В Польше, Литве и Латвии госпропаганда распространяет страшные толки о размещенных на белорусской территории бойцах ЧВК «Вагнер», намеревающихся, дескать, атаковать близлежащие страны ЕС. На этот случай поляки, литовцы и латыши готовятся наглухо перекрыть границу с Белоруссией.

Иван Шилов ИА REGNUM

28 августа главы МИД Польши, Латвии и Литвы провели встречу, в ходе которой обсуждали технические нюансы закрытия границы. Саму границу договорились пока не закрывать. Вместо этого те же прибалты предпочитают резать, что называется, хвост кошке по частям, пока что довольствуясь закрытием лишь отдельных КПП.

Приграничные страхи

Нагнетание напряжения в связи с передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию началось в близлежащих странах ЕС месяц назад.

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. Именно тогда начались разговоры о том, что Польша и ее «младшие сестры» Литва и Латвия могли бы полностью отгородиться от Белоруссии.

Более того, Литва предприняла первые практические шаги в этом направлении, закрыв два из шести своих КПП — «Шумскас» и «Твярячюс».

Это разом привело к разрастанию очередей из грузовых фур и легковушек на тех литовских, а также латвийских КПП, которые ещё пока остались в строю.

«После закрытия двух пунктов таможенного контроля в Литве объем, который нам теперь приходится обрабатывать, увеличился примерно на двадцать процентов. И путешественников стало больше, и поток коммерческих товаров увеличился», — признал сотрудник латвийской таможни Гунтарс Кокин.

В настоящее время в Литве не исключают вариант с закрытием ещё двух КПП.

В Польше, Литве и Латвии на границе с Белоруссией теперь патрулируют усиленные наряды, а на днях латвийские силовики провели учения в приграничной зоне. В рамках этих учений латвийские инженеры устанавливали по обочинам трассы республиканского значения А6 двухсторонние металлические конструкции и старательно размещали бетонные заграждения.

На фоне столь заметного роста напряженности известие о закрытии границ особого удивления ни у кого бы не вызвало.

28 августа в Варшаве в ходе совещания министров внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии было принято решение требовать от президента Александра Лукашенко «незамедлительного выдворения» с белорусской территории бойцов ЧВК «Вагнер», а также «прекращения отправки мигрантов на границу ЕС».

Министры предупредили, что Прибалтика и Польша могут полностью закрыть свои границы с Белоруссией, если в приграничье произойдут какие-либо «критические инциденты». Тем не менее прямо сейчас на столь радикальный шаг — полное закрытие границ с Белоруссией — Польша, Латвия и Литва пока не пошли.

Глава латвийского МВД Марис Кучинскис заявил:

«Мы дали сигнал Александру Лукашенко, что не будем шутить с принятием решений. При двух этих упомянутых вероятностях — или применение оружия, или массовый приток мигрантов на границу — потребуются считанные часы, чтобы мы, каждая страна, смогли действовать. Если произойдет какой-то критический инцидент, независимо от того, на границе ли это Польши или Литвы, мы отреагируем немедленно. Будут закрыты все контрольно-пропускные пограничные пункты, которые были открыты до сих пор».

Не время расслабляться!

В совместном коммюнике, принятом по итогам совещания в Варшаве, подчеркивается, что «действия России, которые поддерживает Беларусь», считаются «прямыми попытками дестабилизировать обстановку в регионе». По словам Кучинскиса, прибалтам и полякам нельзя терять бдительность и после гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Если вожак волчьей стаи умер, это еще не значит, что самой стаи волков больше нет», — подчеркнул Марис Кучинскис, добавив, что возможные действия «вагнеровцев» в Белоруссии «абсолютно непредсказуемы» и «властям соседних стран нужно быть готовыми к любым сценариям».

Эксперты отмечают, что в настоящее время соседи Белоруссии могут при желании абсолютно любое происшествие на границе, включая появление новых партий нередких здесь нелегальных мигрантов, объявить «критическим инцидентом» и закрыть все переходы, включая железнодорожные. Ну а многократно озвученная «опасность» со стороны «вагнеровцев» выглядит сильно преувеличенной — учитывая тот факт, что у членов ЧВК отсутствует тяжелое оружие, с которым они могли бы штурмовать границы, наглухо перекрытые сейчас польскими, литовскими и латвийскими силовиками.

