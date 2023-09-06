Латвия оказалась на пороге гуманитарного кризиса — депортации тысяч русских пенсионеров, обладающих гражданством России. Это те жители Латвийской Республики, которых здешнее государство в 1991 году наделило унизительным статусом «неграждан», и они позже взяли российское гражданство.

Иван Шилов ИА Регнум

Изначально латвийские власти против этого не возражали, выдав новоиспечённым гражданам Российской Федерации постоянные виды на жительство. Но в прошлом году Латвия внезапно упразднила выданные этим людям ВНЖ, а для получения новых нужно сдать сложный экзамен по латышскому языку. Поскольку же большинство из претендентов на выселение пребывают в уже весьма преклонном возрасте, справиться с экзаменом могут далеко не все…

Кандидаты на изгнание

Всего кандидатами на выселение из Латвии оказались свыше 20 тысяч человек, прожившие в ней всю жизнь. Латышским они владели, но, выйдя на пенсию и общаясь главным образом в своей русскоязычной среде, подзабыли, а государство «любезно» аннулировало полученные ими когда-то удостоверения о знании госязыка.

Теперь, если не хочешь, чтобы тебя выставили из родного дома, оторвали от близких людей и выдворили за границу, изволь сдавать языковой экзамен заново. Запись на экзамены проводится онлайн, но многие из стариков, которым грозит выселение, элементарно не владеют азами компьютерной грамотности.

К тому же из тех, кто попытался экзамен сдать, справились с этой задачей далеко не все из-за трудной письменной части, с которой совладает и не всякий латыш.

Руководитель Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко сообщила:

«Большинство не сдаёт одну часть экзамена — проверку письменных навыков. В отдельных случаях мы видим, что мог бы быть более стабильным результат по чтению. Но письменная часть в большинстве случаев является главным аспектом, почему люди не проходят проверку».

Повезло тем, кому исполнилось 75 лет, — над такими стариками латвийские политики смилостивились и от языковых экзаменов их освободили.

В сентябре примерно 6 тысяч граждан Росси должны получить письмо от государственного Управления по делам гражданства и миграции с настоятельной «просьбой» покинуть Латвию. Речь идёт о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Это, как правило, те люди, которые отчаялись заранее, решив, что сдать экзамен им не по силам. Нашлись среди них и фаталисты, решившие сохранять бездействие по принципу «будь что будет». А одна 69-летняя женщина прямо сообщила прессе:

«Это неправильный, несправедливый и дискриминационный закон. Участвовать в этом — переступать через себя. Я не хочу и не буду».

Что же касается тех, кто попытался сдать экзамен и не справился, то им государство согласилось предоставить дополнительные несколько месяцев на пересдачу.

Некоторые латвийские политики спохватились и заговорили о том, что массовая депортация стариков больно ударит по международному имиджу Латвии. Было выдвинуто предложение — предоставить кандидатам на выселение двухгодовую отсрочку на изучение языка, чтобы можно было сдать экзамен.

О ситуации высказался и президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, она стала источником «мифов о массовых депортациях».

Президент подчеркнул, что решение правительства о продлении срока на сдачу экзаменов не окончательное и вопрос находится в компетенции Сейма. Хотя, судя по всему, большинство парламентариев все же проголосуют за продление срока сдачи экзаменов.

Однако политик оппозиционного «Русского союза Латвии» Андрей Пагор подчеркнул, что предстоящие слухи о возможных послаблениях — это не повод для самоуспокоения.

«Правительство задумало подать поправки к иммиграционному закону, чтобы дать гражданам России с ВНЖ еще два года для сдачи экзамена по госязыку, о чем сообщил министр внутренних дел Марис Кучинскис. Это отличная новость, но это еще не закон.

Более того, поправки к закону начнут действовать только после того, как их примет Сейм и они вступят в силу. А это значит, что даже при благоприятном исходе и срочности — не ранее октября!» — констатирует Пагор.

Мы латышский язык на хоккей не меняем!

Активистка из Даугавпилса Ольга Петкевич, отстаивающая интересы русских, которым грозит депортация, сообщила, что в их числе оказалась бабушка известного в стране хоккеиста, члена национальной сборной Артура Шилова.

Шилов — один из тех, кому принадлежит главная заслуга в завоевании национальной сборной Латвии бронзовой медали чемпионата мира по хоккею в мае этого года. Артура считают идеальным примером «интегрированного русского» — он свободно говорит на латышском и называет себя патриотом Латвии. А вот его бабушка, гражданка России, языкового экзамена сдать не сумела.

Петкевич напомнила латышам, что Шилов смог прославить Латвию в том числе и потому, что в свое время бабушка со своей российской пенсии оплачивала тренировки и хоккейную экипировку внука. Сейчас же она вместе с еще тысячами пожилых людей оказалась зачислена в «рашистскую чуму», которую призывают искоренить…

Довод Петкевич, впрочем, не произвел ни малейшего впечатления на националистов.

