Недавние слова папы Римского Франциска о России вызвали резкую критику понтифика со стороны киевского режима и его церковных подразделений. Напомним, что именно сказал папа во время телемоста с участниками Х Всероссийской встречи католической молодежи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никогда не забывайте о наследии, — подчеркнул Франциск. — Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».

Эту реплику понтифика предсказуемо приняли на свой счет в первую очередь на Украине.

«Украинская греко-католическая церковь вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию Русского мира и весь криминальный способ быть русскими, — заявил глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук. — Надеемся, Святейший отец услышит наш голос».

«Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — указал в свою очередь официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Реакция Киева носит во многом поверхностный и конъюнктурный характер.

Копнуть поглубже решился польский публицист Гжегож Гурный. В колонке для проправительственного портала wPolityce он призвал считать сказанное папой Франциском «неудачным» не потому, что оно было произнесено в неподходящее время, «когда Украина находится в неравном бою с более сильным агрессором». По мнению Гурного, заявления понтифика о России «неприемлемы, даже если не принимать во внимание украинский контекст».

Упомяни Франциск только Екатерину II, и всё можно было бы списать на традиционное уважение иезуитов к российской императрице, которая после запрета ордена приютила гонимых монахов в Российской империи.

Но папа поставил в один ряд с ней Петра I, который то привечал Общество Иисуса, то выдворял его вон из страны. Поэтому за высказыванием понтифика просматривается нечто большее, чем просто личные симпатии.

Прежде всего, важен сам формат обращения Франциска к российской католической молодежи.

В начале августа папа посетил Португалию в рамках проведения очередного Всемирного дня молодежи. В резиденции апостольской нунциатуры в Лиссабоне он встретился с группой молодых украинских паломников, помолившись с ними «о многострадальной Украине».

Думается, что при желании понтифику могли бы организовать аналогичную встречу и с российской делегацией. Но Франциск предпочел эксклюзивный формат, особо выделив молодых российских католиков, что для некоторых ватиканистов стало показателем уважения, проявляемого папой по отношению к России и российской государственности.

Служивший в 2011–2016 годах апостольским нунцием в Москве архиепископ Иван Юркович в одном из интервью ИА REGNUM так отвечал на вопрос о политике Ватикана на российском направлении:

«После полутора лет понтификата папы Франциска у многих сложилось впечатление, что Святой престол радикально изменил свои приоритеты и поле деятельности. Однако и Католическая церковь, и Папство суть институты, укорененные в истории. Для понимания подобных институтов действует правило, согласно которому исторические константы более существенны, чем исторические переменные».

Исторической константой Ватикан видит и Россию, в то время как специальная военная операция на Украине, да и сама Украина, выглядят всего лишь историческими переменными. К слову, как заметил на днях итальянский католический портал Il Sismografo, папа Франциск «ни разу не употребил формулировку «украинское государство» в своих более чем 130 публичных выступлениях, посвященных широкомасштабной агрессии Москвы против Киева».

Вряд ли это случайность. Отношения между Святым престолом и Россией переживали разное, были взлеты и падения. Но Ватикан не призывал к «отмене» российской государственности или расчленению нашей страны, о чём сейчас мечтают в Киеве и Варшаве.

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. — Она действительно глубока, имеет глубокие корни». При этом, отметил Песков, такое наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II, «оно гораздо более давнее».

Историю знают и некоторые наши оппоненты, как упомянутый выше польский публицист Гжегож Гурный, напомнивший своим читателям о том, как Екатерина II «окончательно ликвидировала Запорожскую Сечь, т.е. последний суррогат украинской государственности», и «среди других стояла за тремя разделами Речи Посполитой».

Нынешним Украине и Польше было бы полезно сделать из этого правильные выводы вместо того, чтобы осуждать папу Франциска за его слова о России и приведенных им примерах великих российских правителей.