Гражданская платформа», не покушался с самого начала.

В конце августа спикер верхней палаты Томаш Гродзский заявил, что если Сейм, где большинство у правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), проголосует за создание комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах, Сенат ответит симметричным шагом.

30 августа депутаты нижней палаты на последнем в этом году пленарном заседании выбрали девять членов сеймовой комиссии. Все они были выдвинуты PiS, оппозиция не предлагала своих кандидатов и не принимала участия в голосовании.

Аналогично «Право и Справедливость» поступила с сенатской комиссией, в нее вошли исключительно представители оппозиции.

Решение верхней палаты вызвало негативную реакцию правительства Польши.

«Сейчас Сенат создает свою комиссию, — заявил представитель кабинета министров Петр Мюллер. — Зачем он создает эту комиссию? Чтобы создать впечатление, будто бы существует некий параллельный институт, который занимается расследованием вопросов российского влияния».

Таким образом, поляков как минимум до формирования нового состава обеих палат парламента ждет увлекательное политическое кабаре, когда правящая партия и ее оппоненты будут одни и те же события из недавней истории трактовать в свою пользу, объявляя противную сторону в игре в интересах России.

«Я не предвижу ситуации, при которой обе комиссии придут к одинаковым выводам», — говорит сенатор от «Гражданской платформы» Богдан Здроевский.

Это означает, что польская внешняя и внутренняя политика последних десятилетий будет системно поставлена под большое сомнение, что может окончательно запутать польское общество, не знакомое с закрытыми нюансами принятия Варшавой того или иного решения.

В Сенате обещают изучить «некомпетентность PiS в предотвращении строительства газопровода «Северный поток — 2», рост импорта российского угля и продажу государственного нефтяного концерна «Лотос» за «бесценок компаниям, имеющим косвенное отношение к Кремлю или России». И, как поясняет Гродзский, «многие другие аспекты деятельности этого правительства, которое ищет врагов в Берлине и Брюсселе, а не в Москве».

Однако и партии «Право и Справедливость» есть что предъявить своим оппонентам из «Гражданской платформы», председатель которой Дональд Туск с 2007 по 2014 год возглавлял кабинет министров. Правящая партия может «отзеркалить» оппозиции «некомпетентность» той же «Гражданской платформы» в «предотвращении строительства» уже «Северного потока — 1».

Проблема для обеих комиссий здесь будет в том, что им придется затронуть, пусть и по касательной, иностранных партнеров Варшавы.

Например, энергетического партнера PiS — Саудовскую Аравию, которую оппозиционные польские силы подозревают в следовании в фарватере Москвы, или Германию, которую уже правящая партия открыто обвиняет во вмешательстве в польскую политику через своего клиента — «Гражданскую платформу».

Портал Klub Jagielloński отмечает, что, независимо от того, кого в итоге решат привлечь к ответственности, «посылать миру сигнал о якобы существующей проблеме российского влияния в Польше ни в коем случае нельзя». Потому что в таком случае «мы сами подрываем правдивое утверждение о том, что именно Польша обладает знаниями и ясным сознанием для выработки реалистичной западной политики в отношении Москвы».

Между тем, «Право и Справедливость» обладает большей маневренностью и может пойти на смену повестки.

На днях руководитель канцелярии премьер-министра Польши Марек Кухчиньский, комментируя организацию работы сеймовой комиссии, в интервью Польскому агентству печати заявил, что точно так же, как можно «указать на тех, кого Путин поддерживает», можно «указать на тех, кого поддерживает Евросоюз, или правящие круги в Германии».

Иными словами, спустя какое-то время сеймовая комиссия по изучению «российского влияния» будет способна переключиться на расследование деятельности «агентуры» Брюсселя или Берлина, то есть известных лиц «Гражданской платформы».

Для PiS это станет беспроигрышным вариантом, так как если правящую партию в «работе на Путина» подозревают многие сторонники оппозиционных польских сил, то в тайном следовании директивам Еврокомиссии и немцев — считанные единицы.