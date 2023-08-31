Командование армии США планирует серьёзно усилить свой контингент в Европе. Пентагон перебрасывает на территорию Великобритании полсотни истребителей пятого поколения F-35, сообщили источники лондонской The Telegraph. Предполагается, что самолёты будут размещены на авиабазе Лейкенхит (графство Суффолк на востоке Англии), которую армия США арендует у королевских ВВС.

Иван Шилов ИА Регнум

Также предполагается, что вместе с самолётами в Великобритании будут размещены ядерные боеголовки.

Авторы публикации в Telegraph обратили внимание: Пентагон запросил у Конгресса дополнительные средства на переоборудование базы Лейкенхит и строительство новых объектов. Их возведение должно начаться в июне будущего года и закончиться до февраля 2026-го.

Самолёты F-35 планируется перебросить в Британию к концу зимы 2024 года.

В документах содержится формулировка «Surety mission», которая подразумевает создание объектов для безопасного хранения ядерного оружия. Примечательно, что ранее на базе Лейкенхит уже размещались ядерные вооружения армии США, однако арсенал был сокращён в 2007 году.

Самолёты адаптируют под новейшие бомбы

Ранее в Великобритании хранилось до 110 ядерных боеголовок, указал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. По его мнению, если США восстановят этот арсенал, общее количество боеголовок в Европе вырастет до 200–250 единиц.

«Размещение американского ядерного оружия в Европе началось в 1950-е годы на фоне конфронтации с СССР. Заявлялось, что Советский Союз хочет вторгнуться в Европу, поэтому Штаты вынуждены размещать свой ядерный арсенал в союзных странах для их защиты. С распадом СССР ядерный арсенал в Европе постепенно сократился», — напомнил эксперт.

Тем не менее, отметил он, к 2019 году Штаты держали в своих европейских арсеналах около 100–150 боеголовок.

Такая цифра была названа на заседании парламентской ассамблеи стран НАТО. Тогда же было заявлено, что ядерное оружие хранится на шести авиабазах, расположенных в пяти странах: Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Михайловский отметил:

«К этим 150 боеголовкам теперь можно прибавить условные 50–100 боеголовок в Великобритании. Это серьёзное усиление».

Основу ядерного арсенала ВВС США в Европе составляют бомбы B61 ряда модификаций: как тактических, так и стратегических.

«Для их применения были приспособлены, соответственно, и стратегические бомбардировщики B-52 и многоцелевые истребители различных моделей. Собственно, адаптировались практически все самолёты, которые были произведены с 1960-х годов. Из более-менее современных — это F-15, F-16 и F-18 и самые новые — F-35», — добавил специалист.

Сейчас США работают над модернизацией своего ядерного арсенала, в первую очередь тактического.

Предполагается, что тактические ядерные бомбы должны обладать повышенной точностью. При этом их использование не должно провоцировать мощного выброса радиоактивных частиц в атмосферу, пояснил Михайловский. По его прогнозу, в Европе, скорее всего, будет размещена наиболее современная модификация бомбы B61, которая серьёзно отличается от предыдущих моделей.

Самолёты F-35, скорее всего, будут оснащаться бомбами B-61-12 (то есть двенадцатой по счёту модификацией этого оружия).

«Сейчас бомбы предыдущих модификаций постепенно снимаются с вооружения и утилизируются, — пояснил Михайловский. — На их место приходит 12-я версия, оснащённая одновременно инерциальной и спутниковой системой наведения, а также боеголовкой «dial-a-yeild», конструкция которой позволяет варьировать мощность заряда от 0,3 килотонн до 350 килотонн».

Первый вариант — тактический, второй — для поражения стратегических целей. «Понятно, что в случае с F-35 речь идёт о бомбах B-61-12 в «тактической» версии», — сообщил эксперт.

В то же время, добавил специалист, в Великобритании могут быть размещены и стратегические заряды, предназначенные для бомбардировщиков B-52, которые не базируются в Европе, но их регулярно задействуют в учениях. В том числе в вылетах к российским границам.