О том, что близлежащие страны НАТО готовы воспользоваться какими угодно поводом, свидетельствуют действия Эстонии, которой размещенные в Белоруссии «вагнеровцы» уж точно не грозят.

Тем не менее в Таллине объявили о намерении закрыть погранпункт «Койдула» на границе с Россией. По оценке эстонского Минфина, в пользу закрытия этого пункта пропуска говорит статистика пересечения границы. Например, число грузовых автомобилей, пересекающих границу в «Койдула», в период с 2022 по 2023 год сократилось на 31%. А раз так, то дешевле закрыть его, чем тратиться на реконструкцию.

Кстати, неофициально звучало мнение, что литовцы закрыли вышеупомянутые КПП «Шумскас» и «Твярячюс» не столько по политическим причинам, сколько из-за недостатка бюджетных средств.

Надо сказать, что Варшава, которая верховодит странами Балтии, в отношениях с Белоруссией готова демонстрировать не только кнут, но и пряник. Так, 30 августа Польша напомнила о готовности «при необходимости» закрыть погранпереходы с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик пригрозил, что Варшава со своими прибалтийскими союзниками пребывают в готовности «добиваться полной изоляции Белоруссии» — что включает и закрытие железнодорожных переездов на границе.

«Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе и польской, идёт через них. Тем же путём идёт и китайская торговля», — заявил Вонсик. По его мнению, власти Китая должны в таком случае «послать правильный сигнал» белорусскому президенту Александру Лукашенко, «чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают». Впрочем, Вонсик пообещал, что, если Лукашенко пойдет на уступки, Польша даже будет готова открыть некоторые из ранее закрытых пунктов пропуска на границе.

Все решится в ближайшие полтора месяца

Неожиданное на первый взгляд упоминание Китая в этой, казалось бы, сугубо местечковой истории на самом деле отнюдь не случайно.

Ведь через Белоруссию и Польшу идет китайский транспортный коридор, который Варшава сейчас по факту угрожает закрыть. Но это нанесет экономический удар и по самой Польше.

В преддверии назначенных на 15 октября парламентских выборов правящая партия «Право и Справедливость» накачивает своего избирателя «белорусской угрозой», от которой его могла бы спасти, разумеется, только она.

С другой стороны, полное закрытие границы с Белоруссией могло бы причинить сильный ущерб имиджу правящей партии, ибо нанесло бы новый удар по польской экономике, и так пребывающей отнюдь не в блестящем положении. Вот поэтому Варшава уже готова торговаться с Лукашенко — обещая ему в случае исполнения её условий разжать транспортную удавку.

31 августа президент Белоруссии высказался по поводу выставленных ему требований.

Выступив с речью на заседании Совбеза Белоруссии, Александр Лукашенко напомнил, что страны НАТО настойчиво продвигают политику расширения альянса, продолжают провокационные учения у белорусских границ. Требования же Польши и стран Балтии о выводе с территории Белоруссии группы «Вагнер» являются, по мнению президента, необоснованными и глупыми.

«Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», — считает Александр Лукашенко.

Он упомянул и ранее принятое решение Варшавы не выполнять «Договор об обычных вооруженных силах в Европе» в отношении Белоруссии — что, по словам Лукашенко, является опасным шагом. Но в то же время президент Белоруссии подчеркнул готовность Минска к восстановлению добрых отношений со своими соседями.

В настоящее время мяч находится на стороне Польши. Какой следующий шаг предпримут в Варшаве?

И тут нужно еще раз напомнить об узловой дате 15 октября, когда в Польше состоятся парламентские выборы. Шансы правящей партии «Право и Справедливость» отнюдь не выглядят стопроцентными. И поэтому «ПиС» консолидирует свой электорат, запугивая его ЧВК «Вагнер», нашествием мигрантов и коварным Лукашенко, для борьбы с которым никакие средства не являются чрезмерными.

И если в пылу предвыборной агитации «ПиС» (а автоматически и зависимые от Польши Литва и Латвия) не закроют белорусскую границу до 15 октября, то потом возможность такого варианта резко снизится.