Их мнение выразил известный в стране публицист Армандс Пуче на страницах самого читаемого латышскоязычного издания Latvijas Avize («Латвийская газета»):

«Ольга Петкевич из Даугавпилса сообщает, что в Латвии живет много русских граждан, которые являются настоящими латвийскими патриотами… Понятно, что они отдали нашей стране свои лучшие годы, и получается, что, если бы не русская пенсия его бабушки, Артур Шилов вообще не смог бы стать великим хоккеистом. Только благодаря российской пенсии — так пишет Ольга из Даугавпилса — «вратарь вашей сборной» стал великим спортсменом.

Вот такая вот отрыжка интерфронтовского (Интернациональным фронтом называлось общественное движение, существовавшее в Латвии во второй половине 80-х и выступавшее за то, чтобы республика осталась в составе СССР. — Прим. авт.) мышления, полностью соответствующая шовинистическим посылам нынешней России, провозглашающей особую роль русского мира, его избранность», — негодует Пуче.

Он подчеркивает, что тот факт, что Ирина Шилова является бабушкой прославленного Артура Шилова, не дает ей никаких преимуществ.

«Наследники последствий оккупации с российскими паспортами должны понимать, что в Латвии у них особый статус. Если они хотят остаться здесь в этом статусе, то должны сдать экзамен по латышскому языку. Бабушка Шилова живет в Латвии уже 43 года — она вышла здесь замуж в молодости и не смогла выучить наш язык даже в объеме, необходимом для уровня А2. Стыдно. Эти русские хоть понимают, о чем идет речь? Это словарный запас не более 100 слов, чтобы не было неловкости в повседневной жизни…

Это столько слов, сколько африканский попугай может выучить за свою жизнь. А они — эти российские граждане — даже этого не могут выучить? Это не лень, не старческий недуг больных ушей или дрожащих рук. Это открытая демонстрация того, что они на нас плюют! Вот так выглядят целовальщики российских танков…

Мы, латыши, не обменяем латышский язык на хоккейных вратарей!

Пусть идет и сдает экзамен по языку — пока не сдаст. Пусть она наконец-то заговорит на латышском языке!» — яростно требует Пуче.

Будут выдавливать

Впрочем, как выясняется, даже успешно сданный экзамен по латышскому не может служить гарантией того, что гражданина России оставят в покое.

5 сентября стало известно, что восемьдесят человек получили отказ в продлении вида на жительство на основании негативного заключения латвийской Службы госбезопасности.

Дело в том, что помимо экзамена претендент на продление ВНЖ обязан заполнить анкету о лояльности, где ему необходимо ответить на ряд коварных вопросов, таких как: «чей Крым?», «поддерживаете ли вы внешнюю политику Российской Федерации?», «согласны ли вы с тем, что в прошлом году в Латвии демонтировали все памятники советским солдатам?» и т.д.

В СГБ, изучив анкеты этих восьмидесяти граждан России, сочли их слишком «неблагонадежными» для того, чтобы дозволить им остаться в Латвийской Республике. Так что, скорее всего, депортации будут иметь место, хоть и, возможно, в более ограниченном масштабе, чем предполагалось изначально.

На днях медицинские учреждения Латвии получили предписание проверять статус вида на жительство пациента перед записью к врачу. И если окажется, что ВНЖ аннулирован, то требуется отказывать в записи или предлагать посетить врача за деньги. Стоимость приема: 50 евро.

Таким образом начинают сбываться предсказания оппозиционного политика Мирослава Митрофанова, сопредседателя «Русского союза Латвии». Парой недель ранее Митрофанов предрёк, что процесс выдворения русских стариков постараются обставить так, чтобы это не вызвало широкого международного резонанса. Поэтому не будет никаких пограничников с собаками, штурмов квартир или арестов.

«Сразу после 1 сентября или с небольшой задержкой замораживаются все латвийские банковские счета. Нелегал перестаёт получать пенсию и не сможет с латвийского счета в банке платить коммунальные платежи», — предсказывает Мирослав Митрофанов.

Он считает, что в самом худшем положении окажутся те новоявленные «нелегалы», кто не имеет ни денег на счетах в банках ЕС, ни накоплений наличными, ни близких людей, готовых помочь финансово.

«Таких одиноких и бедных нелегалов ждёт голод. Тот самый «измор». Он должен заставить их уехать в Россию, поскольку через какое-то время на новом месте жительства получение пенсии возобновится. И можно будет работать», — отмечает Мирослав Митрофанов.

Другой механизм «взятия на измор» — накопление долгов по коммунальным платежам.

«Уже через три месяца управляющая кампания или поставщики коммунальных услуг напрямую могут подать на должника в суд, а ещё через полгода забрать квартиру в счёт погашения долга. За это время, если платежи не возобновятся, может быть отключено электричество и газ. Угроза потери собственности — это рычаг давления, призванный заставить нелегалов выехать из Латвии.

Будет ли нелегалам кроме кнута предложен ещё и пряник? Нет. Никаких пособий на выезд государство не предлагает. Особо упрямых доставят до российской границы на машине погранохраны», — считает Митрофанов.