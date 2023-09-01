В последние летние дни, 30–31 августа, в испанском городе Толедо состоялась неформальная встреча министров обороны и иностранных дел государств — членов Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM

ЕС впервые за 10 лет готовится к расширению

В не столь отдалённой перспективе количество участников подобных мероприятий может увеличиться — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам общения с главами МИД призвал активизировать подготовку к приёму в Евросоюз десяти государств, причём чётко согласовав временные рамки нового этапа расширения.

Последний раз подобное происходило десять лет назад, в 2013 году, когда ряды ЕС пополнила Хорватия.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь стран: Украина, Молдавия, Турция (ещё с 1999 года), Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония.

Zuma\TASS Действующий министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес (слева) и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

«Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС. Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу», — заявил Боррель.

Отдельные страны будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз, особенно Украина, добавил он.

Идея приёма Украины в ЕС и так вызывала опасения из-за её слабой экономики, а после начала боевых действий — тем более. В Киеве, конечно, хотели бы вступить в союз как можно скорее и уже на правах полноценного члена сообщества продолжать требовать от партнёров ещё больше денег и оружия, но теперь подчёркивая, что они делать это не просто могут, а обязаны.

По словам источников британской газеты The Guardian, наиболее вероятные претенденты на членство в ЕС — Украина и Молдавия, однако для ускорения этого процесса делать ничего не будут, если внутри блока не окажут максимальное политическое давление. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво, задался вопросом собеседник издания.

Без Украины никуда

Уже практически ни одно мероприятие западных государств не обходится без разговоров о ситуации внутри Украины и вокруг неё, и этот саммит исключением не стал. Тем более в Толедо вместе с главой МИД Франции Катрин Колонна прямо из Парижа после двухдневного визита в качестве почётного гостя прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

30 августа по итогам переговоров руководителей оборонных ведомств Боррель сказал, что Украина нуждается в долгосрочной, предсказуемой, устойчивой военной поддержке, к тому же на фоне контрнаступления — которое, правда, идёт со знаком «минус» для ВСУ. Для этого он предложил создать в рамках Европейского фонда мира (хотя правильнее было бы назвать его фондом войны) специальный фонд для военной поддержки Украины в период с 2024 по 2027 год в размере €20 млрд, то есть по €5 млрд в год.

«Это должно стать потолком, но не обязательной целью по расходам. Если мы сможем тратить меньше, тем лучше», — сказал он.

Деньги должны пойти на реализацию плана по поддержке Украины, который ЕС разрабатывал несколько месяцев, он предусматривает вооружение ВСУ и подготовку военных. Частично средства планируется потратить на покрытие расходов стран сообщества на закупки оружия, боеприпасов, запчастей для военной техники, а также на подготовку кадров для украинской армии.

Боррель также выдвинул предложение увеличить цель по количеству украинских военнослужащих, прошедших обучение в рамках европейской тренировочной миссии ЕС, до 40 000 человек, поскольку первоначальная цель в 30 000 бойцов будет достигнута уже в октябре.

Глава европейской дипломатии надеется, что его идеи будут реализованы уже до конца 2023 года.

Однако нет гарантии, что так и получится — накануне саммита источники газеты Financial Times рассказали, что среди стран ЕС возникли разногласия по вопросу необходимости увеличения объёма бюджета сообщества из-за проблем в национальных экономиках при планируемой 4-летней помощи Киеву. Страны разделились, и некоторые из них призывают к сокращению расходов. Например, расходов на Украину.

Попытки поднять тему эффективности военных усилий вызвали у украинского дипломата настоящую истерику. Кулеба «порекомендовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр». Подобные вопросы и критические замечания о темпах «контрнаступа» он назвал плевком в лицо героическому украинскому солдату.

Звучали в Испании и слова поддержки, которые как мёд для ушей Киева.

Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что нужно подумать, как Европа ещё сильнее может помочь Киеву, а её литовский коллега Габриелюс Ландсбергис призвал Запад перестать произносить фразу о «поддержке Украины так долго, как потребуется», поскольку она больше не работает — нужно поставить задачу быть с Украиной до победного конца. Однако далеко не все участники саммита были настроены аналогично.

Один против всех

Особняком на саммите выступал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Именно по украинскому вопросу он был один против всех в самом прямом смысле.

Венгрия высказалась против выделения Украине нового пакета военной помощи на сумму €500 млн и создания специального фонда в размере €20 млрд на 2024–2027 годы, как предлагал Боррель.