Ядерным оружием поделятся с союзниками

Также существует вероятность, что часть американских боеприпасов, которые перевезут в Британию, будут предназначены для королевских ВВС или авиации других европейских стран. Ранее в США заявляли о намерении передать бомбы B-61-12 союзникам по НАТО с той разницей, что европейские страны получат неуправляемый вариант бомбы.

«Речь идёт о так называемой практике совместного использования ядерного оружия», — объяснил Михайловский.

Формально, ВВС США не передают вооружения другим государствам, но на протяжении десятилетий регулярно проводят учения, связанные с отработкой применения ядерного оружия, с участием ВВС ряда европейских стран.

«Для этой задачи даже переоборудовались самолёты ВВС Бельгии и Нидерландов, — отметил военный эксперт. — У той же Британии основу ядерных сил составляют ракеты Trident, которые запускаются с подводных лодок. Боеприпасов воздушного базирования у них нет».

Так что здесь речь идёт не только об увеличении ядерного арсенала США в Европе, но и об усилении стран НАТО ядерными вооружениями в целом. Тем более что британские ВВС тоже перевооружаются на самолёты F-35.

«Важный винтик в военной машине Вашингтона»

В Великобритании далеко не все согласны с тем, что США размещают на островах свои ядерные вооружения.

Британская «Кампания за ядерное разоружение» (CND) обратилась к правительству страны с просьбой не допустить повторного размещения на территории страны бомб B61.

«Становится все более очевидным, что Лейкенхит снова стал важным винтиком в зарубежной ядерной машине Вашингтона, несмотря на отказы британского правительства признать эту реальность», — цитирует газета Guardian заявление главы CND Кейт Хадсон.

В CND заявляют, что размещение на территории Великобритании американского ядерного оружия сделает британскую территорию целью для возможного ядерного удара со стороны других стран.

Очевидно, что в Лондоне не намерены давать слово скептикам.

В 2021 году кабинет Бориса Джонсона санкционировал увеличение запаса ядерных боеголовок к ракетам Trident на 40%, подтвердив готовность следовать в фарватере глобальной политики США и НАТО.

Столь же очевидно, что, как и на пике холодной войны, Британии отводится роль трансатлантического «непотопляемого авианосца» США.

Не оборонительный сценарий

США, как и 50–60 лет назад, оправдывают увеличение своего военного присутствия фактором «восточной угрозы», отмечают военные эксперты.

Формально, американские войска в Европе выполняют задачи по предотвращению конфликта, защите союзников и поддержанию «мира во всём мире». Но факт размещения в Европе дополнительных тактических ядерных боеприпасов показывает, что Пентагон рассматривает не только сценарии «оборонительной» войны или превентивного ядерного сдерживания.

«Если мы говорим про тактическую версию боеприпасов, то да — речь о, скорее, наступательном вооружении, — отмечает Александр Михайловский. — Их задача, условно, поразить пункт дислокации войск противника, укреплённый штаб, базу военных кораблей, объект инфраструктуры и так далее. То есть планируется, что дальше будут действовать другие рода войск, а значит, радиоактивный фон должен снизиться в течение небольшого срока».

Это не стратегические вооружения, которые составляют основу доктрины взаимного ядерного сдерживания, а именно что инструмент наступательной войны, вновь указал эксперт.

«Так что в сухом остатке получаем, что США в перспективе рассматривают возможность полномасштабных боевых действий в Европе.

Скорее, теоретически, правда, но тем не менее рассматривают», — добавил Михайловский.

Повторное размещение в Европе ядерных вооружений может иметь и более простую цель — втягивание России в новый этап «гонки вооружений».

Поэтому, резюмируют эксперты, при реагировании на новые угрозы необходимо трезво оценивать риски для национальной безопасности страны и в то же время не позволять США и их союзникам создавать новые очаги напряжённости, совершенствуя собственную ядерную триаду и силы противоракетной обороны.