С середины августа на северо-востоке Сирии в зоне контроля курдских СДС (Сирийские демократические силы — прим. ред.) и возглавляемой США международной коалиции назревал внутренний кризис, уже переросший в полномасштабные боестолкновения.

Иван Шилов ИА Регнум

Повод — арест курдами главы «Военного совета Дейр-аз-Зора» Аль Хабиля 27 августа. Это стало спусковым крючком для нарушения зыбкого равновесия, сформированного американцами на территориях самопровозглашенной администрации северо-восточной Сирии.

Ситуацией тут же воспользовались другие оппоненты СДС — арабские группировки из турецкой зоны оккупации на севере Сирии и в Идлибе. Они ударили по окрестностям г. Манбидж и некоторым курдским постам вдоль важной трассы М4, которая пересекает север страны от Средиземного моря до границы с Ираком. На момент написания этого текста СДС пришлось отступить.

В Дейр-аз-Зоре (южной части территории, контролируемой курдами) ситуация начала складываться для СДС еще хуже. Группировки местных арабских племен захватили уже более десятка населенных пунктов и блокпостов и продолжают наступать.

Для постороннего наблюдателя развернувшиеся столкновения могли показаться громом среди ясного неба, но это не так.

Во-первых, эту бомбу замедленного действия заложили сами американцы, когда начали пытаться в своем стиле создавать арабо-курдскую федерацию в качестве противовеса правительству Дамаска. Сейчас они всячески призывают не преувеличивать межэтнический характер противостояния, но, как говорится, факты налицо, и эти заявления только заставляют укрепиться в обратном.

Восстали представители местных племен против пришедших к ним с севера курдов.

Арабы считают их чужаками, которых они терпели из-за американцев (если быть точным, из-за международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим. авт.), до последнего надеясь получить свой «кусок пирога» от расположенных здесь нефтегазовых скважин.

Безусловно, эта «бомба» могла и не взорваться или еще долго лежать без движения, если бы американцы не самоустранились от управления захваченной территорией и не отдали всё на откуп курдской администрации, ограничивались вялыми ответами на обстрелы проиранских подразделений и периодической бомбежкой иранского коридора в Ирак в г. Абу Кемале.

Курды же со временем действовали всё более прямолинейно и жестко, оправдываясь борьбой со спящими ячейками ИГИЛ, преступниками и торговцами наркотиками, ну и заодно со слишком резвыми местными главарями.

Другая немаловажная причина — это общее ухудшение экономической ситуации на обоих берегах Евфрата, так как даже на курдской территории продолжает обращаться сирийская валюта.

Если бы американцы заставляли курдов делиться доходами от нефти с местными шейхами, то, возможно, падение уровня жизни не было бы так заметно, да и элиты, получающие свою долю ренты, сдерживали бы своих единоплеменников. Но этого, как вы понимаете, не произошло.

Также американцы из-за собственных внутриполитичесиких метаний, от заморозки в эпоху Трампа до сумбура администрации Байдена, так и не утвердили связный план или дорожную карту по восстановлению экономики подконтрольной территории. Как и не определились они с международным статусом северо-восточной Сирии, без чего невозможно привлекать необходимые экономике региона инвестиции.

Во многом такая «запущенность» объясняется тем, что для американцев Сирия, в принципе, всегда была на втором плане по сравнению с тем же Ираком и Ираном.

Чем же грозит нынешняя эскалация для России?

Опосредованно увеличится напряжение на линии соприкосновения с Идлибом в горной Латакии и Алеппо. Сейчас боевики, видимо, поддавшись всеобщей эйфории восстания, усилили давление на этих участках. Но, вероятно, через какое-то время к ним придет осознание, а возможно, и кто-нибудь подскажет, что лучше не распылять силы и сосредоточиться на СДС. По крайней мере, на этом этапе.

Также в случае успеха наступления на Манбидж и, далее, на Ракку нависнет угроза перерезания путей снабжения тем немногочисленным точкам дислокации ВС России, которые базируются в глубине курдской территории и занимаются демонстрационным патрулированием, иногда совместно с турками.

В остальном для России нынешняя турбулентность американской системы, базирующейся на курдских силах СДС, только на руку, как, собственно, и Ирану и тем более Турции.

Для турок СДС — противник принципиальный, можно даже сказать — экзистенциальный.

Турецкий проект создания сплошной зоны безопасности вдоль границы вглубь сирийских территорий забуксовал главным образом из-за американцев и частично России, представляющей интересы Дамаска. В этих обстоятельствах нынешний конфликт даст новые возможности этот проект возобновить и нарастить свое влияние.

Иран также будет со злорадством смотреть за усилиями США и, пользуясь случаем, укреплять свои позиции на т. н. «иранском коридоре» в Ирак в районе Абу Кемаля.

А вот вмешательство в развернувшиеся между курдами и арабами боевые действия было бы не лучшим решением, как бы ни был велик соблазн.

После меморандума 2017 года между командованием ВКС РФ и курдским руководством, когда Россия стремилась опередить в этом районе США и занять территорию, но фактически была обманута, было бы наивно полагать, что следующее соглашение будет выполнено.

Богатые нефтяные месторождения Заевфратья пока цепко контролируются американцами и курдами, и просто так, в рамках какого-либо соглашения, даже под давлением обстоятельств, их не отдадут. Вернее, это последнее, что будет оставлено в случае эвакуации. Потому, что это, по сути, экономический базис самопровозглашенной автономии и хороший бонус в нелегальной торговле.

Куда полезнее, чем военное вмешательство, сосредоточиться на проблемах внутри той части Сирии, которая контролируется официальным правительством, поскольку рост цен и усугубление экономического кризиса тоже создают неприятные точки напряжения и эскалации, как, например, в Сувейде.

Не следует обольщаться тем, что сирийская американская группировка, т.е. группировка международной коалиции, при поддержке десятков тысяч бойцов СДС, так легко сдаст арабским повстанцам свои позиции. Несмотря на напор и с юга, и с севера, есть основания полагать, что система, выстроенная США, с потерями, но устоит.

Другое дело, что будет труднее оправдывать и объяснять избирателям в США, почему после победы над ИГИЛ коалиция продолжает с кем-то там воевать. Но это уже забота американских политиков.