«К сожалению, сегодня я был единственным, кто высказался против такого подхода. Мы не хотим ещё четырёх лет войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее», — заявил дипломат в интервью венгерскому телеканалу M1 на полях мероприятия, посетовав, что подавляющее большинство стран ЕС по-прежнему «хочет любой ценой и с помощью всех средств» продолжить вооружать ВСУ.

Отправляясь на саммит, Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсетях с сожалением прогнозировал, что его коллеги будут говорить в Толедо о новых поставках оружия Украине, а не о мирных переговорах. Голос мира должен быть усилен, говорил он, ведь каждая единица оружия, переданная Киеву, убивает всё больше людей, и это то, что Будапешт хочет предотвратить.

Более того, министр потребовал от руководства Евросоюза подробно отчитаться, на что потрачены уже выделенные Украине порядка €50–70 млрд.

В интервью, записанном в Толедо, Сийярто признался, что на него оказывали сильное давление, чтобы заставить Венгрию проголосовать за очередной транш военной помощи Украине на €500 млн для финансирования поставок оружия, а также за пакет в размере €20 млрд на следующие четыре года. Однако он остался верен позиции своего государства и заблокировал эти инициативы.

По словам министра, если бы Венгрия согласилась, то ей пришлось бы выделить 80 млрд форинтов (свыше €200 млн) из средств своих налогоплательщиков, которые никоим образом не несут ответственности за войну на Украине.

Деньги и язык

О принятии решения о дополнительных средствах на финансирование, связанное с Украиной, и речи быть не может до того момента, пока Киев не исключит из списка «международных спонсоров войны» крупнейший венгерский банк OTP, предупредил Сийярто, а попал он туда 4 мая по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за продолжающейся работы с Россией.

Поднять вопрос о необходимости снятия с финансового учреждения этого позорного клейма Боррель хотел на специально организованной встрече глав МИД Венгрии и Украины, но Кулеба отказался. Видимо, не желая иметь бледный вид при попытке оправдаться за поступок своей страны в этой ситуации и придумывая, что же сказать в ответ на выводы юристов ЕС, представленные руководителем европейской дипломатии, о том, что действия OTP не нарушили никаких законов или санкций Евросоюза.

ТАСС/Mateo Lanzuela/ ZUMA Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите в Мадриде

Если Украина согласится с заключением юристов, то ей придётся фактически одобрить сотрудничество западной структуры с Россией, а это создаст опасный прецедент, и кто его знает, сколько европейских, а, может, даже и американских компаний, ссылаясь на пример OTP, возобновят работу с партнёрами из России. Санкции и так не работают, Владимир Путин «совсем не жаловался» на них в разговорах с западными политиками, чему, как выяснилось из публикации немецкой газеты Bild, очень удивились канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

В отношениях Будапешта и Киева есть ещё одна серьёзная проблема, препятствующая продвижению проукраинских инициатив на международной арене, — это соблюдение прав этнических венгров, проживающих на Украине. И появилась она задолго до начала СВО.

После Майдана Верховная рада первым же своим решением признала утратившим силу закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как закон Кивалова — Колесниченко), согласно которому в регионах, где представители национальных меньшинств составляли не менее 10% от численности населения, региональный язык мог использоваться наравне с государственным. Благодаря этому в городе Берегово (Закарпатье) в официальном обиходе свободно использовались и государственный украинский язык, и региональный венгерский.

Будапешт закрывать глаза на это не собирался и, ссылаясь на нарушение прав венгров, блокировал проведение Совета Украина — НАТО. Теперь же эта тема может стать серьёзным препятствием на пути Украины в ЕС.

«Венгрия будет это учитывать, когда осенью Евросоюз начнёт изучать, в какой степени Украина оправдала ожидания относительно начала переговоров о вступлении», — предупредил Сийярто.

15 000 этнических венгров в Закарпатье с 1 сентября лишаются права продолжить обучение в вузах на своём родном языке из-за новых украинских законов, отметил глава МИД, назвав сложившуюся ситуацию серьёзным нарушением международного права, причём это не голословное обвинение венгерского дипломата, а факт, ранее подтверждённый Венецианской комиссией.

Тень Австро-Венгрии

На саммите в Толедо Сийярто в одиночку противостоял не только проукраинским, но и антироссийским инициативам.

