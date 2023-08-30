Последнее исследование политических предпочтений немецких избирателей, проведенное агентством INSA для таблоида Bild, показало неожиданные результаты. Сара Вагенкнехт — харизматичная звезда партии Die Linke, почти решившаяся покинуть «Левых» ради создания собственной политической силы, неожиданно взлетела на третье место в рейтингах политической популярности, показав более чем приличный результат 42,9%.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным исследования, в данный момент «красная Сара» уступает в популярности лишь главе военного ведомства Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии, 52,3%), еще не успевшему растратить кредит доверия и выглядящему предпочтительнее своей недалекой предшественницы Кристины Ламбрехт, а также главе Христианско-социального союза и по совместительству министр-президенту Баварии Маркусу Зёдеру (44,8%).

54-летняя красотка, не боящаяся резать правду-матку, считается одним из наиболее перспективных «системных» игроков немецкого политикума.

Да, немецкие спецслужбы и политические противники Вагенкнехт осторожно намекают на то, что Сара может быть тесно связана с «левыми экстремистами», представляющими опасность для германского конституционного порядка, а также единодушно относят ее к так называемым «Путинсферштеер» («понимающим Путина»). Но несмотря на это перед политиком от «Левых» пока еще не закрывают двери студии ток-шоу центральных телеканалов, а ведущие немецкие общественно-политические медиа охотно дают ей трибуну для высказывания своего мнения через авторские колонки. При этом если политический мейнстрим и журит Сару за антиамериканизм, «неуместный» пацифизм и излишние симпатии по отношению к России, то во всяком случае не мажет ее черной краской.

Этой привилегии, к примеру, лишены коллеги Вагенкнехт по парламентской оппозиции из партии «Альтернатива для Германии», которых 95% немецких СМИ представляют исключительно как «почти нацистов», «правых экстремистов» и «ненавистников Конституции», только и мечтающих о том, как бы ввергнуть страну в пучину новой коричневой диктатуры. Политиков левых взглядов в Германии, слава Богу, пока что терпят.

Впрочем, однозначно относить Сару к «левым» было бы преувеличением.

Ввиду отсутствия на политической арене Германии настоящих коммунистов Вагенкнехт и вправду выглядит слегка красновато. Однако классики теории марксизма-ленинизма в лучшем случае отнесли бы левую «пассионарию» (искренне верящую в то, что пролетариат может о чем-то договориться с крупным капиталом, а по-настоящему народный политик способен прийти к власти в результате парламентских выборов) к лагерю меньшевиков. Но всё же ввиду отсутствия в Германии сильного системного левого движения (Die Linke с рейтингами популярности на уровне статистической погрешности в расчет не берем) немецкому обществу, уставшему от коалиционных интриг разнообразных «Ямаек» и «Светофоров» (прозвища правящих коалиций по их партийным цветам), на роль лидера левой оппозиции сгодится и Сара.

По отношению к конфликту на Украине и поставкам оружия Киеву Сара Вагенкнехт стоит на позициях здравого смысла, которые в современной Германии часто путают с пророссийскими. Однако ряд политических экспертов отмечает некоторое двуличие в политической позиции Вагенкнехт: с одной стороны, критикующей Киев за эскалацию, а с другой, рассказывающей на митингах и в телестудиях о «несомненных военных преступлениях России».

IMAGO/Jean MW/Global Look Press Сара Вагенкнехт выступает на скандальной мирной демонстрации и митинге за переговоры с Россией, а не за поставки оружия Украине

Если политик действительно планирует разыгрывать пророссийскую карту и активно привлекать избирателей их числа пророссийски настроенных немцев, усидеть на двух стульях у нее не получится.

На выборах в бундестаг в 2025 году пути Сары Вагенкнехт и ее партии Die Linke должны разойтись: политик больше не будет выдвигать свою кандидатуру от «Левых». Вполне возможно, что Сара отправится на референдум во главе собственной политической силы под условным названием «Партия Вагенкнехт», ядро которой могут составить представители «вагенкнехтовского» крыла Die Linke — действующие депутаты бундестага Севим Дагделен, Александр Ульрих, Кристиан Лейе или Жаклин Настич.

Согласно опросам институтов изучения общественного мнения Forsa и Kantar, потенциально «Партия Вагенкнехт» имеет электоральный потенциал 19%. Один из шансов новой политической силы состоит в том, что потенциальный электорат Вагенкнехт будет состоять не только из разочарованных сторонников левых сил, но прежде всего из бывших сторонников AfD и, в некоторой степени, сторонников CDU (ХДС, Христианско-демократического союза — прим. ред.).

Это может открыть возможности и на государственном уровне: по данным онлайн-исследования, проведенного институтом опроса INSA, партия Вагенкнехт даже станет самой сильной партией на выборах в Тюрингии в следующем году, набрав 25%.

Если говорить о платформе новой политической силы, то «Партия Вагенкнехт» придерживается стратегии левого консерватизма: в экономическом и социально-политическом плане различия с Die Linke были бы невелики. Однако новая партия, вероятно, будет более четко позиционировать себя как партия протеста, под лозунгом «мы внизу против них наверху», а также еще активнее критиковать Киев в вопросе украинского конфликта. Кроме того, «Партия Вагенкнехт», вероятно, более четко, чем Die Linke, будет настаивать на том, что блок НАТО разделяет ответственность за эскалацию.

Добавляет очкам Саре Вагенкнехт и ее партии здравая позиция по вопросам миграции и климатической повестки.

Этому соответствует и ее критика леваков (не путать с левыми!), которые, по словам Вагенкнехт, ориентированы на «городскую среду» и борются за интересы «странных меньшинств», а не «нормальных людей». Соответственно, в качестве своих основных оппонентов, помимо своей бывшей партии, Вагенкнехт называет «Зеленых».

Для AfD партия Вагенкнехт — это прямые конкуренты, противостояние с которыми может стоить «Альтернативе» нескольких процентных пунктов и снизить ее собственный электоральный потенциал среди разочаровавшихся в политике и принципиально голосующих за партии, не входящие в политический мейнстрим.

Однако однозначно говорить о том, что Сара Вагенкнехт — друг России, также было бы некоторой гиперболизацией.

К сожалению, избиратели в Европе уже неоднократно были свидетелями тому, как позиция некоторых политиков, добравшихся до вершин власти на волне пророссийской риторики, резко менялась на антироссийскую. В лучшем случае Сару Вагенкнехт России стоит рассматривать как ситуативного партнера.

Тогда, по крайней мере, в случае чего не придется горько разочаровываться.