«Одно из государств — членов ЕС заявило о необходимости введения санкций, направленных против российской атомной отрасли, но правительство Венгрии по-прежнему не пойдёт на это. И не только потому, что это противоречит национальным интересам, но и потому, что предложение о ядерных санкциях подрывает конкурентоспособность европейской экономики и выставляет нас в глупом виде», — заявил он.

Пока ЕС обсуждает ограничительные меры в отношении ядерной энергетики РФ, США продолжают тесное сотрудничество с этим сектором, обратил внимание Сийярто: по последним статистическим данным, Вашингтон в первой половине 2023 года нарастил импорт урана из России более чем в три раза, до таких высоких показателей, коих не было с 2005 года — около четверти ядерных реакторов в Америке работают на российском топливе.

Впрочем, на саммите нашлись ещё чиновники, высказавшиеся против слепой безмерной поддержки Киева.

В беседе с журналистами глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил: «Речь идёт о том, что Европейский союз готов и дальше делать для Украины, мы уже предприняли очень много. Но с точки зрения Австрии я хотел бы совершенно чётко сказать, что наша линия неизменна: для нас ясно, что мы не будем ни поставлять оружие, ни финансировать поставки оружия. Это несовместимо с нашим нейтралитетом».

Хотя справедливости ради стоит сказать, что Австрия уже давно начала действовать вразрез со статусом постоянно нейтрального государства — когда в рамках ЕС присоединилась к антироссийским санкциям.

А чтобы его не уличили в пророссийских взглядах — что ныне на Западе считается недопустимым — Шалленберг осудил проведение Москвой специальной военной операции, но при этом же подчеркнул, что ещё предстоит обсудить, действительно ли Украине нужны эти €20 млрд и как они будут расходоваться.

На вопрос ведущего в интервью австрийской радиопередаче Ö1-Morgenjournal, верит ли ещё кто-то в то, что Украине удастся вернуть свои территории при помощи военных средств и считает ли министр, что война должна идти до победного конца, либо существуют альтернативы, как например замороженный конфликт, Шалленберг ответил: «Конечно, существуют альтернативы. Разумеется, я первый, кто хотел бы дипломатию. Я хочу, чтобы снова воцарился мир. Киев должен сам решать, когда этот шаг будет сделан».

Сюрпризы от Африки

Но если к требованиям и военным действиям на Украине с 2015 года привыкли, то военные перевороты в африканских странах стали для европейцев полной неожиданностью. В конце июля в Нигере военные свергли президента Мохамеда Базума, а утром 30 августа, как раз в день открытия саммита в Толедо, сразу после переизбрания на новый срок под домашний арест поместили действующего президента Габона Али Бонго Ондимбу.

Как стало известно американскому изданию Politico, Европейская служба внешних действий накануне встречи министров обороны и иностранных дел распространила «Неофициальный документ о возможных ограничительных мерах ЕС в связи с ситуацией в Нигере», в котором говорится о просьбе Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), содержащейся в направленном Боррелю письме, ввести санкции против организаторов военного переворота в Нигере, а также должностных лиц, препятствующих или подрывающих усилия по восстановлению конституционного порядка.

Главы МИД стран ЕС выразили поддержку ЭКОВАС, руководитель которого Омар Алье Туре вместе с министром иностранных дел отстранённого от власти правительства Нигера Мохамедом Базумой Асуми Масуду, сумевшим бежать в Нигерию, прибыл в Толедо.

Боррель сказал, что Брюссель согласен подробно рассмотреть все инициативы, а когда его спросили, а готов ли ЕС поддержать военную операцию в Нигере, он ответил: «Если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем».

События в Габоне Боррель назвал тревожными и выразил опасение, что этот переворот ещё больше дестабилизирует обстановку в регионе. Но беспокоиться стоит и самим европейцам.

«В Нигере размахивают российскими флагами, поют антифранцузские песни, а это показывает, что наша мягкая сила, наше влияние намного меньше, чем мы думали. Евросоюз должен переосмыслить свой подход к отношениям со странами Африки. Мы всё ещё используем слишком высокомерный тон», — заявил Шалленберг.

А его люксембургский коллега Жан Ассельборн констатировал, что политика ЕС провалилась и продолжает идти не по плану. Министр призвал Европу снова начать диалог с Африкой, причём дать понять представителям Чёрного континента, что от них не только чего-то хотят, но и могут что-то предложить.